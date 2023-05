Cloud Technologies kontynuuje dynamiczne tempo rozwoju. Sprzedaż danych w marcu wzrosła o 41%

Cloud Technologies, spółka dostarczająca dane do targetowania reklamy internetowej, które zasilają kampanie największych marek na świecie, kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży w strategicznym dla siebie segmencie. W marcu br. sprzedaż danych cyfrowych do kluczowych klientów wzrosła o 41% r/r. Dynamiczny wzrost sprzedaży danych jest wynikiem skutecznej realizacji strategii rozwoju na lata 2021-2023, której kontynuacją jest zaprezentowana kilka dni temu nowa strategia na lata 2023-2025. Nowa strategia koncentruje się na organicznym rozwoju spółki, którego uzupełnieniem będą akwizycje i inwestycje.

– Sprzedaż wysokiej jakości danych stanowi kluczowy element naszej działalności, który bezpośrednio napędza bardzo dobre wyniki, jakie osiągaliśmy w ostatnich kwartałach. Zapotrzebowanie na wysokiej jakości dane rośnie cały czas. W dobie gospodarki cyfrowej posiadanie jakościowych danych to klucz do sukcesu. Umożliwiają one precyzyjne targetowanie reklam, co wpływa na efektywność pozyskiwania klientów i przekłada się na lepsze wyniki biznesowe naszych klientów. Co więcej, jak pokazały ostatnie miesiące, dane są też niezbędnym zasobem, umożliwiającym rozwój zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Raportowany wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych obejmuje kluczowych klientów Cloud Technologies. Około 80% przychodów ze sprzedaży danych Cloud Technologies pochodzi z największego rynku reklamowego świata, czyli z USA, który jest jednym z najbardziej wymagających i konkurencyjnych rynków reklamy na świecie. Notowana na głównym parkiecie GPW Cloud Technologies od lat pozyskuje dane i wykorzystuje algorytmy AI, między innymi w celu zaawansowanego klasyfikowania treści. Spółka zasila danymi algorytmy maszynowego uczenia największych platform odpowiedzialnych za emitowanie reklam internetowych. W wyniku właściwego targetowania reklamodawcy osiągają lepsze wyniki oraz tym samym zwrot z inwestycji.

– Osiągane przez nas wyniki potwierdzają, że jesteśmy jednym z wiodących dostawców na globalnym rynku danych, zdolnym skutecznie rywalizować z największymi firmami na świecie, nawet na tak wymagającym rynku jak Stany Zjednoczone. Cloud Technologies rozwija się dynamicznie, dlatego kilka dni temu zaprezentowaliśmy naszą nową strategię rozwoju na lata 2023- 2025, która stanowi naturalną kontynuację naszych dotychczasowych działań. Chcemy dążyć do zwiększenia wolumenu sprzedawanych danych na dotychczasowych rynkach, ale również w nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu, takich jak wykorzystanie danych w sektorze sztucznej inteligencji. Wciąż naszym priorytetem jest rozwój organiczny, który uzupełnia rozwój przez akwizycje i inwestycje – dodaje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

W ramach realizacji nowej strategii Cloud Technologies zamierza przeznaczyć na rozwój do 100 mln PLN w latach 2023–2025. Szczegółowy plan zakłada przeznaczenie około 60 mln PLN na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln PLN na prace badawczo-rozwojowe, a także około 30 mln PLN na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników. Możliwość objęcia akcji będzie uzależniona od spełnienia KPI w postaci skumulowanego poziomu rocznego wyniku EBITDA bez uwzględniania kosztów programu motywacyjnego grupy kapitałowej za lata 2023 – 2025 w łącznej wysokości 110 mln PLN. Dodatkowo, zarząd Cloud Technologies przedstawił propozycję wprowadzenia polityki dywidendowej, rekomendując wypłatę dywidendy w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. Celem strategicznym Cloud Technologies w perspektywie 2023-2025 jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu.

Cloud Technologies osiągnęło wszystkie cele założone w strategii na lata 2021-2023. Przychody z wysokomarżowego segmentu sprzedaży danych w 2022 roku wzrosły do poziomu 38,5 mln PLN (+53% r/r), a spółka stała się jednym z wiodących dostawców na globalnym rynku danych. W lipcu 2022 r. Cloud Technologies dokonało akwizycji hiszpańskiej spółki TL1 za 1,9 mln EUR, a w grudniu spółka przeszła z rynku NewConnect na Główny Rynek GPW, zaliczając udany debiut. Z kolei w lutym br. spółka sfinalizowała proces zakupu kodów źródłowych do platformy DSP, co zwiększa niezależność w funkcjonowaniu grupy kapitałowej na rynku reklamy internetowej. W ramach realizacji poprzedniej strategii (2021-2023) Cloud Technologies przeprowadziło skup akcji własnych na potrzeby programu motywacyjnego, skupując łącznie 250 000 akcji za 11,2 mln PLN oraz z powodzeniem zrealizowało projekty B+R o wartości 3,3 mln zł.