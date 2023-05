Creotech Instruments z ponad 10 mln zł przychodów w I kwartale 2023 roku

W I kwartale 2023 roku Creotech Instruments osiągnął przychody ogółem na poziomie 10,5 mln zł, o 2,2 mln zł więcej w ujęciu rok do roku, z czego 6,2 mln zł stanowiły przychody ze sprzedaży produktów, to o 0,5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Wynik na poziomie EBITDA wyniósł -0,5 mln zł i był obciążony wyższymi wydatkami ogólnymi związanymi z szybkim rozwojem firmy i wzrostem kosztów produkcji elektroniki. Na wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły 10,7 mln zł wpłynęła istotnie zmiana stanu dotacji do rozliczenia. W konsekwencji środki pieniężne na koniec 31.03.2023 roku wzrosły o 7,4 mln zł do poziomu 33,4 mln zł. Działania mające na celu wyniesienie na orbitę pierwszego własnego satelity EagleEye, a także wzmożone inwestycje związane z relokacją wybranych działów i przygotowaniem organizacji do dalszego skalowania celem obsługi rosnących strumieni przychodów w kolejnych latach, są obecnie priorytetem Spółki. Creotech dostrzega dużą wartość w rozwoju segmentu kwantowego, który w pierwszych miesiącach 2023 roku przełożył się na pozyskanie istotnych kontraktów.

– Kontynuujemy realizację naszych kluczowych projektów w segmencie kosmicznym, najbliższym i najważniejszym dla nas wydarzeniem będzie misja EagleEye, która zwieńczy wieloletnie prace nad naszą autorską platformą satelitarną HyperSat. Przeprowadzenie tej misji, zaplanowanej na 2024 rok, umocni pozycję Creotech na międzynarodowej arenie, a dodatkowo może skokowo zwiększyć popyt na nasze produkty, których szeroka komercjalizacja będzie głównym celem Spółki w 2024 roku. Aby zwiększyć nasze zdolności produkcyjne i móc odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynkowe, zarówno ze strony podmiotów komercyjnych, jak i zleceń rządowych, w I kwartale rozpoczęliśmy proces relokacji biura, działu R&D oraz produkcji do nowych lokalizacji. Działania te pozwalają nam na dalsze skalowanie i tym samym obsłużenie rosnących strumieni przychodów w kolejnych latach, jednocześnie obciążając nasze wyniki finansowe w krótkim terminie. Dużym sukcesem pierwszego kwartału oraz kolejnych miesięcy jest szereg pozyskanych kontraktów i podpisanych umów w obszarze kwantowym, w tym kwantowej dystrybucji kluczy. Ten już istniejący i w dodatku szybko rosnący na świecie rynek ma bardzo dobre perspektywy i w przyszłości może być istotnym komponentem kontrybuującym do wyników Creotech Instruments – komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Pierwsze miesiące 2023 roku, poza intensyfikacją prac nad własnymi projektami Spółki w segmencie kosmicznym, zakończyły się pozyskaniem przez Creotech kilku istotnych umów w obszarze szybko rosnącego segmentu kwantowego, w tym kwantowej dystrybucji kluczy. Spółka zrealizuje m.in. projekt z obszaru komunikacji kwantowej na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon Europe oraz EuroQCI. Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 7 mln EUR, z czego około 4,2 mln EUR przypada Creotech, który jest liderem międzynarodowego konsorcjum. Spółka będzie zaangażowana w proces opracowania, certyfikacji i produkcji zaawansowanych systemów kwantowej dystrybucji klucza. Rynek komunikacji kwantowej jest wielokrotnie większy od rynku produktów dedykowanych dla systemów komputerów kwantowych, a docelowo kwantowa dystrybucja klucza ma zostać wdrożona w infrastrukturach krytycznych w całej Europie w ciągu najbliższych lat, obejmując sieci naziemne, jak i połączenia satelitarne.

W I kwartale 2023 roku przychody ogółem Creotech Instruments wyniosły 10,5 mln zł, co oznacza wzrost o 26% w ujęciu rok do roku. Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 6,2 mln zł i przełożyły się na wzrost o 9% względem analogicznego okresu 2022 roku. EBITDA wyniosła -0,5 mln zł w konsekwencji wzmożonych prac badawczo-rozwojowych, nakierowanych m.in. na realizację kluczowych projektów Spółki w obszarze własnych satelitów. Środki pieniężne wzrosły na koniec 31.03.2023 roku do poziomu 33,4 mln zł, główny komponent wpływający na wzrost to zmiana stanu dotacji.

– W obydwu segmentach, w których identyfikujemy największy potencjał rozwoju, a więc kosmicznym oraz kwantowym, zanotowaliśmy wzrosty ze sprzedaży produktów w porównaniu do I kwartału 2022 roku. Jednocześnie kontynuujemy wzmożone inwestycje w obszarze B+R, które mają na celu przyspieszenie rozwoju Spółki i zapewnienie możliwości efektywnej obsługi spodziewanego wzrostu popytu na nasze produkty w kolejnych latach. W wynikach I kwartału widoczny jest ponadto istotny wzrost rzeczowych aktywów trwałych i zobowiązań wynikających z tytułu leasingu – w konsekwencji rozpoczęcia długoterminowego najmu w nowych obiektach. Nowa przestrzeń jest już wykorzystywana przez pracowników i wspiera naszą codzienną pracę. W kolejnych kwartałach będziemy ponosić jeszcze nakłady na przygotowanie i doposażenie m.in. clean roomów oraz wykończenie pomieszczeń produkcyjnych – komentuje Paweł Górnicki, Wiceprezes ds. Finansowych Creotech Instruments S.A.

Poza realizacją własnych projektów, Creotech Instruments jest wielokrotnie wybierany do przedsięwzięć o międzynarodowej skali. Jednym z nich jest pozyskany kontrakt na budowę pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej, w którym Spółka będzie odpowiadać za dostarczenie elektroniki sterującej CPU komputera. Zgodnie z podpisaną w kwietniu br. umową z Komisją Europejską, budżet dla całego konsorcjum został ustalony na około 20 mln EUR, z czego około 2,2 mln EUR przypada dla Creotech. Celem jest zbudowanie do 2025 roku 100-kubitowego komputera kwantowego oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. Szacuje się, że wartość globalnego rynku komputerów kwantowych już w 2026 roku ma przekroczyć 1 mld USD, w porównaniu z 472 mln USD w 2021 roku.

Creotech Instruments jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy mikrosatelitów, czyli satelitów o wadze od 10 kg do kilkudziesięciu kg. Krokiem milowym w rozwoju Spółki jest projekt EagleEye, dotyczący opracowania mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi. Jego wyniesienie na orbitę planowane jest w 2024 roku na rakiecie amerykańskiej firmy SpaceX. Spółka jest też współrealizatorem projektu PIAST, w ramach którego planuje umieścić na orbicie konstelację trzech satelitów obserwacyjnych w 2025 roku, opartych na autorskiej platformie HyperSat.