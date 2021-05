CVI Dom Maklerski wiceliderem rankingu private debt w Europie

CVI Dom Maklerski zajął drugie miejsce w rankingu najaktywniejszych firm private debt w Europie. Zestawienie przygotowane przez Debtwire, międzynarodową organizację zbierającą dane o transakcjach bilateralnego finansowania przedsiębiorstw, obejmuje 21 podmiotów.

CVI Dom Maklerski zajął drugą pozycję pod względem liczby zrealizowanych transakcji

w pierwszym kwartale 2021 r., co oznacza 7,5 proc. udział w europejskim rynku private debt. Przez pierwsze trzy miesiące roku firma zapewniła finansowanie piętnastu przedsiębiorcom z Polski oraz Rumunii. Wśród nich znalazły się m. in. Huta Małapanew, producent akumulatorów Autopart oraz sieć hoteli Holiday Park & Resort.

– W tym roku zadebiutowaliśmy w rankingu Debtwire i od razu znaleźliśmy się na wysokiej, drugiej pozycji. Jesteśmy polską firmą, ale bez kompleksów gramy w europejskiej lidze

i rywalizujemy z najlepszymi. Skupiamy się na Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie widzimy ogromy potencjał i wiele możliwości inwestycyjnych. Status wicelidera rankingu

z pewnością pomoże nam w pozyskaniu inwestorów do kolejnego funduszu private debt, nad którym obecnie pracujemy – podkreślił Marcin Leja, prezes zarządu CVI Dom Maklerski.

Finansowanie private debt to oferta dla firm, które poszukują elastyczniejszego finansowania niż kredyt bankowy, a jednocześnie nie chciałyby umniejszać roli obecnych udziałowców poprzez debiut na giełdzie czy sprzedaż do funduszu private equity. Formuła ta charakteryzuje się bardzo szerokimi możliwościami wykorzystania, w związku z tym może służyć zarówno finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. wsparciu finansowania kapitału obrotowego czy nakładów inwestycyjnych. Równie często wykorzystywana jest w transakcjach kapitałowych, jak przejęcia innych przedsiębiorstw, również za granicą, a także np. do wykupu wspólników czy też restrukturyzacji zadłużenia. Rynek private debt na świecie jest wart ponad 800 mld USD i dynamicznie rośnie.