Co nam mówi niska cena złota

Cena złota spadła w tym roku o 6,5 proc., co stanowi najgorszy wynik spośród wszystkich klas aktywów. Jest to dla wielu rozczarowanie, ale nie jest to zupełna niespodzianka biorąc pod uwagę długofalową negatywną korelację z akcjami (S&P 500 +18 proc.), rekord wzrostu podczas ostatnich pięciu dużych korekt S&P 500 i wyprzedzenie rosnącej inflacji (jak w latach 70.) Jest to częściowo koszt dywersyfikacji, ale mówi nam to również, że 1) jest mało prawdopodobne, że inwestorzy zakładają gwałtowny wzrost inflacji lub 2) mamy do czynienia z załamaniem rynku. Może to również odzwierciedlać 3) wzrost znaczenia kryptowalut jako alternatywnej formy dywersyfikacji.

BRAKUJĄCE POŁĄCZENIE

60 proc. popytu na złoto pokrywają branża jubilerska i technologiczna. Słabszym ogniwem jest popyt inwestycyjny ze strony ETF-ów (patrz wykres) i banków centralnych. Obniżył się, ale nadal stanowi połowę poziomów z II kwartału ubiegłego roku. Inwestorzy mogą być powstrzymywani przez mocniejszego dolara i perspektywy wyższych rentowności obligacji, ale widzimy też wyraźny sygnał, że są spokojni w kwestii inflacji (patrz stabilne prognozy z rynku USA 2,2-2,4 proc. z ostatnich sześciu miesięcy), ryzyka ostrej korekty rynku (z rynkiem wciąż na 8. najdłuższej nieprzerwanej zwyżce) równocześnie z rosnącą konkurencją ze strony kapitalizacji rynkowej kryptowalut o wartości 2 bilionów dolarów, z ich niską korelacją kapitałową i stałą podażą części z nich.

INWESTOWANIE

Preferujemy szerokie możliwości dywersyfikacji, obejmujące wysoką stopę dywidendy, jakość i spółki o średniej kapitalizacji. Fizyczne kontrakty typu future (GOLD) można kupić bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszu giełdowego GLD o wartości 200 miliardów dolarów. Akcje i ETFy oparte o złoto oferują dźwignię kapitałową i pewne dochody z dywidend, takie jak inteligentny portfel GDX lub @GoldWorldWide lub ich bardziej ryzykowni młodsi bracia GDXJ.

Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro