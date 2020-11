Co trzeci klient już czeka na tegoroczny Black Friday

Aż 84 proc. konsumentów myśli o skorzystaniu ze specjalnych promocji na tegoroczny Czarny Piątek (27.11). Jednak większość z nich uzależnia swój udział od odtrzymania atrakcyjnej oferty. Połowa e-sklepów ma już gotowe promocje, ale co trzeci sprzedawca internetowy jeszcze nie wie, czy zrobi coś specjalnego na Black Friday. Czy w tym roku padnie nowy rekord?

W poprzednich latach ostatni piątek listopada był najlepszym dniem pod względem sprzedaży w polskim e-commerce, a każda kolejna edycja poprawiała rekord poprzedniej. W tym roku, wyjątkowo, wyniki sprzedaży z Black Friday 2019 udało się przebić w czasie wiosennego lockdownu. Nie jest więc do końca jasne, czy tegoroczna edycja Black Friday przeskoczy pandemiczny rekord, niemniej jasne jest, że na pewno wyniki sprzedaży tego dnia będą znakomite. I to nawet jeśli część ekspertów dzieli się przypuszczeniami, że na wyniki sprzedaży w sezonie przedświątecznym i jego tradycyjne otwarcie czyli Czarny Piątek, wpłynąć może zaostrzająca się pandemia.

Firmy SMSAPI i Shoper, przygotowując wspólny raport na temat komunikowania się sklepów z konsumentami, postanowiły zapytać zarówno kupujących jak i sprzedawców o ich plany związane z tegorocznym Black Friday.

Pierwszy krok należy do sprzedawcy

W konsumenckiej części badania wzięło udział 1000 respondentów. Tylko 17 proc. z nich deklaruje, że nie interesuje ich tegoroczny Black Friday, ponad 35 proc. respondentów zapowiada, że skorzysta z czarnopiątkowych promocji, a pozostałe 48 proc. – uzależnia swój udział od tego, jak atrakcyjne się okażą.

– Spora grupa konsumentów nie zamierza tak po prostu usiąść 27 listopada do komputera z kartą kredytową lub kodem BLIK w pogotowiu, tylko czeka na sygnał od sprzedawców. Od tego, czy sklepy zrobią pierwszy krok zależy, czy będą miały tego dnia rekordową liczbę klientów. Warto się do tego przygotować narzędziowo już teraz. Badanie pokazuje, że zainteresowanie Black Friday jest większe wśród kobiet niż mężczyzn i silniejsze wśród osób do 35 roku życia niż w starszych grupach wiekowych. To cenna wskazówka dla sklepów, w których większość klienteli stanowią młode kobiety. Warto zintensyfikować działania promocyjne w listopadzie i kampanię przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem – zachęca Maja Wiśniewska, PR & Content Marketing Manager w SMSAPI.

Czarny Piątek domeną e-commerce

Badanie pokazuje również, że zainteresowanie Black Friday jest dużo większe wśród konsumentów, którzy robią zakupy głównie online. Ten wynik koreluje z coroczną obserwacją, że polski Czarny Piątek, inaczej niż np. w USA, odbywa się głównie w internecie.

Nie powinien zatem dziwić wynik najnowszego badania firm Shoper i SMSAPI przeprowadzonego wśród sprzedawców internetowych. Blisko połowa z przebadanych sklepów (48 proc.) już w październiku deklarowała, że przygotowuje dodatkowe działania na Black Friday.

– Ostatnie lata dowiodły, że strategia sprzedawców internetowych, aby skupić się w ostatnim kwartale na Black Friday, naprawdę działa. W ubiegłym roku sklepy na naszej platformie łącznie zarobiły tego dnia o 185 proc. więcej niż w piątek tydzień wcześniej. Tym razem zainteresowanie klientów będzie zapewne większe, ale konkurencja o uwagę konsumentów również. Przy spadającym z powodu pandemii ruchu w sklepach stacjonarnych, wiele firm handlowych przenosi swoją sprzedaż i działania marketingowe do internetu. Bez dobrej kampanii promocyjnej sprzedawcom może być trudno przebić się ze swoją ofertą, dlatego zachęcamy, by pomyśleli o skutecznych kanałach komunikacji swoich działań. To już właściwie ostatni moment – podpowiada Oliwia Tomalik Marketing Manager Shoper.

Raport na temat komunikacji sklepów internetowych z klientami na bazie badań przeprowadzonych na grupach 1000 konsumentów i 216 sprzedawców korzystających z narzędzi firm Shoper i SMSAPI, ukaże się w listopadzie.