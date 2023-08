Czesi szturmują kurorty nad Bałtykiem. Ilość turystów z tego kraju wzrosła nawet o 40%

Doceniają atrakcyjność zachodniopomorskiego pasa nadmorskiego, nie narzekają na ceny i… wybierają Polskę, bo Hiszpania czy Grecja jest dla nich „zbyt gorąca”, a polski klimat stanowi ciekawą odmianę. Czescy turyści podbijają zachodniopomorskie kurorty. Hotelarze zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie przyznają, że jest to rekordowy rok jeżeli chodzi o obecność turystów z tego kraju nad polskim morzem. – Inwestycje w infrastrukturę się opłacają – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie – Droga S3, tunel w Świnoujściu. Czesi mają do nas zaledwie kilka godzin samochodem, to argument, który napędza turystykę z tej destynacji – mówi prezes Izby.

Rekordowe zainteresowanie Czechów turystyką w Polsce. „Chciałabym, by turystyka w Polsce doczekała złotego czasu”

Nie da się ukryć, że w tym roku polscy turyści nie szturmują polskiego morza. Nad Bałtykiem nie sprzyja pogoda, a i przedsiębiorcy przyznają, że kampania związana z paragonami grozy i wysoka inflacja wyganiają turystów krajowych.

Czy to oznacza, że turyści z zagranicy również odwracają się od naszego pasa nadmorskiego? Tu zasada jest zupełnie odwrotna. Hotelarze przyznają, że tylu turystów z Czech w Polsce nie było jeszcze nigdy.

– Stare powiedzenie mówi: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” i rzeczywiści w przypadku tego, co o polskim morzu mówią Niemcy, Czesi czy Słowacy idealnie się potwierdza. Polacy narzekają na pogodę, a Czesi mówią, że klimat jest przyjemniejszy niż w suchej Hiszpanii. Dla nas polskie plaże to nic imponującego, a dla turystów z Czech ich szerokość i piaszczystość jest imponująca, a na dodatek nie ma stref zastawionych tylko leżakami na wynajem, będącymi własnością hoteli. Chwalona jest także nasza baza hotelowa – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Chciałabym, by polska turystyka doczekała złotego czasu, by turyści z całej Europy docenili, że jesteśmy atrakcyjną, ciekawą destynacją – dodaje Hanna Mojsiuk.

Nawet czeskie biura podróży organizują wyjazdy z Czech do Polski. Doceniają szerokie plaże, niskie ceny i… umiarkowaną pogodę

Hotelarze zrzeszeni w Północnej Izbie Gspodarczej w Szczecinie przyznają, że wzrost zainteresowania turystów z Czech rok do roku to wskaźnik od 25% do nawet 40% w niektórych hotelach. Co ważne, Czesi przyjeżdżają do Polski indywidualnie, ale i

– Hotele to wyraźnie zauważają. Zachęca ich nasza infrastruktura, jakość usług hotelowych, na dodatek cenowo jesteśmy dla nich atrakcyjni. Turyści mówią nam, że bywali już w Austrii, bywali w Chorwacji, a Polska jest dla nich nowym lądem do odkrycia – mówi dyrektor hotelu Hamilton Roman Kucierski.

– Wyjeżdżając z Pragi, jedziemy do Wrocławia, a z Wrocławia do Szczecina połączenie jest samą przyjemnością. Nasze wybrzeże i Morze Bałtyckie stają się bardzo atrakcyjne. Co ciekawe, wielu Czechów mówi, że upały z Grecji czy Hiszpanii też są dla nich męczący i w sumie to pogoda w Polsce im wcale nie przeszkadza – dodaje Kucierski.

– Kiedyś dominowali Niemcy, a teraz widzimy, że Czesi bardzo mocno ich gonią. Warto jednak dodać, że jest także więcej Węgrów i Słowaków w tym roku. Podstawowa zaleta Polski dla nich to oczywiście to, że jest blisko, tanio i bardzo ładnie. Turyści z Czech wybierają komfort i raczej droższe zakwaterowanie – Magdalena Ziętek z Dune Beach Resort. – Myślę, że to dopiero początek zainteresowania Polską. Jeżeli będziemy mieć dobrą prasę, to jego szczyt przypadnie na lata 2025-2026 – dodaje ekspertka.