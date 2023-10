Piątek trzynastego, ale na razie dzieje się niewiele

Po rajdzie w górę z ostatnich dni dziś koniunktura na rynkach akcji w Azji i Oceanii uległa lekkiemu osłabieniu (japoński Nikkei 225 –0,55 proc., australijski All Ordinaries -0,6 proc.). Również w na giełdach europejskich dzień rozpoczął się niewielkimi spadkami (DAX -0,33 proc., CAC 40 –0,28 proc. ok. godz. 10:10). Na GPW WIG-20 nie wykazywał dziś ok. godz. 10:30 większych zmian (-0,02 proc.).

Najwyżej w swojej historii był dziś kurs akcji spółki Kruk. Drugi dzień o ponad 10 proc. spadał kurs akcji spółki CI Games (dziś premiera wyprodukowanej przez spółkę gry „Lords of the Fallen”.). Swój najwyższy poziom w historii osiągnął dziś kurs akcji spółki Selena FM.

Po silnym wczorajszym wzroście dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadała (4,644 proc. ok. godz. 10:30). Rentowność 10-latek polskiego rządu trzymała się w okolicach poziomów swoich 3-tygodniowych minimów (5,76 proc.).

Swe wczorajsze duże straty próbował odrobić dziś rano kurs EUR/USD (+0,21 proc. ok. godz. 10:20). Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena prowokuje władze finansowe Japonii utrzymując się dziś rano tuż poniżej poziomu 150 JPY.

Kurs złotego był dziś rano stabilny (EUR/PLN +0,13 proc., USD/PLN -0,11 proc. ok. godz. 10:20).

Dopóki kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara pozostaje powyżej poziomu ok. 25000 USD droga do dalszych wzrostów w średnim terminie wydaje się być otwarta. Dziś ok. godz. 10:25 kurs BTC/USD rósł o 0,34 proc.

Po spadkach z trzech ostatnich sesji próbowały się dziś rano odbić w górę kontrakty na ropę naftową (ok. godz. 10:10 WTI +2,35 proc., Brent +2,2 proc.). Można zastanawiać się nad utrzymującym się wpływem sytuacji w Izraelu na rynek tego surowca. Taniały dziś rano kontrakty na gaz ziemny notowane na NYMEX-ie (1,67 proc. ok. godz. 10:15), ale utrzymywały się nadal w pobliżu swoich osiągniętych w tym tygodniu najwyższych od stycznia br. poziomów.

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers