Botanika Farm zamierza przeprowadzić Ofertę Publiczną i zadebiutować na rynku NewConnect

Botanika Farm SA, spółka z segmentu FoodTech specjalizująca się w wysoce zautomatyzowanym przetwórstwie żywności ekologicznej oraz prowadząca badania kliniczne w zakresie żywności funkcjonalnej, zamierza w najbliższych tygodniach przeprowadzić Ofertę Publiczną opartą o Memorandum Informacyjne, a następnie zadebiutować na rynku NewConnect. Firmą inwestycyjną wspierającą Spółkę w procesie jest Dom Maklerski INC.

– Botanika Farm posiada unikalny model biznesowy, który z jednej strony polega na produkcji i wysoce zautomatyzowanym przetwórstwie żywności ekologicznej dla największych światowych firm spożywczych. Zapewnia to nam stałe i przewidywalne przepływy pieniężne. Z drugiej strony, dzięki naszemu know-how, rozwijajmy innowacyjny segment żywności funkcjonalnej, która oprócz dostarczania niezbędnych składników odżywczych posiada udokumentowane badaniami klinicznymi korzystne działania na różne funkcje organizmu – komentuje Rafał Radziszewski, współzałożyciel Botanika Farm SA.

Botanika Farm rozwija się dynamicznie. Jej średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży w ciągu ostatnich 5 lat wynosi 112 proc. Przychody w 2023 r. wyniosły 43,4 mln zł, przy zysku netto na poziomie 4,8 mln zł.

Spółka, jako jedyna z branży, stosuje innowacyjne metody, takie jak mikronizacja nasion roślin, wcześniej wykorzystywane głównie w przemyśle farmaceutycznym. Polega to na redukcji średnicy cząstek do rzędu mikrometru, dzięki czemu zwiększa się biodostępność składników odżywczych, co sprawia, że składniki są łatwiej przyswajane przez organizm, a także charakteryzują się unikatowymi cechami sensorycznymi.

– Pozyskany kapitał od inwestorów zamierzamy przeznaczyć na kontynuację rozpoczętej inwestycji w zakład produkcyjny w Mietkowie. Dzięki inwestycji będziemy mogli przerabiać surowce z upraw ekologicznych na specjalistyczne komponenty. Skokowo zwiększy się skala naszego biznesu, moce wytwórcze wzrosną z 18 do 50 tys. ton rocznie. W efekcie czego chcemy przekroczyć 100 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2027 r. Całkowity nakład na inwestycję szacujemy na około 12 mln zł – dodaje Rafał Radziszewski.

Obecnie Spółka realizuje produkcje i badania w zakładach w Oławie oraz Wałbrzychu. W zakładzie w Oławie zlokalizowane jest laboratorium umożliwiające m.in. badania parametrów fizyko-chemicznych oraz hala magazynowa o powierzchni 630 mkw., a także linia produkcyjno-przetwórcza o powierzchni 300 mkw. Z kolei w zakładzie w Wałbrzychu zlokalizowana jest w pełni uzbrojona linia produkcyjna o potencjalnej mocy 6 tys. ton rocznie oraz hala magazynowa o powierzchni 1300 mkw.

Rynek żywności funkcjonalnej i ekologicznej dynamicznie się rozwija, a świadomość konsumentów systematycznie rośnie, szczególnie wśród nowych generacji. Badania naukowe dowodzą, że substancje bioaktywne zawarte w takiej żywności mogą zmniejszać ryzyko wystąpienia wielu chorób oraz poprawiać ogólną kondycję organizmu. Spożywanie tego rodzaju żywności sprzyja utrzymaniu dobrego zdrowia i samopoczucia w dłuższej perspektywie. Dodatkowo, nowa polityka rolna Unii Europejskiej na lata 2023-2027 zakłada znaczne zwiększenie upraw organicznych oraz powrót do zrównoważonego rolnictwa, wykorzystującego praktyki korzystne dla klimatu i środowiska.

– W najbliższych tygodniach, przy wsparciu Domu Maklerskiego INC, zamierzamy przeprowadzić ofertę akcji w oparciu o memorandum informacyjne, a następnie zadebiutować jeszcze w tym roku na NewConnect. Małą giełdę traktujemy jednak jako przystanek, w planach mamy debiut na głównym rynku. Niezwłocznie po wprowadzeniu akcji rozpoczniemy prace nad prospektem emisyjnym na duży parkiet – mówi Rafał Radziszewski.