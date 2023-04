Co robić po zatrzymaniu prawa jazdy w Holandii?

W Holandii podstawowe zasady ruchu drogowego są takie same jak w Polsce – jedynie ograniczenia dozwolonej prędkości są nieco bardziej bezwzględne. Rygorystycznie w tym kraju podchodzi się także do respektowania ustalonych zasad. Kierowcom, którzy się do nich nie stosują, grożą wysokie kary finansowe, a w poważnych sytuacjach również odebranie prawa jazdy przez holenderską policję. Co robić, gdy dojdzie do zatrzymania dokumentu?

Z czym wiąże się zatrzymanie prawa jazdy?

Jeśli policja zdecyduje o odebraniu Ci prawa jazdy, będziesz zmuszony od razu zmienić środek transportu. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza w podróży, może być to kłopotliwe. Przy zatrzymaniu dokumentu zostaną na Ciebie także nałożone koszty odholowania auta na policyjny parking.

Przede wszystkim pamiętaj, że zatrzymanie prawa jazdy oznacza całkowity zakaz prowadzenia samochodu do czasu odzyskania dokumentu. Jeżeli pomimo zatrzymanego prawa jazdy zdecydujesz się wsiąść za kierownicę, w przypadku kontroli drogówki grozi Ci mandat w wysokości 370 euro i ponowne koszty holowania pojazdu.

Możesz unikać takich sytuacji, zawsze stosując się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego i legitymując się stosownymi dokumentami. Aktualne badanie techniczne pojazdu i aktywne ubezpieczenie w Holandii jest obowiązkowe dla każdego kierowcy. Uprawnienia do kierowania pojazdami możesz stracić przede wszystkim przez prowadzenie auta po alkoholu oraz znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości.

Co robić, kiedy dojdzie do takiej sytuacji i dokument zostanie zatrzymany? Najlepiej wyciągnąć z niej lekcję na przyszłość i nie czekać bezczynnie na decyzję prokuratora. Możesz starać się o odzyskanie prawa jazdy, ale właściwie się do tego przygotuj.

Jak odzyskać prawo jazdy w Holandii?

Po odebraniu prawa jazdy przez policję sprawa kierowana jest do prokuratora, który ma 10 dni na podjęcie decyzji o dalszym zatrzymaniu dokumentu lub jego zwrocie. Przy niewielkich wykroczeniach sprawa może szybko się zakończyć, a prokurator podjąć decyzję o zwrocie prawa jazdy. Nie warto jednak czekać bezczynnie – możesz skontaktować się z prokuratorem i wpłynąć na jego decyzję.

W jaki sposób przedstawić swoją sytuację prokuratorowi? Jeśli potrzebujesz merytorycznego wsparcia, zasięgnij porady prawnika. Pamiętaj jednak, że w Holandii konsultacje prawnicze wiążą się z bardzo wysokimi kosztami. Żeby ich uniknąć, a to ważne, zwłaszcza w nieprzewidzianych sytuacjach, warto rozważyć ubezpieczenie prawne pozwalające na konsultacje bez dodatkowych opłat.

Jak poradzić sobie w takiej sytuacji, jeśli nie zna się języka obcego? Wówczas najlepszym wyborem będzie prawnik polskojęzyczny. Takich specjalistów znajdziesz w holenderskiej firmie ubezpieczeniowej, która swoją ofertę kieruje właśnie do Polaków żyjących i pracujących w Kraju Tulipanów.

Jeżeli prokurator zdecyduje o dalszym zatrzymaniu prawa jazdy, możesz przenieść postępowanie na drogę sądową. W takich okolicznościach wsparcie prawnika może okazać się niezbędne. Sąd zadecyduje, czy powinieneś odzyskać uprawnienia, biorąc pod uwagę powód ich zatrzymania, wcześniejsze wyroki i ograniczenia wynikające z tego, że nie możesz prowadzić pojazdów.

Podczas postępowania sądowego masz okazję wypowiedzieć się we własnej sprawie i przedstawić swoje oczekiwania. Pamiętaj jednak, że sąd może podjąć decyzję o zwrocie dokumentu albo nałożyć na Ciebie całkowity zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli okoliczności za tym przemawiają.