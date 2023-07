FOMC trochę postraszył możliwością kolejnych podwyżek stóp w tym roku

Poznaliśmy wczoraj treść sprawozdania z czerwcowego posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) w USA. Członkowie komitetu w większości zadeklarowali wolę wstrzymania się na jakiś czas z dalszymi podwyżkami stóp, by ocenić gospodarcze skutki tych już dokonanych, ale równocześnie wskazywali na możliwość przeprowadzenia dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej w dalszej części roku. Główne amerykańskie indeksy rynku akcji lekko wczoraj spadły (S&P 500 -0,2 proc., DJIA -0,38 proc., Nasdaq 100 -0,03 proc.). Dziś ok. godz. 10:10 kontrakty na S&P 500 traciły 0,41 proc.

Silniejsza była reakcja rynku obligacji skarbowych. Rentowność amerykańskich 10-latek zbliżała się dziś rano do najwyższego od prawie 4 miesięcy poziomu 4 proc. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych zbliżyła się do najwyższego od początku marca br. poziomu 5 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu odbiła się od poziomów swoich minimów z lutego i maja br. (5,765 proc.).

Na giełdach Azji i Oceanii dominowała dziś tendencja spadkowa (Nikkei 225 -1,7 proc.).

Podobnie było w Europe (DAX –0,84 proc., CAC 40 -1,34 proc. ok. godz. 10:15).

WIG-20 wybił się wczoraj w dół z ok. miesięcznej formacji „głowy z ramionami” i dziś ok. godz. 10:15 kontynuował zniżkę (-0,48 proc.). Najwyższy poziom od 2010 osiągnął dziś WIG-Budownictwo. Wśród składników mWIG-u 40 najniższy poziom od roku osiągnął kurs akcji Bumechu, cena akcji spółki Kernel Holding była najniższa od 2009 roku, natomiast swe nowe cykliczne maksima ustanowiła dziś rano cena akcji firmy Auto Partners. Jeśli chodzi o spółki wchodzące w skład sWIG-u 80, to dziś swe nowe cykliczne maksima osiągnęły cen akcji spółek Vercom, R22 i Polimex-Mostostal.

Swe nowe historyczne maksimum osiągnął dziś rano kurs euro względem szwedzkiej korony. Kurs EUR/USD przebywał ok. godz. 9:50 w okolicach poziomu swojego zamknięcia (1,08566 USD). Natomiast do najniższego poziomu od ponad tygodnia spadał kurs USD/JPY (-0,46 proc.).

Lekko słabł dziś ok. godz. 9:50 polski złoty (EUR/PLN +0,25 proc., USD/PLN +0,27 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara tkwi od dwóch tygodnia w okolicach poziomu swojego lokalnego szczytu z kwietnia br. nieco powyżej poziomu 30000 USD.

Ceny kontraktów na ropę naftową dotarły wczoraj do swoich najwyższych poziomów od prawie 2 tygodni, ale dziś rano lekko spadały (WTI -0,21 proc., Brent -0,42 proc.). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie zbliżała się do poziomu swojego lokalnego minimum sprzed tygodnia (-1,02 proc. ok. godz. 9:55). Brak było jakiejś zdecydowanej tendencji na rynku metali szlachetnych (złoto -0,11 proc., srebro +0,03 proc., platyna -0,03 proc., pallad –0,39 proc.).

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers