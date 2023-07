Czekając na RPP

Już dzisiaj poznamy najprawdopodobniej kolejny brak decyzji RPP. W USA lepsze dane dają ulgę dolarowi. Nie przeszkadzają mu też rosnące szanse na dalsze podwyżki stóp procentowych. W tle spadek inflacji w Turcji.

Dane z USA

Wczoraj dla odmiany zobaczyliśmy dobre dane zza oceanu. Zamówienia na dobra symbolicznie przekroczyły oczekiwania. Szczególnie dobrze wypadły zamówienia na dobra trwałego użytku, rosły one w maju aż o 1,8%. Słabiej wypadły co prawda zamówienia w przemyśle, ale dane w pewnym sensie były już w cenach. Wynikało to z ogólnie słabych indeksów koniunktury dla przemysłu. Są to dane z poniedziałku, tuż przed Dniem Niepodległości. Zarówno indeks PMI, jak i ISM pokazywały poziomy poniżej 50 pkt. Jest to wartość rozdzielająca przewagę odpowiedzi pozytywnych od negatywnych.

Perspektywa stóp procentowych za oceanem

Powyższe dane te zostały dodatkowo poprawione protokołem posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Wynika z niego, że perspektywa wysokiej inflacji zostanie z nami na dłużej. Jak się okazuje, czekanie na cud z podwyżkami stóp procentowych nie jest idealnym planem w długim okresie. Rynki są przekonane, że na lipcowym posiedzeniu za trzy tygodnie dojdzie do podwyżki stóp procentowych o 0,25%. Co więcej, do końca roku są większe szanse na kolejne wzrosty niż obniżki. Nie może zatem dziwić, że rynki znów spojrzały przychylniejszym okiem na dolara amerykańskiego. Dzisiaj w nocy testował najsilniejsze poziomy od połowy czerwca.

Spadek inflacji w Turcji

Ostatnie działania Banku Turcji nie miały jeszcze najprawdopodobniej większego wpływu na rynki, ale już widać spadek tempa wzrostu cen. Inflacja konsumencka spadła do 38,2% a producencka do 40,4%. Należy pamiętać, że są to dane roczne. Odwołują się one do zeszłorocznych poziomów, kiedy ceny rosły już bardzo szybko. Czerwiec 2022 zaskoczył Turków niemal 80% wzrostu cen. Zasadniczo ostatnia gwałtowna podwyżka stóp procentowych, o ile była racjonalną decyzją, to nie była wystarczająca, by opanować sytuację. Z drugiej strony cieszy, że Turcja, zamiast pogrążać się w kryzysie, chce jednak wyjść na prostą.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:15 – USA – raport ADP na temat zatrudnienia,

14:30 – USA – bilans handlu zagranicznego,

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych,

17:00 – USA – tygodniowa zmiana zapasów paliw.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat