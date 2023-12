Co stanie się z kursem euro w Polsce na początku 2024 roku? Opinie ekspertów

Euro to jedna z najważniejszych walut na świecie. W związku ze zmianą rządu w Polsce ponownie realne stało się przyjęcie euro również w naszym kraju. Proces ten najpewniej potrwa jeszcze całe lata. Niemniej, zmiana władzy bardzo szybko wpłynęła na kurs europejskiej waluty wobec polskiej złotówki. Co stanie się z kursem euro w Polsce na początku 2024 roku? Zapytaliśmy o opinie ekspertów strony https://kantor.live w tej dziedzinie.

Najwyższy kurs euro w Polsce

Począwszy od 15 października 2023 roku, gdy jasne stało się, że zmieni się władza w Polsce, złotówka zaczęła się wyraźnie umacniać, zarówno wobec dolara amerykańskiego, jak i euro. Jeszcze 15 października kurs EUR w NBP wynosił 4,4614 PLN. W ostatnim czasie jednak wyraźnie spadł. Zmiana ta już teraz jest spora i należy spodziewać się, że wraz z odzyskiwaniem kolejnych sektorów przez liberałów trend ten będzie się utrzymywał.

Może więc okazać się, że w najbliższym czasie najkorzystniejszą opcją będzie sprzedaż euro. Żeby nie być stratnym na tego typu transakcji, należy znaleźć najkorzystniejszy kurs. Polacy mogą kupować i sprzedawać europejską walutę na wiele różnych sposobów. Wśród dostępnych opcji są:

banki,

kantory naziemne,

kantory internetowe.

Świetną i wygodną opcją jest skorzystanie z usług kantorów naziemnych. Oferują one na ogół znacznie korzystniejsze od klientów ceny walut niż te dostępne w bankach. Nie wymagają również posiadania konta w internetowych serwisach i dokonywania transakcji online. Tym samym, nie ma lepszej alternatywy dla kupna i sprzedaży euro w gotówce. Bazę najlepszych kantorów, które mają najlepszy euro kurs prognozy, znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Aktualny kurs euro w Polsce a przewidywania na przyszłość

Aktualnie, złotówka przeżywa najlepszy okres w roku. Kurs euro wobec złotówki dzisiaj to jest 13.12.2023, wynosi on 4,326 PLN. Inwestorzy znów zaczęli przychylnie patrzyć na polski rynek, a przewidywany zastrzyk gotówki w ramach Krajowego Programu odbudowy może jeszcze bardziej rozruszać polską gospodarkę.

Ponadto, na początku grudnia opublikowane zostały pozytywne odczyty z polskiej gospodarki, które pozwalają Polakom pozytywnie patrzeć w przyszłość. Dobrą wiadomością był przede wszystkim wzrost PKB w III kwartale 2023 o 0,5%, który sprawił, że realny stało osiągnięcie wskaźnika na poziomie 3% w ujęciu rocznym. Innym pozytywnym sygnałem był wzrost wskaźnika PMI dla przemysłu do 48,7 punktu. Biorąc pod uwagę nawarstwiające się problemy gospodarcze liderów UE, Niemiec, wiele wskazuje na to, że złotówka w dalszym ciągu będzie umacniać się wobec EUR.

Czy dzisiejszy kurs euro w Polsce się utrzyma?

Chociaż w grudniu doszło do pewnej stabilizacji kursu EUR, nie należy spodziewać się, że będzie on przez dłuższy czas utrzymywał się w najbliższym czasie na tym samym poziomie. Nie będzie przesadą twierdzenie, że złotówka odzyskała swój blask sprzed kryzysu – w IV kwartale nie ma sobie równych na świecie. Przed PLN prawdopodobnie miesiące wzrostu wartości wobec najważniejszych globalnych – nie tylko euro, ale również dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i brytyjskiego funta.

Jaki jest przewidywany kurs euro w Polsce w 2024 roku?

Analitycy przewidują, że PLN w 2024 roku pozostanie prymusem na rynkach walutowych. Analitycy przewidują, że dzięki stosunkowo silnemu wzrostowi gospodarczemu uda mu się odrobić straty do EUR do poziomu przedpandemicznego, a więc do kursu na poziomie poniżej 4,25 PLN. Innymi motorami napędowymi będzie najpewniej zakończenie konfliktu z Unią Europejską, a w efekcie – odblokowanie funduszy na jeszcze większą skalę

Kurs euro w Polsce – czy warto sprzedać walutę?

Podsumowując, wydaje się, że na chwilę obecną warto sprzedawać euro, w szczególności, jeśli nie chcemy być stratni w najbliższych kilku miesiącach. Polska stała się ponownie bardzo atrakcyjnym rynkiem do inwestycji, co oznacza, że złotówka najpewniej będzie umacniać się wobec waluty europejskiej. Jeśli więc posiadasz euro i planujesz w niedalekiej przyszłości inwestycję, to polecam rozważenie sprzedaży tej waluty, zanim złotówka jeszcze bardziej się wobec niej umocni.



Wyłączenie odpowiedzialności

Artykuł ten ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Treść artykułu nie powinna być traktowana jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji finansowych.

Inwestycje wiążą się z ryzykiem. Zawsze istnieje możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji o inwestycji należy dokładnie zapoznać się z ryzykami związanymi z danym instrumentem finansowym.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji zawartych w tym artykule.