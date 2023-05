Mabion z kwartałem rekordowych wyników

Mabion opublikował wyniki finansowe za 1Q 2023, który był kolejnym kwartałem znaczących przychodów i wyników finansowych z realizacji usług CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization) przy bardzo atrakcyjnej marży EBITDA ponad 50% (bez materiałów)

W 1Q 2023 roku Mabion wypracował:

39,5 mln PLN przychodów (bez przychodów z zakupów materiałów)

19,8 mln PLN EBITDA

18,0 mln PLN EBIT

16,5 mln PLN zysku netto

Brak zadłużenia finansowego oraz historycznie najwyższy stan środków pieniężnych wygenerowanych z działalności operacyjnej, zabezpieczających realizację zaplanowanych inwestycji zgodnie z opublikowaną w kwietniu br. Strategią na lata 2023-2027

Saldo środków pieniężnych na dzień 31.03.2023 roku wzrosło do 69,5 mln PLN, wobec 18,1 mln PLN na koniec 1Q 2022 roku i blisko 54 mln PLN na koniec 2022 roku

Współpraca z Novavax rozwija się pomyślnie i generuje dla Mabion istotne przepływy finansowe, które od początku współpracy w marcu 2021 roku do dnia publikacji sprawozdania (23.05.2023) wyniosły łącznie ponad 64 mln USD otrzymanych płatności

Mabion, zgodnie z założeniami Strategii, przygotowuje się do rozpoczęcia zaplanowanego na okres czerwiec-listopad 2023 roku procesu modernizacji istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim

Celem modernizacji jest dywersyfikacja technologiczna i zwiększenie elastyczności oferty usług CDMO poprzez wymianę dwóch obecnych bioreaktorów w technologii orbital shaking na dwa nowe bioreaktory w tej technologii oraz doposażenie zakładu o system bioreaktorów w innej technologii, z konwencjonalnym mieszaniem

Zawarcie aneksu z Novavax rozszerzającego zakres wykonywanych prac kontraktowych o wariant Omicron, w następstwie udanego transferu technologii wytwarzania dla tego wariantu oraz ukończenia z sukcesem produkcji serii walidacyjnych

„Z sukcesem komercjalizujemy efekty naszej pracy. Ogłoszona Strategia Spółki na lata 2023-2027 otwiera nowy rozdział w historii Mabion, w którym sprawnie dokończymy transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy świadczącej usługi CDMO. Cieszymy się z solidnych i gotówkowo dobrych wyników za pierwszy kwartał, który był rekordowy zarówno pod względem najwyższego poziomu przychodów z tytułu realizowanych usług CDMO, jak i zysku netto. Zaprezentowane wyniki oraz wysokie przepływy operacyjne potwierdzają stabilną sytuację Spółki, co wraz z zabezpieczeniem finansowym w postaci dostępnego kredytu z EBOR daje nam mocne podstawy do realizacji przedstawionych w Strategii ambitnych planów rozwoju i pierwszego etapu inwestycji” – komentuje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Wyniki finansowe 1Q 2023

Kolejny kwartał z rzędu Spółka wygenerowała istotne przychody, które w 1Q 2023 roku wyniosły 39,5 mln PLN, z czego 39,3 mln PLN z tytułu realizacji usług CDMO razem z komponentem leasingowym. Pozostałą, nieznaczącą część przychodów stanowi wartość zakupionych materiałów do realizacji usług wytwarzania kontraktowego (komponent bezmarżowy). Mabion uzyskał bardzo dobrą rentowność na wszystkich poziomach wyników, osiągając 77,5% marży brutto ze sprzedaży (bez materiałów), 50,4% marży EBITDA (bez materiałów) oraz 45,9% marży EBIT (bez materiałów). Na poziomie EBITDA Spółka zanotowała wynik w wysokości 19,8 mln PLN (+106% r/r), a zysk operacyjny EBIT wyniósł 18,0 mln PLN (+154% r/r). Zysk netto wzrósł do 16,5 mln PLN, wobec 7,4 mln PLN zysku netto w 1Q 2023 roku.

