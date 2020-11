E-sklep szyty na miarę – LoanByLink

Digitalizacja nie jest nowym pojęciem. Wielu biznesmenów od dawna przeprowadza cyfryzację w strukturach swoich firm. Część przedsiębiorstw podjęła temat kompleksowo planując każdy etap automatyzacji jako odpowiedź na łatwiejsze nawiązywanie relacji z klientami czy ograniczenie kosztów związanych z obiegiem dokumentów papierowych. Jednym z powodów szybkiego wdrożenia nowoczesnych rozwiązań była organizacja zdalnej pracy możliwie najefektywniejszej.

Pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na przyspieszenie cyfryzacji i szukania nowych rozwiązań. Z jednej strony ekonomiczna zapaść a z drugiej szansa w przeniesieniu usług np. do sieci. Sprawna i szybka transformacja wymaga odpowiednich koncepcji. Odpowiedzią jest zmiana strategii technologiczny rozwój.

Rynkowi liderzy z zakresu fintech udostępniają kolejne rozwiązania ułatwiające przeniesienie usług do sieci. Warto zwrócić uwagę na LoanByLink. Twórcy tego modułu twierdzą, że mogą przekształcić każdą, dowolną stronę internetową w sklep internetowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów (Czyli bezpłatnie?) Integracja jest (jak informuje usługodawca) prosta i zajmuje kilka minut. Po rejestracji na stronie partnera usługobiorca otrzymuje kod do implikacji na swojej witrynie oraz dostęp do platformy zarządzającej. Z tego miejsca może monitorować nie tylko dokonane zakupy ale oferowane finansowanie. Z pozycji panelu widzimy na jakim etapie znajduje się zakup lub obecny status wniosku o sfinansowanie zakupu. Provema w panelu udostępnia niezbędne do realizacji sklepu opcje. Od kalkulatora przeliczającego raty, banery reklamowe a na instrukcjach kończąc. Od tej chwili strona staje się sklepem. To, co istotne współpracujący partner może liczyć na pełne wsparcie zespołu LoanByLink zarówno na etapie wdrażania usługi, jak również później, kiedy klienci już aktywnie korzystają z zakupów na raty.

LoanByLink oprócz możliwości uzyskania opcji sklepu pozwala na oferowanie usług w formie ratalnej. W zależności od tego, czy sprzedawca ma już sklep czy też stoi przed wyborem jego uruchomienia ma również możliwość udostępnienia finansowania dla swoich usług. Ponieważ w analizie ryzyka kredytowego sprawnie wykorzystane są algorytmy sztucznej inteligencji system jest w stanie przetworzyć aż 10 000 wniosków jednocześnie. Dzięki temu skracany jest czas potrzebny do uruchomienia finansowania a jednocześnie zmniejszane jest prawdopodobieństwo porzucenia koszyka przez klientów. LoanByLink dedykowany jest dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Do podjęcia współpracy wystarczy, że potencjalni Partnerzy sprzedają lub zamierzają sprzedawać swoje towary i usługi on-line.

„Dzisiaj każdy powinien mieć możliwość szybkiej transformacji swoich usług. Digitalizacja otwiera drzwi tylko trzeba wiedzieć jakim kluczem je otworzyć. Naszym kluczem jest LoanByLink” – mówi Grzegorz Szulik, prezes polskiego fintechu Provema.