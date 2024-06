Mastercard Otwiera Europejskie Centrum Cyberbezpieczeństwa w Belgii

Mastercard otworzył Europejskie Centrum Cyberbezpieczeństwa – European Cyber Resilience Centre (ECRC) w swojej europejskiej siedzibie głównej w Belgii, potwierdzając zaangażowanie firmy w zwalczanie cyberzagrożeń i zwiększanie bezpieczeństwa w regionie. Nowe, niezwykle zaawansowane technologicznie centrum zaostrzy obronę przed cyberzagrożeniami, przyspieszy czas reakcji i będzie służyć jako centrum przywództwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, wspierając współpracę między sektorem publicznym i prywatnym.

W czasach dynamicznie postępującej cyfryzacji, cyberprzestępczość stanowi wspólne wyzwanie dla wszystkich organizacji. Oszuści wykorzystują nowoczesne technologie w coraz bardziej innowacyjny i wyrafinowany sposób, aby szkodzić zarówno konsumentom, jak i firmom. Cyberprzestępczość przekształciła się w globalną gospodarkę, której wartość szacuje się obecnie na biliony euro.

Aby stawić czoła temu stale zmieniającemu się krajobrazowi zagrożeń, ECRC zrzesza partnerów z całego sektora publicznego i prywatnego. Wykorzystując swoje zaplecze techniczne i zróżnicowany zespół ekspertów, ułatwia współpracę z krajowymi ośrodkami wywiadu cybernetycznego, organami ścigania i instytucjami branżowymi w całej Europie.

„W dzisiejszym hiperpołączonym świecie cyberprzestępczość ewoluuje, podobnie jak my. Centrum to połączy najbystrzejsze umysły z biznesu, rządu i innych sektorów, po to, aby wyprzedzać zagrożenia i uczynić cyfrowy świat tak bezpiecznym, jak to tylko możliwe. Wierzymy, że praca nad tym, aby zapewnić konsumentom poczucie pewność, że są bezpieczni w sieci, nie kończy się na naszych czterech ścianach” – mówi Michael Miebach, dyrektor generalny Mastercard.

Europejskie Centrum Cyberbezpieczeństwa Mastercard obejmuje m.in. Fusion Centre, serce reagowania na incydenty organizacyjne Mastercard, oraz laboratorium kryminalistyki cyfrowej, a także ponad 20 innych zespołów – wszystko to ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia skutecznych działań.

„W Europolu mocno wierzymy, że żaden pojedynczy podmiot, sektor czy naród, nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła zagrożeniom ze strony cyberprzestępców. Każdy z nas ma do odegrania swoją rolę. Łącząc wszystkie istotne strony, Europejskie Centrum Cyberbezpieczeństwa może wnieść nowy poziom jakości do naszej międzysektorowej współpracy” – mówi Catherine De Bolle, dyrektorka wykonawcza Europolu.

Zaangażowanie w bezpieczeństwo w Europie jest naturalną konsekwencją roli Mastercard w napędzaniu gospodarek na całym świecie. Potwierdza to również niezawodna infrastruktura, która tylko w 2023 roku zapewniła globalnie ochronę aż 143 miliardów transakcji.