„Nasza skuteczność procesowa oraz zachowana dyscyplina kosztowa pozwoliła na uzyskanie w pierwszym kwartale bardzo dobrej marży ​na wszystkich poziomach wyników. W pierwszym kwartale tego roku wypracowany zysk netto z powtarzalnej działalności CDMO był historycznie najwyższy, a przepływy operacyjne odzwierciedlają wysoką marżowość i stabilną współpracę z Novavax. W konsekwencji na koniec pierwszego kwartału stan środków pieniężnych wzrósł do blisko 70 mln PLN. Podtrzymujemy szacowany potencjał wypracowania w całym 2023 r. przychodów (razem z materiałami) na poziomie ok. 150 mln PLN oraz marży EBITDA ok. 25%” – mówi Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

9 lutego 2023 roku Mabion podpisał kolejne, dziesiąte już rozszerzenie zakresu usług Umowy produkcyjnej z Novavax, które obejmuje usługi logistyczne, w tym transport oraz magazynowanie materiałów, substancji czynnych szczepionek i produktów gotowych. 6 kwietnia 2023 roku Spółka zawarła z Novavax Aneks nr 2 do Umowy produkcyjnej z Novavax, dotyczący możliwości zlecania przez Novavax wytworzenia przez Spółkę uzgodnionych serii antygenu szczepionki na COVID-19 w wariancie Omicron. Ponadto zakończony został proces transferu technologii przeprowadzony przez Mabion oraz z sukcesem ukończono wytworzenie serii walidacyjnych na drugi już produkt wytwarzany kontraktowo – właśnie antygen przeciwko Omicron. W ostatnich tygodniach Mabion uruchomił również proces transferu technologii dla kolejnego wariantu – Kraken.

Realizacja Strategii na lata 2023-2027

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy było ogłoszenie w kwietniu br. długoterminowej Strategii Spółki na lata 2023-2027, która ma na celu transformację Mabion w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym oraz zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie.

Istotnym elementem Strategii Mabion na lata 2023-2027 jest dywersyfikacja technologiczna istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim i wymiana dwóch istniejących bioreaktorów w technologii orbital shaking na dwa nowe bioreaktory w tej technologii oraz doposażenie go o system bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, w ramach zaplanowanej na okres czerwiec-listopad 2023 roku modernizacji. Celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty usług CDMO, poprzez zapewnienie większej elastyczności i pełniejszego dopasowania do potrzeb potencjalnych klientów, którzy będą mogli korzystać zarówno z bioreaktorów Spółki w technologii orbital shaking, jak i nowych bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem.

Finansowanie zaplanowanej modernizacji zakładu jest zapewnione dzięki podpisaniu w dniu 6 lutego 2023 roku umowy kredytu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na kwotę 15 mln USD oraz wygenerowanej gotówce z działalności operacyjnej.

„Już pod koniec II kwartału rozpoczniemy zapowiedzianą w Strategii modernizację zakładu w Konstantynowie Łódzkim, w którym planowana jest dywersyfikacja technologii procesowych w celu maksymalnego dopasowania się do zapotrzebowania rynku. Modernizacja zakładu polega na m.in. wymianie dwóch bioreaktorów w technologii orbital shaking na dwa nowe bioreaktory w tej technologii oraz doposażeniu go o system nowoczesnych bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem. Działania te zostaną zrealizowane w okresie od czerwca do listopada tego roku​” – mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

