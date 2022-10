Czego oczekują pokolenia Y i Z od pracodawcy?

Przedstawiciele najmłodszych pokoleń dopiero od kilku lat są obecni na rynku pracy lub właśnie zaczynają swoją karierę. Jednak już otwarcie rozmawiają o swoich oczekiwaniach względem pracodawcy i problemach, z którymi zmagają się w środowisku zawodowym. Zadaniem liderów jest empatyczne zarządzanie, słuchanie oraz umiejętne rozwijanie zespołów – zgodnie z ich potrzebami. Szefowie, którzy nie chcą lub nie potrafią dostosować się do zmian na rynku pracy stracą dostęp do puli potencjalnych, młodych talentów.

Warto dbać o pracownika – szczególnie teraz

Okres izolacji społecznej i nowe wyzwania wynikające z przejścia na pracę zdalną niewątpliwie wpłynęły na obecny kształt rynku pracy. W badaniu Michael Page, przeprowadzonym pod koniec 2021 roku, ankietowani kandydaci wskazali, że odczuwają większy poziom frustracji i złości (18 proc.) oraz niższy poziom motywacji i energii (17 proc.) niż przed pandemią. Aż połowa badanych przyznała, że czuje większą presję ze strony pracodawcy. Według 88 proc. respondentów idealne miejsce zatrudnienia powinno pozwalać na utrzymanie odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Przychodzą dla firmy odchodzą przez szefa

Podstawą relacji między pracownikiem a pracodawcą jest zaufanie. Można je bardzo łatwo stracić, szczególnie gdy lider nie wywiązuje się ze swoich obietnic.

– Dzisiaj dla ludzi wchodzących na rynek pracy wynagrodzenie nie jest najważniejsze, liczy się reputacja firmy, perspektywy rozwoju, ale także tzw. wellbeing – młodzi nie chcą się zaharowywać, tylko mieć czas na życie prywatne. To, co najbardziej doskwiera pracownikom w postawie szefa, to opór wobec zmian. Praca z nieelastycznym przełożonym zniechęciłaby 43 proc. respondentów, którzy wzięli udział w naszych badaniach – mówi Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający w PageGroup Polska.

Wiedzą, czego chcą

Młodzi pracownicy oraz kandydaci doskonale wiedzą, czego oczekują od pracodawcy. Obecna sytuacja na rynku pracy i odczuwalny w wielu branżach deficyt specjalistów oraz wzrost ich wymagań płacowych sprawia, że konkurowanie wysokością wynagrodzenia może nie wystarczyć, aby zatrzymać i przyciągnąć talenty. Od tego, w jakim stopniu firmom uda się zrealizować oczekiwania pokolenia Y i Z, będzie w najbliższej perspektywie zależeć ich konkurencyjność i efektywność.

