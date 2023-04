Carlson ASI EVIG Alfa pomoże startupom w pozyskaniu finansowania

Carlson ASI EVIG Alfa – fundusz venture capital z grupy Carlson – zamierza aktywnie wspierać startupy, w które zainwestował, nie tylko w rozwoju biznesu, ale także w pozyskiwaniu dalszego finansowania. W tym celu organizuje 10 maja wydarzenie „Investor Day”, podczas którego inwestorzy będą mogli zapoznać się z sześcioma spółkami portfelowymi funduszu. Wydarzenie jest otwarte dla przedstawicieli funduszy venture capital z Polski i regionu CEE, inwestorów prywatnych oraz dziennikarzy.

Pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna zaczyna negatywnie wpływać na rynek startupów. W efekcie innowacyjne, młode firmy coraz częściej napotykają na trudności w pozyskaniu kolejnej rundy finansowania. Fundusz Carlson ASI EVIG Alfa dostrzegł ten trend. Dlatego też będzie aktywnie wspierał spółki portfelowe w zdobyciu zainteresowania inwestorów oraz pozyskaniu nowego finansowania. W tym celu 10 maja Carlson EVIG Alfa organizuje „Investor Day” dla startupów, podczas którego otrzymają one szansę zaprezentowania się przed gronem funduszy oraz inwestorów z Polski i regionu CEE.

– Dostęp do finansowania we właściwym momencie ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju startupu. Dostrzegając to, co dzieje się w otoczeniu zewnętrznym, zdecydowaliśmy się bardzo aktywnie wspierać nasze spółki portfelowe we współpracy z inwestorami. W ten sposób chcemy ułatwić im pozyskanie dalszych środków na rozwój. Z grona 40 startupów, w które zainwestowaliśmy, wytypowaliśmy sześć spółek, które naszym zdaniem dojrzały pod względem technologicznym i biznesowym do kolejnej rundy finansowania oraz skalowania działalności – mówi Dawid Wesołowski, prezes Carlson ASI EVIG Alfa.

Startupy, które 10 maja zaprezentują się inwestorom podczas „Investor Day” to:

Playstrict (GameDev) – startup, który stworzył platformę do self-publishingu dla producentów gier mobilnych;

LINK (MedTech) – twórca rozwiązania, umożliwiającego wizualizację 3D wyników badań USG podczas ciąży;

The Woof (PetTech) – producent inteligentnej obroży monitorującej stan zdrowia psów;

Meetra AI (HRTech) – startup, który stworzył rozwiązanie poprawiające efektywność spotkań on-line i pracy zdalnej;

(HRTech) – startup, który stworzył rozwiązanie poprawiające efektywność spotkań on-line i pracy zdalnej; AI_SELLER (Data Analytics) – twórca narzędzia, wykorzystującego sztuczną inteligencję, do optymalizacji sprzedaży w kanale e-commerce.

Każdy ze wspomnianych startupów będzie miał 7 minut, by przekonać przedstawicieli funduszy VC, inwestorów prywatnych i business angel biorących udział w „Investor Day”. Po pitchu inwestorzy będą mogli zapytać założycieli startupów o dotychczasowy rozwój czy dalsze plany ich firm. Wydarzenie zostanie zrealizowane w formule online.

Majowy „Investor Day” to drugie wydarzenie tego typu, które Carlson EVIG Alfa organizuje dla swoich spółek portfelowych. Poprzednie wydarzenie odbyło się w czwartym kwartale 2022 roku. Jedynym startupem, który wówczas prezentował się inwestorom, był medtech Nutrix. Tydzień temu spółka ogłosiła zakończenie drugiej rundy finansowania i pozyskanie ponad 8 mln zł od trzech funduszy VC.

– Jeden z funduszy, który wziął udział w drugiej rundzie Nutrixa, miał możliwość bliższego zapoznania się ze startupem właśnie podczas organizowanego przez nas w ubiegłym roku spotkania z inwestorami. To pokazuje, jaką wartość może dostarczać stworzenie platformy dla spółek portfelowych, umożliwiającej kontakt z innymi funduszami. Liczę, że nasze wydarzenie „Investor Day” wpisze się na stałe w kalendarz inwestorów, i będziemy je organizować cyklicznie – mówi Dawid Wesołowski.

Więcej informacji o majowym „Investor Day” jest dostępnych na stronie internetowej funduszu: https://evigalfa.pl/investor-day-2/

W kwietniu funduszu Carlson EVIG Alfa poinformował o zakończeniu budowy portfela inwestycyjnego. W ciągu czterech lat fundusz, który jest częścią grupy Carlson, przeznaczył prawie 50 mln zł na inwestycję w 41 polskich startupów na wczesnym etapie rozwoju, prowadzące projekty badawczo-rozwojowe z dużym potencjałem na komercjalizacje. Carlson EVIG Alfa koncentruje się obecnie na wspieraniu rozwoju spółek portfelowych.