Colliers wspólnie z Office App wprowadzi na polski rynek nową technologię dla biurowców

Colliers International, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, rozpoczęła strategiczną współpracę z holenderskim twórcą platformy Office App wprowadzającej inteligentne rozwiązania do budynków biurowych. Od teraz to kompleksowe narzędzie będzie dostępne również dla najemców i właścicieli budynków biurowych w Polsce.

– Cieszę się ogromnie na partnerstwo z Office App i na nasze wspólne działania na rynku nieruchomości. Dzięki połączeniu naszych kompetencji będziemy mogli wspólnie wprowadzać innowacje do polskich biurowców, a także rozwijać nowe funkcjonalności, usprawniając pracę biura i podnosząc jego elastyczność – mówi Renata Hartle, manager ds. strategii flex office i rozwiązań technologicznych w Colliers International.

Colliers przeprowadził wieloetapową analizę światowego rynku PropTech, w ramach której Office App został oceniony jako jedna z najbardziej zaawansowanych platform do kompleksowego zarządzania biurem. System Office App powstał w 2014 roku i od tego czasu nieprzerwanie zwiększa swoje możliwości, integrując się z wieloma nowymi technologiami. Rozwiązanie funkcjonuje już w wielu budynkach, m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Niemczech. Teraz, dzięki partnerstwu z Colliers, Office App będzie dostępny również w Polsce.

Aplikacja dla użytkowników budynku posiada blisko 70 funkcjonalności, m.in. mobilny dostęp do biura, nawigacja po powierzchni, rezerwacja miejsc parkingowych, rejestracja gości, komunikacja między użytkownikami, dostęp do usług wraz z płatnościami w ramach aplikacji, a także analizę obrazu przesyłanych zgłoszeń czy rezerwację biurek, przestrzeni do pracy i spotkań. Zakres działania systemu jest indywidualnie ustalany na podstawie potrzeb najemców i możliwości technologicznych nieruchomości, a także dostosowywany do strategii klienta.

– Takie narzędzia nabierają jeszcze większego znaczenia obecnie, kiedy zmagamy się z pandemią COVID-19. Firmy muszą spełniać restrykcyjne procedury, aby ich siedziby były bezpieczne dla pracowników i zapewniały ciągłość działalności biznesowej. Office App znacznie im to ułatwia – pozwala zarządzać biurem, na przykład blokując poszczególne stanowiska pracy lub wyłączając przestrzenie zwiększonego ryzyka, moderować dostęp osób z zewnątrz poprzez funkcję zdalnego check-inu, a także komunikować pracownikom nowe zasady i wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy – mówi Renata Hartle.

Już niedługo Office App zadebiutuje w warszawskim biurze Colliers, które stanie się również miejscem testowania nowych funkcjonalności platformy przed wprowadzeniem ich na rynek. Potencjalni klienci już teraz mogą sprawdzić, w jaki sposób działa system. Nowa oferta Colliers kierowana jest nie tylko do najemców, ale również do właścicieli nieruchomości i deweloperów, którzy chcą zwiększyć atrakcyjność swojego obiektu.

– Współpraca z Colliers jest dla nas naturalną synergią doświadczeń i daje możliwość dalszego rozwoju. Chcemy wspólnie kreować nowe trendy na rynku biurowym i dostarczać wysokiej jakości rozwiązania – mówi Iain Thompson, Chief Commercial Officer w Office App.