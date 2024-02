Creotech Instruments dołączy do indeksu sWIG80 po sesji 6 lutego br.

Creotech Instruments, notowany na GPW polski producent satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych, zostanie włączony do indeksu sWIG80 po zakończeniu sesji giełdowej 6 lutego br. Spółka zajmowała pierwsze miejsce na liście rezerwowej do indeksu sWIG80 w ostatniej korekcie kwartalnej portfeli indeksów ogłoszonej 30 listopada 2023 roku. Włączenie akcji Creotech do indeksu sWIG80 jest skutkiem nadzwyczajnej korekty portfela w wyniku której z indeksu mWIG40 wykreślone zostaną akcje spółki TIM. W miejsce spółki TIM z mWIG40 zostanie wpisana spółka Cognor, a w miejsce opuszczającej indeks sWIG80 spółki Cognor, zostanie wpisany Creotech Instruments. Indeks sWIG80 osiągnął w 2023 roku najwyższy wynik w swojej blisko 30-letniej historii. Creotech Instruments zadebiutował na rynku NewConnect 12 października 2021 roku, a już 11 lipca 2022 roku Spółka przeniosła notowania na Rynek Główny GPW przeprowadzając największą i jedyną ofertę publiczną tego roku.

W skład indeksu sWIG80 wchodzi 80 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które nie znalazły się w indeksach WIG20 i mWIG40. Dołączenie do głównych indeksów jakimi w Polsce są WIG20, mWIG40 i sWIG80 może skutkować dalszym wzrostem zainteresowania inwestorów spółką i pozytywnie wpływać na średni dzienny wolumen oraz wysokość obrotów.

– Dołączenie Creotech Instruments do grona spółek reprezentujących krajowy indeks sWIG80 to kolejna bardzo dobra wiadomość, która pokazuje skalę i tempo wzrostu naszej firmy. Pod koniec 2021 roku zadebiutowaliśmy na rynku NewConnect, a już po trzech kwartałach byliśmy notowani na Głównym Rynku GPW, po sukcesie największej i jedynej oferty publicznej w 2022 roku. Akcjonariusze Creotech Instruments na przestrzeni 2 lat i 4 miesięcy naszej obecności na giełdzie mogą cieszyć się z kilkukrotnego zwrotu na swojej inwestycji, a model biznesowy i perspektywy rozwoju firmy przekonały w tym czasie kolejnych inwestorów, w tym instytucjonalnych, z których TFI PZU oraz OFE Allianz Polska posiadają znaczne pakiety akcji Spółki. Mamy w firmie poczucie dobrze zrealizowanego zadania, a dostrzeżenie tego przez rynek to dla nas duża satysfakcja. Jednocześnie uważam, że najlepsze dopiero przed nami. Nasza strategia zakłada osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w projektach obronnych i komercyjnych w UE, a zabezpieczone finansowanie, po sukcesie oferty publicznej w październiku 2023 roku, pozwala zrealizować nam wszystkie niezbędne elementy tego planu. Rynek kosmiczny ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, a Creotech Instruments będący częścią indeksu sWIG80, będzie mógł zaoferować ciekawą ekspozycję na ten sektor jeszcze szerszemu gronu inwestorów. Rok 2023 był dla sWIG80 rekordowy i wierzę, że dalszy rozwój Creotech Instruments będzie pozytywnie kontrybuował do wyniku tego jednego z trzech najważniejszych w Polsce indeksów giełdowych – komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Konstrukcja kwartalnych rankingów indeksów bierze pod uwagę obroty akcjami oraz miesięczny wskaźnik obrotu (MWO) za okres ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia rankingu. Wartość akcji w wolnym obrocie obliczana jest na podstawie kursu zamknięcia akcji z dnia rankingu. Creotech Instruments w ostatnim kwartalnym rankingu indeksów z listopada 2023 roku znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej do włączenia do indeksu sWIG80.