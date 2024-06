Skup akcji własnych GAMIVO potrwa do 11 czerwca

GAMIVO SA, notowana na NewConnect spółka technologiczna przedstawiła szczegóły programu skupu akcji własnych. Przedmiotem zaproszenia do składania ofert sprzedaży jest 80 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki GAMIVO, które stanowią ok. 4,29% kapitału zakładowego. Proponowana cena skupu akcji w ramach zaproszenia wynosi 100 zł. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji potrwa do 11 czerwca do godziny 17:00. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu skupu jest Trigon Dom Maklerski. GAMIVO stale poszerza swój udział na rynku rozrywki cyfrowej, w I kwartale br. opracowana przez spółkę platforma obsługiwała 5,5 mln zarejestrowanych użytkowników (wzrost o 170 tys. kw/kw) i prawie 1400 dostawców.

– Doceniamy zaufanie naszych akjonariuszy, chcemy premiować długoterminowe zaangażowanie w naszą spółkę. Posiadamy naprawdę dobrą sytuację finansową, co pozwala nam na dzielnie się zyskiem z akcjonariuszami. W 2023 roku wypracowaliśmy 40,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, skorygowany skonsolidowany zysk netto wyniósł blisko 6,5 mln zł, a jednostkowy zysk netto 9,3 mln zł. Zakładamy, że skup akcji własnych wpłynie także na płynność giełdowego obrotu akcji GAMIVO – mówi Mateusz Śmieżewski, Prezes Zarządu GAMIVO S.A.

Na podstawie przyjętego przez Zarząd Spółki regulaminu programu odkupu akcji własnych GAMIVO, zaproszono inwestorów do sprzedaży 80 000 akcji Spółki. Proponowana cena skupu to 100 zł. Podmiotem pośredniczącym w procesie jest Trigon Dom Maklerski. Szczegóły związane z programem skupu akcji własnych GAMIVO dostępne są m.in. na jego stronie.

Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju platformy GAMIVO i budowaniu nowych partnerstw biznesowych. To z obszaru udzielania licencji na korzystanie z platformy firma odnotowuje największe przychody. W I kwartale 2024 roku GAMIVO wypracowało 3,6 mln zł przychodów, 0,82 mln zł zysku netto, a wynik EBITDA wyniósł 1,3 mln zł.