„Harmonogram modernizacji zakładu jest uzgodniony z Novavax i wpłynie na zróżnicowany poziom generowanych przepływów operacyjnych w kolejnych kwartałach, jednak przez cały ten okres Mabion będzie rozpoznawał przychody z rozliczanego kontraktu. W związku z modernizacją tegoroczny CAPEX szacujemy, że może wynieść około 60 mln PLN. Zmiany w poziomie inwestycji w tym roku będą zależały od tempa realizacji dostaw nowych urządzeń oraz ostatecznego wykorzystania budżetu modernizacji. Złożyliśmy aplikację w ramach programu FENG i oczekujemy na wynik możliwości skorzystania z grantu, co powinno dodatkowo poprawić ekonomikę i skuteczność naszej strategii rozbudowy możliwości świadczenia usług CDMO” – dodaje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

Realizując założenie dywersyfikacji technologicznej ze Strategii, 22 maja 2023 roku Spółka zawarła aneks do umowy z 2021 roku na dostawę bioreaktorów do istniejącego zakładu wytwórczego w Konstantynowie Łódzkim ze spółką Adolf Kühner AG ze Szwajcarii. Pierwotnie umowa dotyczyła zakupu czterech bioreaktorów w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy wraz z usługami dodatkowymi. W wyniku zawarcia aneksu, szwajcarski partner dostarczy w III kwartale 2023 roku do Mabion dwa nowoczesne bioreaktory w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy. Ponadto Spółka ogłosiła przetarg na wyprodukowanie i dostarczenie dodatkowego systemu bioreaktorów już w innej technologii, z konwencjonalnym mieszaniem, co pozwoli na osiągnięcie dywersyfikacji technologicznej i zwiększy elastyczność Spółki w zakresie dopasowania oferty do potencjalnych klientów, zwiększając tym samym atrakcyjność Mabion jako podmiotu świadczącego usługi w obszarze CDMO – strategicznym kierunku rozwoju Spółki.

Obecnie w zakładzie w Konstantynowie Łódzkim Mabion posiada dwa bioreaktory w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy.

„Wykorzystywane przez nas do tej pory bioreaktory w technologii orbital shaking, w których wytwarzamy substancje czynne na potrzeby realizacji kontraktu z Novavax od 2021 roku, posiadają szereg zalet technologicznych, jednakże planowana modernizacja naszej wytwórni i doposażenie o system bioreaktorów w konwencjonalnej technologii mieszania, zapewni Spółce istotny element dywersyfikacji technologicznej” – mówi dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Operacyjnych i Naukowych.

„Modernizacja zakładu w 2023 roku stanowi ważny element oferty CDMO Mabion, którą przedstawiamy potencjalnym klientom w ramach prowadzonych rozmów i spotkań biznesowych. Dodatkowa dywersyfikacja technologiczna i zwiększenie mocy wytwórczych m.in. poprzez wymianę i wprowadzenie nowoczesnej linii fill&finish, przekładają się na wzrost naszej atrakcyjności dla wielu nowych podmiotów. W dniach 5-8 czerwca będziemy obecni na BIO International Convention 2023 w Bostonie, USA, największej i najważniejszej konferencji branży biotechnologicznej i farmaceutycznej na świecie, gdzie zaprezentujemy szeroko ofertę CDMO Mabion zarówno na naszym stoisku, jak i podczas zaplanowanych spotkań biznesowych i networkingowych. Uczestnictwo w tej konferencji stanowi jeden z wielu elementów działań sprzedażowych realizowanych przez Mabion, nakierowanych na dywersyfikację strumieni przychodów i pozyskanie nowych klientów. Równolegle, intensywnie i dynamicznie rozbudowujemy nasz zespół rozwoju biznesu dedykowany do pozyskania klientów – obecnie funkcjonuje w składzie dwukrotnie większym niż pod koniec ubiegłego roku” – dodaje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

