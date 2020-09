Cyfrowa Polska świętuje 15. rocznicę działalności

Z okazji 15 lat działalności Związku Cyfrowa Polska 25 września w warszawskim hotelu Marriott odbyła się uroczysta Gala, w której wzięli udział przedstawiciele branży, firm technologicznych, organizacji pozarządowych, a także administracji publicznej – Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Finansów czy Cyfryzacji.

Gala odbyła się pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rozwoju. Partnerem gali była Organizacja Odzysku Sprzętu Elektronicznego i Elektronicznego ElektroEko S.A. Do uczestników gali ze specjalnym przesłaniem zwrócił się w liście premier Mateusz Morawiecki. „Przyszłość – zarówno Polski, jak i całego świata, z całą pewnością będzie cyfrowa. Dlatego misja i cele Związku nie tracą na aktualności, wręcz przeciwnie – stale zyskują” – napisał premier. I dodał: – „Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, ważna jest współpraca. Dzięki wspólnym działaniom administracji państwowej i organizacji takich jak Związek Cyfrowa Polska, mamy szanse stać się państwem jeszcze bardziej nowoczesnym i przyjaznym dla obywateli. Cyfrowa Polska jest naszym wspólnym celem”.

List do gości gali skierował również Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który odczytała wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. „Innowacyjność, nowe technologie oraz cyfryzacja różnych sektorów gospodarki i administracji to kwestie, które łączą ponad podziałami oraz służą podnoszeniu konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej. Kreatywność i zaawansowana myśl technologiczna to priorytety w procesie unowocześniania zarówno polskiej gospodarki jak i usług w sektorze publicznym” – napisał marszałek Grodzki. „Doceniam Państwa aktywność i merytoryczny wkład w procesie digitalizacji i rozwój nowoczesnych technologii w naszym kraju” – dodał.

Cyfrowi Partnerzy i wyróżnienia

Podczas gali prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik wręczył specjalne, branżowe wyróżnienie – Cyfrowego Orła. W tym roku otrzymała je Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska. Tego wieczoru nagród było więcej. Związek specjalną statuetką nagrodził „Cyfrowych Partnerów 15-lecia”. Nagrodę otrzymali: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ElektroEko S.A., Federacja Konsumentów, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Telewizja Polska S.A., Urząd Zamówień Publicznych, Patronite.pl, Instytut Łączności oraz agencja PR Higher Media.

– 15 lat to był czas wielu wyzwań, które stawiali nam nasi partnerzy. Jestem przekonany, że w kolejnych latach nowych wyzwań i zadań nam nie zabraknie – mówił prezes Michał Kanownik dziękując partnerom za zaufanie.

Debata o technologiach

Podczas gali odbyła się również debata na temat wyzwań związanych z nowoczesnymi technologiami, w której udział wzięli: wiceminister finansów Jan Sarnowski, prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska, Marta Poślad, Head of Public Policy & Government Relations w Google oraz prezes NCBR Investment Fund Krzysztof Szubert.