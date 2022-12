Cloud Technologies udanie debiutuje na głównym rynku GPW

Akcje Cloud Technologies, spółki roku 2021 na NewConnect*, 12 grudnia zadebiutowały na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu debiutu kurs akcji spółki wzrósł na otwarciu o 2,5%. Przejście na główny parkiet GPW to jeden z kluczowych elementów strategii tej dynamicznie rozwijającej się spółki z segmentu DataTech. Przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

Cloud Technologies zalicza się do wąskiego grona spółek, które debiut na głównym rynku GPW w 2022 r. mogą zaliczyć do udanych. W dniu debiutu kurs spółki wzrósł o 2,2%. Spółka, z segmentu DataTech prowadząca międzynarodową sprzedaż danych do targetowania reklamy internetowej debiutowała na NewConnect 18 maja 2012 r. Podczas ponad 10 lat obecności na rynku NewConnect, kurs ceny akcji Cloud Technologies wzrósł ponad 23 krotnie.

– Bardzo się cieszę z przeniesienia notowań na Główny Rynek GPW w Warszawie, co jest jednocześnie realizacją jednego z głównych kamieni milowych naszej strategii rozwoju na lata 2021-2023. Obecność na głównym rynku GPW wzmocni postrzeganie Cloud Technologies oraz pozwoli nam w realizacji celu strategii, którym jest osiągnięcie statusu wiodącego dostawcy danych na globalnym rynku. – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Wejście na główny rynek GPW to ważny etap w rozwoju każdej spółki, który potwierdza jej dojrzałość, stabilną sytuację finansową oraz transparentność działań i komunikacji z rynkiem. W związku z przejściem na główny parkiet, Cloud Technologies spodziewa się wzrostu płynności akcji oraz zainteresowania spółką ze strony inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicznych, którzy w przyszłości mogą stać się jej akcjonariuszami.

Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych o zainteresowaniach użytkowników Internetu oraz autorską technologię do integracji i zarządzania danymi, czyli Data Management Platform (DMP). Spółka dostarcza wysokiej jakości dane do targetowania reklam cyfrowych, których odbiorcami są globalne domy mediowe i agencje marketingu online. Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych. Jak wynika z prognoz firmy badawczej eMarketer, w tym roku już 2/3 globalnych budżetów reklamowych trafi właśnie do kanałów cyfrowych, co generuje rosnący popyt na wysokiej jakości dane o Internautach.

W III kwartale tego roku Cloud Technologies dzięki koncentracji na wysokomarżowym segmencie sprzedaży danych wypracowało rekordowe wyniki. Spółka wygenerowała przychody w wysokości 12,3 mln zł i zysk netto w wysokości 5,1 mln zł. EBITDA w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 6,2 mln zł, co oznacza wzrost o 39,9% r/r. Marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 63,2%. W ujęciu od początku roku, tj. od 1 stycznia do 30 września br., spółka wypracowała zysk netto w wysokości 11 mln zł, a EBITDA sięgnęła 15,1 mln zł.