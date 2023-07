Influencerzy coraz częściej decydują o naszych zakupach

Prawie jedna trzecia wszystkich kupujących odkrywa obecnie nowe produkty za pośrednictwem mediów społecznościowych. Najczęściej robią to osoby z pokolenia Z i Millenialsi, na których decyzje zakupowe duży wpływ mają influencerzy i influencerki – wskazuje raport Capgemini „Co jest ważne dla dzisiejszego konsumenta”.

Autorzy i autorki raportu podkreślają, że ostatnie dwa lata miały istotny wpływ na zachowania konsumenckie na całym świecie. Pandemia i obecny kryzys w Ukrainie zmieniły podejście do konsumpcji oraz źródła decyzji o zakupach. Dane pokazane w raporcie nie pozostawiają wątpliwości – influencerzy i influencerki silnie wpływają na wyszukiwanie produktów i dokonywanie zakupów. Na całym świecie handel społecznościowy wygenerował 724 miliardy dolarów przychodu w 2022 roku. Analitycy przewidują, że do 2030 roku będzie to 6,2 biliona dolarów[1].

Social media pokonały telewizję

Raport Capgemini wskazuje, że 32% konsumentów i konsumentek odkryło samodzielnie nowy produkt lub markę w mediach społecznościowych. Dla 22% pomoc stanowili influencerzy i influencerki. 16% odbiorców podjęło decyzję o zakupie nowego produktu dzięki social mediom. Dane te są zbieżne z raportem brytyjskiej firmy badawczej YouGov – „Which channel is most effective for brand and product discovery.” – z 2022 roku[2]. Autorzy i autorki tego badania twierdzą, że 34% globalnych konsumentów i konsumentek dowiedziało się o nowej marce za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tylko 22% odkryło nowy brand oglądając reklamy w telewizji.

Influencerzy zarabiają coraz więcej

– Według raportu Capgemini nie ma wątpliwości – influencerzy i influencerki działając w mediach społecznościowych mają wyjątkowo silny wpływ na decyzje zakupowe w branżach: spożywczej, odzieżowej, zdrowotnej i kosmetycznej. Organizacje z tych sektorów zdają sobie z tego sprawę i coraz częściej oficjalnie współpracują z przedstawicielami social mediów – mówi Agnieszka Zagała, Sourcing Domain Lead z Capgemini Polska.

Według raportu firmy Woosuite – „Global influencer market size” – globalna branża influencerskiego marketingu zarobiła 16,4 miliarda dolarów w 2022 roku. Przewiduje się, że w 2028 roku będzie to prawie 85 miliardów dolarów[3].

Zetki i Millenialsi najbardziej podatni na wpływ social mediów

Według raportu Capgemini „Co jest ważne dla dzisiejszych konsumentów”, 32% osób z pokolenia Z dokonało zakupu produktu, o którym dowiedzieli się od influencera lub influencerki. 26% Millenialsów twierdzi podobnie. Nawet wśród starszych grup wiekowych współczynnik konwersji jest wysoki. 7% boomersów usłyszało o danym produkcie z social mediów, a 5% z nich dokonało zakupu.

A co z wiarygodnością influencerów i influencerek?

Wiarygodność i reputacja to jedne z najważniejszych czynników napędzających sprzedaż w każdym biznesie. To samo dotyczy mediów społecznościowych. Jeśli chodzi o temat zaufania, to 49% konsumentów z pokolenia Z (i 59% Millenialsów) twierdzi, że influencerzy i influencerki, którzy nie są sponsorowani ani opłacani przez markę, są bardziej wiarygodni. W swoim raporcie Capgemini sprawdza także, jak daleko konsumenci i konsumentki mogą posunąć się w zaufaniu do „gwiazd” social mediów. Poza tym, czy barierą dla wiarygodności nie będzie rozwój sztucznej inteligencji?

43% badanych osób stwierdziło, że dla osób kupujących liczy się jedynie „prawdziwy człowiek”, który dzieli się doświadczeniami związanymi z marką czy produktem. Mimo to niemało, bo aż 31% ankietowanych, zaufałoby rekomendacjom wirtualnego influencera, gdyby wygłaszał wiarygodne opinie i spostrzeżenia.

Wydatki marketingowe w stronę influencerów

– Raport „Co jest ważne dla dzisiejszego konsumenta” wskazuje, że rzeczywistość w 2023 roku zmusza marki do poszukiwania nowych źródeł przychodów i nowych kanałów dotarcia do osób kupujących. Jednym z nich jest z pewnością potęga mediów społecznościowych i jej opiniotwórczych przedstawicieli oraz przedstawicielek. Jak pokazały powyższe dane, influencer marketing stał się potężnym narzędziem docierania do nowych, jak i stałych odbiorców. Skuteczna strategia w social mediach umożliwia marketerom docieranie do ludzi w sposób, w jaki inne formy reklamy nie są już w stanie – uważa Agnieszka Zagała, Sourcing Domain Lead z Capgemini Polska.

Czeka nas więc wielkie przekierowanie wydatków marketingowych na „gwiazdy” social mediów, które dla pokolenia Z i Millenialsów stały się liderami sprzedażowej opinii.