26 kwietnia 2023 roku Spółka postanowiła o zakończeniu działań podejmowanych w celu uzyskania ochrony patentowej w ramach wniosków złożonych dla wynalazków pn. “Combination Therapy of Multiple Sclerosis comprising a CD20 Ligand” i “Low aggregate anti CD20 ligand formulation”, opracowanych w ramach projektu innowacyjnej terapii MabionMS (ang. multiple sclerosis – stwardnienie rozsiane). Ponadto Spółka podjęła decyzję o wypowiedzeniu umowy z CRO Parexel International na przeprowadzenie badań klinicznych MabionCD20, co nie generuje dla Mabion istotnych konsekwencji finansowych innych niż związane z niezbędnymi kosztami dla zakończenia badania klinicznego. Decyzje te podyktowane są realizacją założeń Strategii Mabion na lata 2023-2027, zgodnie z którą Spółka koncentruje się na obszarze CDMO, w którym zidentyfikowała największy potencjał do wzrostu biznesowego i finansowego, a tym samym zaprzestała budowy własnego portfolio produktowego, w tym samodzielnego rozwoju i wprowadzenia na rynek własnych projektów lekowych. Analogiczne decyzje zostały podjęte w stosunku do wszystkich wniosków patentowych w ramach projektu MabionMS.

„Rezygnacja z ochrony patentowej projektu MabionMS oraz wypowiedzenie umowy z Parexel na badanie kliniczne MabionCD20 wynikają ze strategicznej decyzji o zaprzestaniu samodzielnego rozwijania własnych projektów lekowych i koncentracji na dokończeniu transformacji w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym. To właśnie tutaj dostrzegamy największy potencjał rozwoju dla Mabion” – komentuje dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Operacyjnych i Naukowych.

Tabela 1. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu kwartalnym

Dane w mln PLN 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 22 2Q 22 3Q 22 4Q 22 1Q 23 Przychody razem (w tym) – 1,6 – 55,3 38,6 43,9 38,5 42,9 39,5 Przychody ze sprzedaży – – – 18,2 22,3 17,5 14,1 36,7 38,2 Przychody z tytułu leasingu – – – 1,3 1,8 1,4 1,3 1,1 1,2 Przychody z zakupu materiałów – – – 14,9 14,5 25,0 23,1 5,1 0,2 Przychody z tytułu bezzwrotnych zaliczek* – – – 20,8 – – – – – Przychody z tytułu usług R&D – 1,6 – – – – – – – Koszt własny sprzedaży i zakupionych materiałów – – – -21,0 -21,8 -33,3 -29,9 -13,0 -9,1 Zysk brutto na sprzedaży – 1,6 – 34,3 16,8 10,7 8,6 29,9 30,5 Marża brutto ze sprzedaży bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a 69,1% 69,7% 56,2% 55,7% 79,2% 77,5% Marża brutto na sprzedaży n/a 100% n/a 39,1% 43,5% 24,3% 22,3% 69,7% 77,0% Koszty R&D i ogólnego zarządu -13,8 -6,6 -16,4 -6,9 -9,7 -8,0 -14,3 -11,8 -12,5 EBITDA (11,9) (2,3) (14,2) 27,4 9,6 5,6 (4,4) 26,4 19,8 Marża EBITDA bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a 33,8% 39,9% 29,6% n/a 69,7% 50,4% Marża EBITDA n/a n/a n/a 19,2% 24,9% 12,8% n/a 61,4% 50,1% Amortyzacja 2,2 2,1 2,1 2,4 2,5 2,5 2,0 1,9 1,8 EBIT (14,1) (4,4) (16,3) 25,0 7,1 3,1 (6,4) 24,5 18,0 Marża EBIT bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a 21,5% 29,4% 16,3% n/a 64,7% 45,9% Marża EBIT n/a n/a n/a 12,2% 18,4% 7,0% n/a 56,9% 45,6% Zysk/strata brutto (17,1) (2,5) (15,6) 24,9 7,4 5,1 (5,1) 14,5 16,5 Podatek dochodowy – – – (12,2) – – – (1,2) – Zysk/strata netto (17,1) (2,5) (15,6) 37,1 7,4 5,1 (5,1) 15,7 16,5

*W 4Q’21 zdarzenie jednorazowe w postaci rozpoznania przychodów z tytułu bezzwrotnej zaliczki dotyczącej MabionCD20