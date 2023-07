Coraz bliżej odbicia podażowego na warszawskim rynku biurowym

Na rynku nieruchomości biurowych w Warszawie widać pierwsze oznaki zbliżającego się wzrostu aktywności deweloperskiej, podaje firma doradcza Savills. W trakcie pierwszej połowy 2023 roku do użytku oddano trzy nowe biurowce. Znaczącego wzrostu podaży należy się spodziewać jednak dopiero w 2025 roku.

Jak wynika z najnowszego raportu Savills, w pierwszym półroczu 2023 r. całkowite zasoby warszawskiego rynku biurowego wyniosły 6,25 mln m kw., przy powoli wyrównującym się rozkładzie na strefę centralną i obszar poza centrum.

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy roku oddano do użytku trzy nowe budynki biurowe, z których największy to The Park 9 (White Star Real Estate, 11 000 m kw.). W budowie znajduje się obecnie blisko 250 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. W 2023 r. rozpoczęto realizację m.in. pierwszej fazy wielofunkcyjnego kompleksu Towarowa 22 (Echo Investment, 31 100 m kw.) oraz The Form (Lincoln Property, 28 000 m kw.).

Do projektów, które zostaną dostarczone na rynek w późniejszych latach należą m.in.The Bridge (Ghelamco, 45 000 m kw.), kolejny etap Studio (Skanska Property Poland, 24 000 m kw.) oraz Upper One (Strabag Real Estate, 35 900 m kw.) w miejscu budynku Atrium International, którego rozbiórka dobiega końca. W wyniku ożywienia aktywności deweloperskiej w 2025 r. na rynek może być dostarczonych nawet ponad 300 000 m kw. nowej powierzchni.

Popyt w pierwszym półroczu br. wyniósł nieco ponad 325 000 m kw., co oznacza spadek o 32% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Nowe umowy najmu wygenerowały 57% całkowitego wolumenu wynajmowanej powierzchni (43% w 2022 r.). Renegocjacje stanowiły 35% całości (39% w 2022 r.), podczas gdy ekspansje i przednajem tylko po 4% (odpowiednio 8% i 10% w 2022 r.).

„Po wyhamowaniu aktywności deweloperów w ostatnich dwóch latach, na rynku czuć pierwsze oznaki zbliżającego się odbicia. Zanim jednak najemcy znów będą mogli wybierać wśród nowo oddanych projektów, w dalszym ciągu będziemy obserwować liczne renegocjacje lub relokacje do budynków już istniejących, ale dysponujących wolną powierzchnią o odpowiednim standardzie” – komentuje Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.

Zgodnie z danymi Savills, na koniec czerwca 2023 r. współczynnik powierzchni niewynajętej w Warszawie wyniósł 11,4% i spadł o 0,5 pp. w ujęciu rocznym. Miesięczne stawki w najbardziej prestiżowych lokalizacjach strefy Centrum utrzymały się w przedziale 22,5-25,5 euro za m kw. miesięcznie, a na Służewcu na poziomie 13,00-15,00 euro za m kw. miesięcznie. Najemcy muszą się jednak liczyć z rosnącymi kosztami opłat eksploatacyjnych.

„Zgodnie z prognozowanymi w zeszłym roku podwyżkami opłat eksploatacyjnych, obecnie w nowoczesnych budynkach biurowych w Warszawie obserwujemy, że zaczęły one przekraczać 30,00 zł za m kw. miesięcznie, a zdarzają się również stawki powyżej 35,00 zł. Najemcy coraz częściej decydują się na dokładną analizę tych kosztów, zarówno w zajmowanych obecnie biurach, jak i tych do których planują się przenieść, w wyniku czego możliwe jest uzyskanie oszczędności” – dodaje Krzysztof Sakierski, dyrektor działu doradztwa strategicznego, Savills.