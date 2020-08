Cisco ogłasza chęć przejęcia firmy BabbleLabs, której technologia pozwala niwelować hałasy podczas telekonferencji

Pozyskana wraz z przejęciem BabbleLabs technologia niwelowania hałasu i poprawy jakości rozmowy przyczyni się do ulepszenia doświadczeń użytkowników podczas spotkań wideo za pośrednictwem Cisco Webex, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i z jakiego urządzenia korzystają.

Przejęcie stanowi element strategii Cisco, zakładającej rozwój i pozyskiwanie technologii, dzięki czemu firma kontynuuje wdrażanie inteligentnych rozwiązań w platformie Cisco Webex, pomagając użytkownikom w bardziej produktywnej pracy.

Wdrożenie technologii przyczyni się do zapewnienia prywatności klientów i bezpieczeństwa w chmurze (w myśli zasady „security by design”). Zakłócenia będą niwelowane u źródła (po stronie użytkownika, który je wywołuje).

Hałasy w tle podczas telekonferencji rozpraszają uczestników i stanowią jeden z głównych problemów współczesnych środowisk pracy. Chcąc pomóc użytkownikom zniwelować zakłócenia, takie jak szczekanie psa, odgłosy kosiarki czy alarm samochodowy, Cisco ogłosiło chęć przejęcia prywatnej firmy BabbleLabs, Inc. z siedzibą w Campbell, w Kalifornii.

BabbleLabs wykorzystuje sztuczną inteligencję do odróżniania mowy ludzkiej od innych odgłosów, co wpływa na poprawę jakości telekonferencji. To coś więcej niż zwykłe tłumienie hałasu.

Technologia BabbleLabs:

Rozróżnia mowę od hałasów w tle;

Usuwa hałas w tle w czasie rzeczywistym;

Poprawia jakość rozmów i usprawnia komunikację, niezależenie od języka w jakim jest prowadzona.

Jak wynika z globalnego badania Cisco* dotyczącego przyszłości pracy, 98% pracowników przyznaje, że doświadczyło zakłóceń podczas spotkań wideo pracując z domu, co było dla nich frustrujące. Niechciany hałas w tle znalazł się na szczycie listy najbardziej frustrujących czynników, które mogą wystąpić podczas telekonferencji.

Dzięki technologii BabbleLabs, Cisco wprowadzi funkcję redukcji szumów do swojego portfolio produktów do współpracy. Najpierw firma skoncentruje się na integracji BabbleLabs, aby zapewnić użytkownikom Cisco Webex najlepsze możliwe doświadczenia audio, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i w jaki sposób łączą się z aplikacją Webex (np. w sali konferencyjnej, czy poprzez urządzenie mobilne). BabbleLabs wpisuje się w strategię Cisco koncentrującą się na bezpiecznej współpracy dzięki temu, że dźwięk przetwarzany jest w 100 procentach u źródła, czyli po stronie użytkownika. W ten sposób BabbleLabs spełnia restrykcyjne wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych w myśl zasady „security by design”, które stanowią podstawę kultury bezpieczeństwa Cisco.

„Udane spotkanie wymaga dźwięku dobrej jakości” – powiedział Jeetu Patel, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Cisco Security and Applications Business Unit. „Niezmiernie cieszymy się, że możemy powitać zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów BabbleLabs. Ich technologia zapewni naszym klientom kolejne istotne ulepszenie – automatyczne redukowanie niepożądanego hałasu. Wszystko po to, aby zagwarantować wyjątkowe wrażania podczas spotkań Webex”.

„Cieszymy się, że stajemy się częścią Cisco Collaboration Group” – powiedział Chris Rowen, dyrektor generalny i współzałożyciel BabbleLabs. „Zespół Cisco podziela naszą pasję do rozmowy, która jest podstawą współpracy i komunikacji. Platforma do współpracy firmy Cisco pozwoli nam szybko przeskalować naszą wyjątkową technologię ulepszania mowy dla setek milionów użytkowników Webex”.

Najważniejsze informacje:

Zakończenie procesu akwizycji zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 roku fiskalnego Cisco, pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia transakcji i uzyskania wymaganych zezwoleń regulacyjnych.

Po sfinalizowaniu transakcji zespół BabbleLabs dołączy do kierowanej przez Javeda Khana Cisco Collaboration Group, która jest częścią działu Cisco Security and Applications Business, prowadzonego przez Jeetu Patela.

Rozwiązaniom do współpracy od Cisco zaufało 95% firm z listy Fortune 500.

Przejęcie firmy BabbleLabs opiera się na inwestycjach Cisco dokonywanych w obszarze technologii sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich trzech lat – wszystkie one mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności i produktywności komunikacji. Firma Cisco jest wyjątkowo skoncentrowana na usprawnianiu każdego etapu codziennej pracy. Dotyczy to m.in.: dostarczania kluczowych informacji osobom, które biorą udział w spotkaniach przed ich rozpoczęciem oraz możliwości dowiedzenia się kto będzie w nich uczestniczył. Co więcej, w trakcie spotkań użytkownicy mogą cieszyć się zoptymalizowanym dźwiękiem i obrazem, korzystać z ustawień niestandardowego tła w dowolnym systemie operacyjnym, bezdotykowo przesyłać pomysły i pliki, automatycznie sporządzać notatki w formie audio-wizualnej i wysyłać je po zakończeniu rozmowy, czy na bieżąco prowadzić transkrypcję.

* Wkrótce zostaną opublikowane wyniki ankiety poświęconej zmianom w środowisku pracy wywołanym przez COVID-19. W lipcu 2020 roku Cisco przeprowadziło badanie wśród 1 569 wykwalifikowanych respondentów na całym świecie – specjalistów z branży IT, HR oraz ekspertów w małych i większych przedsiębiorstwach, reprezentujących wszystkie szczeble zaawansowania zawodowego. Badanie objęło Chiny, kraje z regionu EMEA, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej.