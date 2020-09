Kraje Trójmorza mają Warszawską Deklarację Cyfrową

Branża cyfrowa i nowoczesnych technologii z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski zawiązała koalicję i zaprezentowała wspólną Warszawską Deklarację Cyfrową – dokument określający najważniejsze zagadnienia oraz postulaty dotyczące gospodarki cyfrowej krajów regionu Trójmorza. Zostanie on przedstawiony rządom tych państw i trafi do urzędników Komisji Europejskiej.

Deklarację przedstawiono w piątek w Warszawie podczas konferencji CEE Digital Summit 2020. Dokument to wspólna inicjatywa organizacji cyfrowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wchodzących w skład Grupy Trójmorza, w tym z Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.

Warszawska Deklaracja Cyfrowa (Warsaw Digital Declaration) to dokument określający najważniejsze zagadnienia i postulaty dotyczące gospodarki cyfrowej krajów Trójmorza. – Celem Deklaracji jest pokazanie, że jako branża krajów Europy Środkowo-Wschodniej mamy zbieżne interesy, takie jak np. zbudowanie w naszym regionie infrastruktury cyfrowej i potencjału badawczo-rozwojowego jako zaplecza technicznego i naukowego, gdzie będą rozwijać się innowacyjne pomysły z zakresu, np. sztucznej inteligencji i robotyki, które następnie będą wykorzystywane na całym świecie – mówił Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, który jest jednym z inicjatorów projektu.

Cyfrowa transformacja w czasach pandemii

Organizacje, które podpisały się pod Warszawską Deklaracją Cyfrową zwracają uwagę, że znaczenie cyfrowej transformacji wzrosło zwłaszcza w czasach pandemii. „Podczas światowego kryzysu zdrowia publicznego branża cyfrowa odegrała kluczową rolę w przyspieszeniu procesu cyfryzacji ramach administracji państwowej, biznesu i życia społecznego, pozwalając wszystkim tym sferom na funkcjonowanie w obliczu nowych ograniczeń” – podkreślono w dokumencie. „Należy utrzymać trwanie tego proces, gdy pandemia dobiegnie końca, abyśmy mogli w pełni czerpać korzyści ze wzmożonej transformacji cyfrowej w państwach Trójmorza. Ma to fundamentalne znaczenie wobec prognoz, które wskazują branżę ICT jako ratunek dla gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, mający nadawać im pęd w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię” – dodano. Zdaniem cyfrowej branży z krajów Trójmorza, potencjał intelektualny i technologiczny naszego regionu musi być rozwijany w ramach międzyrządowej współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej – bo tylko w ten sposób mamy szansę stać się rynkiem konkurencyjnym na skalę świata.

Priorytety współpracy

W dokumencie wskazano na kluczowe kwestie dla rozwoju cyfrowych gospodarek. Są to m.in. budowa i wdrożenie sieci 5G, rozwój krajowych sektorów cyberbezpieczeństwa, dostęp do internetu i usług cyfrowych jako podstawowe prawo każdego mieszkańca Europy Środkowo-Wschodniej, inwestycje w nowoczesne technologie oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych poprzez programy edukacyjne, które pozwolą osobom zatrudnionym w Europie Środkowo-Wschodniej, jak najszybciej dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Wśród priorytetów znalazły się również kwestie związane z zarządzaniem danymi i zachowanie swobodnego przepływu danych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Deklaracja zwraca też uwagę na konieczność wspierania i rozwoju startupów – np. poprzez rządowe programy, które pomogą komercjalizować pomysły młodych przedsięwzięć.

Niezwykle istotną kwestią jest także – zdaniem autorów dokumentu – tworzenie jednolitego i przejrzystego prawa. „Regulacje dotyczące technologii teleinformacyjnych muszą ulec poprawie w naszych poszczególnych państwach, aby nie hamować rozwoju cyfrowych innowacji. Należy dążyć do harmonizacji prawa gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Umożliwi to przedsiębiorstwom w naszych państwach przeskalować swoje przedsięwzięcia na skalę rynku całego regionu i jednocześnie uczyni go bardziej atrakcyjnym dla światowych inwestorów” – podkreślono w Warszawskiej Deklaracji Cyfrowej.

Organizacje, które podpisały się pod deklaracją zaapelowały również do swoich rządów o jednolity głos w kwestiach cyfryzacji i wspólne działanie w tym obszarze. „Będąc zainteresowanymi rozwojem cyfrowej gospodarki, edukacji, nauki i społeczeństwa obywatelskiego, jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie tworzenia legislacji oraz inicjowania odważnych projektów, które będą wpływać na rozwój cyfrowej gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej” – zadeklarowano.

Początek CEE Digital Coalition

Jak zapowiadają, sygnatariusze Deklaracji, dokument trafi do przedstawicieli rządów krajów Europy Środkowo-Wschodniej i do unijnych urzędników. Organizacje wspólnie chcą organizować spotkania i warsztaty z udziałem decydentów w kwestiach cyfrowych.

Przyjęcie Warszawskiej Deklaracji Cyfrowej to jednocześnie początek szerokiej współpracy organizacji branży cyfrowej z 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zawiązały one branżową koalicję cyfrową – CEE Digital Coalition, która jest złożona z 14 organizacji. Koalicja ma pełnić rolę think thanku, który ma być zapleczem doradczym dla rządów naszych państw w tworzeniu regulacji dotyczących kwestii cyfrowych oraz wzmacniać głos naszego sektora na forum całej Unii Europejskiej. CEE Digital Coalition na początku września wydała pierwsze swoje stanowisko w sprawie projektowanego przez Komisję Europejską Kodeksu Usług Cyfrowych.