Członkowie zarządu Grupy Radiowej Agory wzmacniają Eurozet – Maciej Strzelecki został prezesem, a Adam Fijałkowski wiceprezesem Eurozetu

Eurozet, nad którym Agora przejęła kontrolę 27 lutego 2023 r., ma nowy zarząd. Decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eurozet Sp. z o.o. w jego skład wchodzą Maciej Strzelecki jako prezes oraz Adam Fijałkowski jako wiceprezes, czyli szefowie Grupy Radiowej Agory, którzy jednocześnie zachowują pełnione przez siebie dotychczas funkcje. W zarządzie Eurozetu pozostaje Tomasz Zakrzewski, odpowiedzialny za finanse. Zmiana ma zapewnić efektywne wykorzystanie sił obu organizacji oraz stworzenie wspólnej oferty handlowej połączonych grup radiowych.

– Połączenie Grupy Radiowej Agory i Eurozetu to początek zupełnie nowego etapu dla radia w Polsce – w szczególności dla naszych partnerów biznesowych. Cieszę się, że łączymy nasze siły z zespołem wybitnych dziennikarzy, świetnych prezenterów oraz wielu innych specjalistów tworzących stacje Eurozetu i całą ofertę tej grupy. Po długim czasie oczekiwania i wbrew wielu przeciwnościom w końcu możemy przystąpić do realizacji zaplanowanych działań – ich celem jest zbudowanie grupy radiowej gotowej na walkę o status lidera rynku radiowego w Polsce – komentuje Maciej Strzelecki, nowy prezes zarządu Eurozetu, prezes Grupy Radiowej Agory.

Grupa Radiowa Agory i Eurozet w pierwszej kolejności zamierzają skoncentrować się na stworzeniu nowej, wspólnej oferty dla swoich klientów reklamowych, przy jednoczesnym zachowaniu obecnych formatów wszystkich dziewięciu rozgłośni (Radio TOK FM, Radio Pogoda, Radio Złote Przeboje, Rock Radio, Radio ZET, Chillizet, Antyradio, Meloradio i Radio Plus).

– Rozpoczynamy nowy rozdział w historii polskiego rynku radiowego. Nasze łączne portfolio to dziewięć wyjątkowych stacji radiowych, których słucha każdego tygodnia ponad 18 milionów dorosłych Polaków. Warto podkreślić, że w ostatnich trzech latach Grupa Radiowa Agory notowała najwyższą dynamikę wzrostu udziału w słuchalności wśród wszystkich nadawców – na poziomie ponad 21 procent. W połączeniu z potencjałem Eurozetu stawia nas to w doskonałej sytuacji wyjściowej do walki o pozycję numer 1. – stwierdza Adam Fijałkowski, wiceprezes zarządu w Grupie Radiowej Agory i Eurozecie.

Maciej Strzelecki – prezes Eurozetu, prezes Grupy Radiowej Agory

Od lipca 2013 r. kieruje Grupą Radiową Agory Sp. z o.o. Odpowiada m in. za sprzedaż, IT i sprawy administracyjne. Pod jego kierownictwem w ciągu 5 lat, dzięki reorganizacji sprzedaży bezpośredniej oraz rozwojowi działalności brokerskiej na rynku agencyjnym, Grupa Radiowa Agory zwiększyła przychody o 40%, jednocześnie 2,5-krotnie zwiększając zysk na poziomie EBITDA. Dodatkowo spółka założyła Doradztwo Mediowe i działający w jego strukturach Tandem Audio Broker (wcześniej Tandem Media) – zespoły sprzedażowe oferujące klientom usługi związane z zakupem reklamy w radiostacjach Agory i rozgłośniach zewnętrznych, a także coraz popularniejszej reklamy audio.

Z radiem związany jest od 1994 r., kiedy ruszyła współtworzona przez niego stacja radiowa Stowarzyszenia Jowisz w Jeleniej Górze – Radio Jowisz. W Agorze pracuje od 2001 r. Początkowo zarządzał stacjami radiowymi w Jeleniej Górze i Wałbrzychu, następnie był dyrektorem operacyjnym regionu śląskiego Grupy Radiowej, później – regionu centralnego. W 2005 r. został powołany do zarządu Grupy Radiowej Agory.

Adam Fijałkowski – wiceprezes Eurozetu, wiceprezes Grupy Radiowej Agory

Od 2007 r. jest związany z Grupą Radiową Agory, początkowo jako dyrektor programu i promocji, obecnie jako wiceprezes zarządu odpowiedzialny za działalność programową i marketingową. Zajmuje się rozwojem stacji nadających w eterze – zgodnie z założoną strategią pozyskał dla GRA ponad 20 nowych częstotliwości w postępowaniach organizowanych przez KRRiT. W ostatnich latach z sukcesem wprowadził na rynek nową markę Radio Pogoda – unikatową na polskim rynku stację zaprojektowana dla srebrnego pokolenia, czyli starszych słuchaczy. Odpowiada też za rozszerzenie działalności Radia TOK FM w świecie cyfrowym, m.in. uruchomienie 8 lat temu płatnego dostępu do treści audio – na koniec października 2022 r. liczba wykupionych dostępów Premium TOK FM przekroczyła 30 tys. Od momentu, w którym został odpowiedzialny za wszystkie programy Grupy Radiowej Agory, jej udział w rynku słuchalności wzrósł o ponad 70%.

W branży radiowej pracuje od ponad 30 lat. Zaczynał jako dziennikarz i prezenter regionalnej stacji Polskiego Radia w Gdańsku, gdzie m.in. pełnił funkcje kierownika redakcji i sekretarza programu. W latach 2001 – 2006 zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzięki całościowej reformie stacji podniósł słuchalność Trójki o 40%, zdobywając ponad 600 tys. nowych słuchaczy.

Tomasz Zakrzewski – członek zarządu i dyrektor finansowy Eurozetu

Od września 2020 r. pełni funkcję członka zarządu Eurozet Sp. z o.o., odpowiadając za obszar finansów, płac i administracji. W tym okresie Grupa Eurozet odnotowała historycznie najlepsze wyniki zarówno po stronie sprzedaży, jak i zyskowności. Ma 28 lat doświadczenia w finansach, w tym kilkanaście z pracy w firmach medialnych.

Swoją karierę zawodową rozpoczął 28 lat temu w firmie PriceWaterhouse (obecnie PwC), z którą był związany do 2000 r. Początkowo pracował w dziale audytu, a następnie był Managerem w dziale Business Process Outsourcing. Największy zrealizowany projekt to przeniesienie operacji finansowych klienta z fabryk zlokalizowanych we Francji i Wielkiej Brytanii do Polski. Później związany był z branżą mediową – pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Wirtualnej Polsce S.A. oraz – przez prawie 10 lat – w Grupie Reklamowej HAVAS. Zajmował w niej stanowisko CFO, a także Prezesa Zarządu spółki holdingowej HHP oraz spółki Euro RSCG Digital. Po odejściu z Havas otworzył własną spółkę, w której realizował projekty z obszaru digital i doradztwa. Jeden z nich, związany z wdrożeniem hurtowni danych Business Intelligence, zaowocował powołaniem na stanowisko Wiceprezesa w firmie produkcyjno-handlowej Bakalland, którą przygotowywał do sprzedaży przez inwestora (fundusz inwestycyjny).