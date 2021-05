Irlandzki producent rozwiązań chmurowych otwiera oddział w Polsce i planuje rozwój na rynkach CEE

Wyspecjalizowana w rozwianiach do ochrony i zarządzania danymi, międzynarodowa spółka Stryve formalnie rozpoczyna działalność na polskim rynku. Początkowy okres działalności warszawskiego biura ma koncentrować się na wzmocnieniu zespołu i rozszerzeniu kanałów sprzedaży.

“Polska w ostatnich latach stała się ważnym centrum biznesowym w regionie CEE, m.in. ze względu na nowe ośrodki badawczo-rozwojowe i ciągły rozwój branży usług biznesowych. Te trendy napędzają popularność rozwiązań chmurowych, co sprawia, że dla Stryve Polska jest idealną lokalizacją do rozwoju w regionie CEE” – mówi Andrew Tobin, prezes Stryve.

Warszawskim biurem Stryve będzie zarządzał Sami-Daniel Guetat, który ma szerokie doświadczenie w branży teleinformatycznej i tworzeniu kanałów sprzedaży B2B.

“ Oferujemy rozwiązania do ochrony i odzyskiwania danych, ich archiwizacji, synchronizacji i udostępniania, które działają w środowiskach fizycznych, na platformach mobilnych lub w chmurze. Są one dostępne również w formie usług SaaS i przeznaczone dla firm różnej wielkości we wszystkich gałęziach przemysłu. Nasza oferta to m.in. tworzenie strategii chmurowych wykorzystujących chmurę prywatną i publiczną. Mamy swoją infrastrukturę data centre w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Polsce dzięki czemu możemy zaoferować również firmom z sektora MŚP praktyczne wsparcie w transformacji cyfrowej. Nasze usługi cyberbezpieczeństwa gwarantują dodatkową ochronę tego co w gospodarce cyfrowej jest najważniejsze czyli danych i systemów informatycznych klientów. Co więcej, są one zaprojektowane w taki sposób aby minimalizować ich wpływ na bieżące procesy biznesowe, dając jednocześnie maksimum bezpieczeństwa” mówi Sami-Daniel Guetat, dyrektor zarządzający Stryve Polska.

Irlandia z 35 centrami danych takich firm jak Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Google i kolejnymi w budowie stała się jednym z europejskich technologicznych centrów w sektorze chmury, jej bezpieczeństwa i biznesowych aplikacji. Stryve chce wykorzystać te doświadczenia na rynku polskim gdzie już wkrótce swoje centra danych uruchomią Microsoft i Google.

„Chmurowe rozwiązania oraz sztuczna inteligencja systemy są katalizatorem wzrostu dla małych i średnich przedsiębiorstw, można je wykorzystać w ecommerce, internecie rzeczy, analityce biznesowej, aby sprawniej konkurować na rynku. Nie można jednak zapominać o zagrożeniach, takich jak ransomware czy Denial of Service, które nasiliły się w pandemii ze względu na konieczność pracy zdalnej. Aby uniknąć biznesowych katastrof rekomendujemy firmom zadbanie o procedury tworzenia kopii zapasowych systemów oraz danych i ich odzyskiwania. W tej dziedzinie mamy głęboką wiedzę i gotowe produkty, która wdrożyliśmy u klientów na ponad 20 rynkach na całym świecie” mówi Andrew Tobin.

Przedstawiciele irlandzkiej spółki zapowiadają również szereg działań rekrutacyjnych. Poszukiwane będą przede wszystkim osoby, które obejmą odpowiedzialność za działania sprzedażowe i wsparcie techniczne dla polskich partnerów oraz klientów końcowych.