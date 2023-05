Big Cheese Studio wypracowało w I kw. 1,9 mln zł zysku netto i ponad 2,1 mln zł zysku EBIT

Notowana na GPW spółka Big Cheese Studio wypracowała w I kwartale br. prawie 1,9 mln zł zysku netto i ponad 2,1 mln zł zysku operacyjnego EBIT. W raportowanym okresie przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3,2 mln zł. Środki pieniężne na koniec marca 2023 r. liczyły ponad 18,5 mln zł. Z uwagi na brak premierowych produkcji w prezentowanym okresie, odnotowane wyniki są niższe od tych odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast najbliższe kwartały będą obfitowały w szereg pozytywnych zdarzeń operacyjnych, które powinny przełożyć się na dalszy rozwój biznesu i powrót do dynamiki wzrostowej w kolejnych okresach rozliczeniowych. Obecnie zespół koncentruje swoje siły nad kilkoma projektami jednocześnie, trzy z nich są priorytetowe. To Cooking Simulator 2, Pizza Empire oraz nowo ogłoszony tytuł Underdose. Najbliższym kamieniem milowym jest debiut hitu Cooking Simulator na rynku chińskim.

– W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowaliśmy prawie 1,9 mln zł zysku netto i ponad 2,1 mln zł zysku operacyjnego EBIT. Wypracowany wynik, pomimo widocznego spadku rdr, jest dla nas satysfakcjonujący. Należy pamiętać, że w pierwszych miesiącach 2023 r. nie wydaliśmy żadnej premierowej produkcji, a odnotowany zysk jest wynikiem stabilnej sprzedaży naszego flagowego tytułu Cooking Simulator. Mamy nadzieję, że kolejne okresy rozliczeniowe przyniosą nam zamierzony wzrost. By tak się właśnie stało, cały czas intensywnie pracujemy nad rozwojem naszego portfolio o coraz to nowsze tytuły, a także finalizujemy proces wprowadzenia podstawki Cookinga na rynek chiński. Będzie to bardzo ważny moment w historii naszego studia, który mam nadzieję pozwoli na wydłużenie ogona sprzedażowego evergreena – mówi Jakub Rafał, dyrektor finansowy w Big Cheese Studio SA.

Kulinarny bestseller – Cooking Simulator – w grudniu 2022 roku uzyskał akceptację na rynek chiński i obecnie trwa finalizacja prac związanych z dostarczeniem tytułu na nowym rynku gier, który jest wyceniany na około 50 mld USD.

Jednocześnie łódzki zespół cały czas pracuje nad wyczekiwanym przez graczy Cooking Simulatorem 2, którego premiera planowana jest w 2023 roku. Zarząd Spółki liczy, że zarówno wprowadzenie gry na rynek chiński, jak i premiera sequela pozytywnie wpłynie na dalszą sprzedaż produktu.

– Wykorzystujemy potencjał Cookinga, a poprzez rozwijanie tytułu monetyzujemy grę. Z całą pewnością pokładamy duże nadzieje w sequelu, nie będzie to zwykła kontynuacja gry. W drugiej części będzie wiele zmian. Przede wszystkim dostępny będzie tryb multiplayer – na jednej planszy będzie mogło grać do 4 osób. Dodatkowo możliwy będzie rozwój postaci. W grze będzie dostępnych kilka lokalizacji – poza miejscem gotowania będzie też dom, do którego postać będzie wracać wieczorami. – mówi Łukasz Dębski, prezes zarządu Big Cheese Studio.

Oprócz ciągłego rozwijania hitu Cooking Simulator, Big Cheese Studio pracuje także nad odrębnymi autorskimi tytułami. Jednym z nich jest tytuł Pizza Empire. Drugi projekt to Underdose, dla którego wkrótce zostanie udostępniona karta gry na platformie Steam. Spółka rozpoczyna marketing gier, właśnie pojawiły się pierwsze materiały na social mediach spółki dot. projektu Underdose.

Wszystkie trzy ww. tytuły zostaną zaprezentowane na tegorocznym Gamescom.