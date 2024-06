Polski satelita EagleEye dotarł do bazy w Vandenberg w Kalifornii

Creotech Instruments, notowany na GPW polski producent satelitów, systemów

i podzespołów satelitarnych, poinformował że EagleEye znajduje się już w bazie Vandenberg Space Force Base, gdzie został przetransportowany przez operatora misji, firmę Exolaunch GmbH. To właśnie w tym miejscu, w amerykańskim stanie Kalifornia, największy i najbardziej zaawansowany polski satelita przejdzie ostatnie testy funkcjonalne przed integracją z rakietą Falcon 9. Wystrzelenie satelity w kosmos zaplanowano na połowę tego roku. Dokładna data startu zostanie podana w późniejszym terminie przez dostawcę usługi wystrzelenia, firmę SpaceX.

– Satelita EagleEye pomyślnie dotarł do Space Force Base w Kalifornii, wszystkie procedury transportowe zostały zakończone. I to tutaj, w Vandenberg już wkrótce przeprowadzone zostaną ostatnie testy funkcjonalne przed integracją satelity z rakietą SpaceX. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Niedługo będziemy świadkami przełomowej misji, ważnej nie tylko dla nas, ale także dla całej branży kosmicznej w Polsce – mówi dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments. – Dokładny termin wystrzelenia powinniśmy poznać już wkrótce – dodaje.

EagleEye był transportowany z Polski drogą lotniczą. Po odprawie przeprowadzonej na terenie lotniska w Los Angeles, satelita został odebrany przez spółkę Exolaunch, która przejęła odpowiedzialność za dalszy jego transport do bazy Vandenberg Space Force Base.

Przed transportem do Stanów Zjednoczonych, EagleEye został umieszczony w specjalistycznej skrzyni transportowej, chroniącej przed wstrząsami, wibracjami i zmianami temperatury, wyposażonej w czujniki monitorujące warunki środowiskowe. Lot do Los Angeles był nadzorowany przez specjalistów z Creotech Instruments. Po dotarciu do Kalifornii, satelita został dalej przetransportowany do magazynu Exolaunch, skąd odbył się przewóz do bazy w Vandenberg. To tutaj EagleEye przejdzie dodatkowe testy funkcjonalne w pomieszczeniach czystych SpaceX przed integracją z rakietą nośną Falcon 9.

– Celem tych testów jest weryfikacja poprawności działania wszystkich podsystemów satelity i potwierdzenie jego zdolności do wykonywania swojej funkcji na orbicie. Aby mieć pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem podczas integracji i późniejszej separacji na orbicie, przeprowadzane są jeszcze dodatkowe testy z pierścieniem separacyjnym. Wszystkie podejmowane działania na miejscu zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli firmy ExoLaunch, SpaceX oraz we współpracy z inżynierami Creotech Instruments – mówi Marcin Mazur, Kierownik Misji EagleEye w Creotech Instruments.

Transport satelity z Polski do USA wraz z odprawą celną trwał około trzech dni.

EagleEye to największy i jednocześnie najbardziej zaawansowany polski satelita, zbudowany przez Creotech Instruments na autorskiej platformie satelitarnej HyperSat. Został wyposażony w teleskop firmy Scanway, który pozwoli na robienie zdjęć powierzchni Ziemi w pasmach widzialnym oraz bliskiej podczerwieni. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w silnik jonowy, który pozwoli na obniżenie orbity z 510 km do 350 km, co umożliwi uzyskanie jeszcze bardziej szczegółowych zdjęć.

– Nasza dotychczasowa współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną oraz firmą SpaceX, pozwoliła nam zdobyć cenne doświadczenie i praktyczną wiedzę. Możemy teraz efektywnie realizować w przyszłości kolejne projekty i dzielić się know-how z innymi podmiotami sektora kosmicznego w Polsce – dodaje Marcin Mazur, Kierownik Misji EagleEye w Creotech Instruments.

Creotech jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, między innymi na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej oraz laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii.

Akcje Creotech Instruments od 2022 r. są notowane na Głównym Rynku GPW w Warszawie. Na koniec I kwartału 2024 roku spółka zaraportowała przychody ze sprzedaży o wartości prawie 5,9 mln zł. Kapitał własny na dn. 31 marca br. wynosił ponad 88 mln zł, co zapewnia firmie stabilność finansową na najbliższy czas.