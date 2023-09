Creotech Instruments zaprezentował wyniki za I półrocze 2023 roku w którym osiągnął 19,8 mln zł przychodów ogółem, o 31% więcej w ujęciu rok do roku, z czego 11,9 mln zł stanowiły przychody ze sprzedaży produktów, o 30% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. EBITDA wyniosła -2,7 mln zł, na co wpływ ma intensyfikacja prac związanych z realizacją kluczowych projektów własnych w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Środki pieniężne na koniec 30.06.2023 roku wzrosły o 1,1 mln zł do poziomu 27,1 mln zł. W I półroczu Creotech kontynuował działania nakierowane na komercjalizację swojej autorskiej platformy mikrosatelitarnej HyperSat, wyróżnionej nagrodą Defender podczas targów MSPO w Kielcach, zawierając w tym okresie istotne umowy w segmencie obronnym na szczeblu krajowym i europejskim. Spółka w maju br. podpisała umowę ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na realizację Fazy 0 i A studium wykonalności konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi, a w czerwcu br. została liderem segmentu satelitarnego w projekcie REACTS dla UE, koordynując działania największych firm kosmicznych m.in. OHB czy Airbus.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z I półrocza 2023 roku w którym wzrosły nasze przychody w kluczowych segmentach: kosmicznym i kwantowym, a także potwierdziliśmy wysokie kompetencje w obszarze obronnym, włączając Creotech w strategiczne projekty na szczeblu krajowym i europejskim. Efekty tych działań, w postaci dodatkowych strumieni przychodów, powinny pojawić się z czasem w naszych wynikach finansowych. Fakt, że Creotech Instruments będzie liderem segmentu satelitarnego w projekcie REACTS dla UE, koordynując działania największych europejskich firm kosmicznych jak OHB czy Airbus, sprawia, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu na globalnej arenie producentów satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych niż jeszcze rok temu. Ten wygenerowany przez nas, w sprzyjającym otoczeniu, wzrost zainteresowania ze strony krajowych i zagranicznych instytucji oraz firm komercyjnych sprawił, że w lipcu br. przedstawiliśmy strategię finansowania projektów kosmicznych oraz przyjęliśmy za cel osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych. Nasze obecne oraz przyszłe działania będą skoncentrowane na realizacji tego planu, tak aby w pełni wykorzystać możliwości rozwoju Creotech i sprawić, że potencjalne projekty o łącznej wartości około 300 mln euro, przełożą się na faktyczne umowy i zamówienia do Spółki – komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Obecna faza rozwoju Creotech Instruments pozwala na rozpoczęcie realizacji pierwszych dużych projektów, które Spółka zamierza kontynuować na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb publicznych i projektów obronnych – faza 0 i A projektu dla Skarbu Państwa – Agencji Uzbrojenia, a także na poziomie UE, jako wiodący dostawca i regionalny lider w projektach europejskich – konsorcjant i lider segmentu satelitarnego w projekcie REACTS, koordynujący działania m.in. Airbus i OHB.

W lipcu br. Creotech Instruments przedstawił strategię finansowania projektów kosmicznych związanych z wykorzystaniem produkowanych przez Spółkę platform mikrosatelitarnych. W celu osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych, Creotech Instruments zamierza zrealizować w kolejnych latach plan inwestycyjny obejmujący trzy kluczowe obszary: rozbudowę portfolio produktowego, w tym przeskalowanie autorskiej platformy HyperSat do 200 kg, zwiększenie zdolności produkcyjnych, a także wzmocnienie działu sprzedażowego.

– Zauważamy wyraźny wzrost zainteresowania rozwiązaniami Creotech Instruments, w segmencie kosmicznym z samego obszaru komercyjnego zidentyfikowaliśmy potencjał zamówień na nasze satelity liczący około 150 szt. To wartości, które w obecnej chwili przewyższają nasze możliwości produkcyjne, dlatego zależy nam na sprawnym wykończeniu w 2023 roku pomieszczeń w nowym zakładzie produkcyjnym, w tym przygotowania clean roomów i efektywnego zagospodarowania całego kompleksu, liczącego 2800 m2. Pozytywne informacje napływają do Spółki, a także szeroko do całego polskiego sektora kosmicznego, również od krajowych decydentów. W ostatnich miesiącach zatwierdzony został kilkukrotny wzrost, o 295 mln euro, składki Polski do ESA w latach 2023-2025. Zgodnie z mechanizmem składek Europejskiej Agencji Kosmicznej, znacząca wartość tej kwoty powróci do Polski w postaci projektów i zleceń dla krajowych podmiotów, w których także będziemy chcieli partycypować. Przez ostatnie 10 lat zrealizowaliśmy wspólnie z ESA ponad 25 projektów, ostatni z nich to sonda JUICE, która w kwietniu br. rozpoczęła lot w kierunku układu Jowisza – komentuje Paweł Górnicki, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Creotech Instruments S.A.

HyperSat to pierwsza w Polsce i opracowana od podstaw przez polskich inżynierów, platforma satelitarna składająca się z modułów poszczególnych podsystemów. Pozwala na skalowalne projektowanie i produkcję satelitów o masie od 10 do kilkudziesięciu kg o zróżnicowanym przeznaczeniu m.in. rozpoznania obrazowego, telekomunikacji czy nawigacji z niskiej orbity Ziemi. HyperSat jest rozwijany przez Creotech Instruments od 2017 roku i powstał przy wsparciu ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej i w zgodzie z europejskimi wymaganiami dot. projektowania i budowy systemów satelitarnych (ECSS). Platforma stanowi podstawę dla misji EagleEye, która zostanie zrealizowana w 2024 roku, dla misji PIAST, a celem Creotech jest jej wykorzystanie również w strategicznych projektach obronnych na szczeblu krajowym i europejskim.

Creotech Instruments jest firmą działającą w obszarze systemów satelitarnych i zaawansowanej elektroniki m.in do zastosowań kwantowych. Jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy mikrosatelitów, czyli satelitów o wadze od 10 kg do kilkudziesięciu kg. Istotnym krokiem w rozwoju Spółki jest projekt satelity EagleEye do obserwacji Ziemi w paśmie widzialnym budowanego na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat. Wyniesienie satelity EagleEye na orbitę okołoziemską planowane jest w 2024 roku na rakiecie amerykańskiej firmy SpaceX. Spółka jest też współrealizatorem projektu PIAST, w ramach którego planuje umieścić na orbicie konstelację trzech małych satelitów obserwacyjnych w 2025 roku, także opartych na platformie HyperSat.