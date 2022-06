Co dziesiąte mieszkanie w Polsce stoi puste?

Główny Urząd Statystyczny stopniowo opracowuje wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku. Wspomniana instytucja niedawno podała informacje dotyczące między innymi odsetka pustych lokali i domów w poszczególnych częściach kraju. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, w którym regionie jest on największy.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w minionym roku poszczególne części Polski cechowały się następującym odsetkiem pustych lokali i domów (mieszkań):

dolnośląskie – pustostany jako 11,4% ogółu mieszkań

kujawsko-pomorskie – 9,7%

lubelskie – 13,5%

lubuskie – 9,6%

łódzkie – 12,8%

małopolskie – 14,8%

mazowieckie – 13,7%

opolskie – 8,9%

podkarpackie – 11,1%

podlaskie – 14,7%

pomorskie – 12,3%

śląskie – 10,4%

świętokrzyskie – 13,5%

warmińsko-mazurskie – 10,2%

wielkopolskie – 10,8%

zachodniopomorskie – 11,8%

W skali całej Polski, ubiegłoroczny spis powszechny wykazał 15,34 miliona mieszkań. Około 12,1% z nich było pustych, co daje wynik na poziomie 1,86 mln. Na podstawie danych GUS z końca 2020 r. wiemy również, że szacunkowa liczba pustostanów zarządzanych przez gminy (jako mieszkania komunalne i socjalne) wynosi ok. 64 000. Przeważająca część pustostanów to zatem lokale i domy należące do osób prywatnych. Dużą grupę pustostanów mogą stanowić starsze i słabo zlokalizowane domy.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl