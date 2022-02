Chmurowisko dołącza do grupy Software Mind

Software Mind inwestuje w polską spółkę technologiczną, lidera z obszaru cloud computing – Chmurowisko, nabywając większościowy pakiet udziałów. Transakcja pozwoli spółce poszerzyć dotychczasową ofertę o wyspecjalizowane kompetencje chmurowe. Dla niezwykle prężnie rozwijającego się Chmurowiska będzie oznaczała natomiast nowe możliwości ekspansji i dalszy rozwój zespołu.

Założone w 2017 roku Chmurowisko zdobyło renomę jako butikowa firma konsultingowa skupiająca wysoko wykwalifikowanych architektów i inżynierów chmurowych. Firma świadczy usługi z zakresu doradztwa, wdrożeń, szkoleń oraz R&D w projektach chmurowych, współpracując z wiodącymi dostawcami na świecie: Microsoft, Amazon. Google oraz Oracle.

Z jej usług korzystają Klienci zarówno z segmentu Enterprise jak i SMB z branż takich jak bankowość, retail, produkcja czy branża gamingowa m.in. BNP Paribas, ABB, DPD czy Circle K.

Zespół Chmurowiska oprócz technologii chmurowych, specjalizuje się również w projektach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) oraz w rozwiązaniach z obszaru Internetu Rzeczy (IoT) i Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Dla działającego globalnie Software Mind będzie to idealne dopełnienie i poszerzenie dotychczasowej oferty w ramach dostarczanych aplikacji i systemów informatycznych.

Grzegorz Młynarczyk, CEO Software Mind, przewiduje duże korzyści dla obu organizacji. „Wydatki na transformację cyfrową i wdrożenie chmury rosną dynamicznie na wszystkich wiodących rynkach zagranicznych. Wysokiej klasy umiejętności z obszaru cloud computing i niepodważalny talent, które Chmurowisko wnosi do Software Mind, pozwolą zaadresować tę rosnącą potrzebę rynku i zwiększą naszą zdolność do opracowywania rozwiązań opartych na chmurze. Umożliwi to jeszcze szybsze skalowanie dostarczanych systemów do wzrostu naszych klientów, otwierając nowe źródła przychodów. Dołączenie kompetencji Chmurowiska do zespołu Software Mind zwiększy naszą zdolność do opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla klientów”.

Michał Jaworski, prezes Chmurowiska, podziela optymizm Grzegorza. „Dołączenie do grupy Software Mind umożliwi ekspertom Chmurowiska wprowadzić rozwiązania chmurowe, technologie i konsulting na nowe rynki oraz dostarczyć potrzebne kompetencje i wsparcie dla firm na arenie międzynarodowej. Zarówno Chmurowisko, jak i Software Mind łączy pasja tworzenia pionierskich rozwiązań, które mają realny wpływ na biznes klientów.”

Inwestycja w Chmurowisko to najnowszy plan ambitnego rozwoju Software Mind. Ze wsparciem Enterprise Investors, Software Mind w ubiegłym roku dodał już do swojego portfolio europejskie firmy programistyczne takie jak. ValueLogic i Code Factory. Inwestycja powiększa bogatą ofertę firmy wzbogacając ją o nowe kompetencje. Pozwalą także umocnić swoją pozycję wiodącego polskiego software house’u o globalnym zasięgu.