CI Games zatrudnia Toma O’Connora, byłego starszego dyrektora Tencent Games

CI Games ogłosiło powołanie Toma O’Connora na stanowisko starszego wiceprezesa (Senior Vice President) ds. rozwoju. O’Connor ostatnio pracował w Tencent Games, gdzie pełnił funkcję starszego dyrektora ds. produkcji. Ściśle współpracując z kierownictwem studia, odegrał kluczową rolę w realizacji strategii i zarządzaniu zachodnimi studiami, w tym Sumo Group i Sharkmob, przyczyniając się do ich rozwoju.

Przed związaniem się z Tencent Games Tom spędził 15 lat w PlayStation, gdzie zarządzał zespołem studiów deweloperskich i partnerów dostarczających produkcje, w tym znaną i cenioną serię LittleBigPlanet, na należące do firmy platformy sprzętowe.

Do CI Games O’Connor dołącza jako kluczowy członek zespołu kierowniczego, raportujący bezpośrednio do prezesa spółki, Marka Tymińskiego. Tym samym będzie nadzorować i koordynować wewnętrzne i zewnętrzne studia firm CI Games i United Label, wliczając w to prace nad Project III i Project Survive, a także innymi tytułami. Jego mianowanie na to stanowisko ma kluczowe znaczenie w procesie strategicznej restrukturyzacji CI Games, ogłoszonej na początku roku.

Marek Tymiński, CEO CI Games, powiedział: „W imieniu zespołu kierowniczego i całej firmy chciałbym przywitać Toma w CI Games. Dołącza on do nas w naprawdę ważnym momencie. Nadal zwiększamy efektywność oraz jakość naszych tytułów w oparciu o optymalizacje biznesowe wprowadzone w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Pomoc Toma okaże się również nieoceniona w realizacji obranej przez firmę strategii, zakładającej przyszły rozwój naszych własnych IP.”

Tom O’Connor, starszy wiceprezes ds. rozwoju w CI Games, powiedział: „Chciałbym podziękować Markowi i reszcie zespołu za ciepłe przyjęcie w CI Games. Dostrzegam i doceniam mocne strony firmy oraz postępy, jakie poczyniła w realizacji założonych celów strategicznych. Mam jasną wizję tego, w jaki sposób mogę kierować jej strukturami produkcyjnymi, by wspólnymi siłami wprowadzić CI Games na kolejny poziom.”