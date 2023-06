Lista spółek zakwalifikowanych do Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW

3 lipca br. rusza Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0 na lata 2023–2025, który obejmie 59 spółek z Głównego Rynku

Aby zwiększyć wpływ wydawanych raportów analitycznych na zainteresowanie spółkami, w Programie uwzględniono zmodyfikowana złożenia – nowymi kryteriami kwalifikacji spółek do PWPA 4.0 była wartość rynkowa free floatu oraz status emitenta Głównego Rynku GPW

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do Programu zakwalifikowanych zostało 59 spółek notowanych na Głównym Rynku.

– Rozpoczynamy czwartą edycję Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego na lata 2023–2025. W edycji 4.0 będzie brało udział 12 firm inwestycyjnych, które łącznie zgłosiły 77 spółek. Zgodnie z Regulaminem PWPA, do programu zakwalifikowane zostało 59 spółek, dla których brokerzy będą przygotowywać raporty analityczne przez najbliższe dwa lata, czyli do końca czerwca 2025. Pierwszych raportów spodziewamy się w pierwszej połowie września br. – zaznacza Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

W Programie PWPA 4.0. udział wezmą spółki, które reprezentują 33 sektory gospodarki. Do najliczniej reprezentowanych możemy zaliczyć: oprogramowanie (5), nowe technologie (4), materiały budowalne (4) lub energia odnawialna (3). Kapitalizacja spółek w Programie waha się od około 51 mln zł do około 2 mld zł, a średnia kapitalizacja to około 375 mln zł (na dzień 31 maja 2023).

Poniżej lista spółek zakwalifikowanych do PWPA oraz lista firm inwestycyjnych, których analitycy będą przygotowywać analizy na ich temat:

Lp. Spółka Firma Inwestycyjna 1 ACTION S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 2 AGORA S.A. Dom Maklerski BDM S.A. 3 AILLERON S.A. Trigon Dom Maklerski S.A. 4 AMBRA S.A. Bank Millennium S.A. 5 ARTIFEX MUNDI S.A. Dom Maklerski BDM S.A. 6 ATENDE S.A. Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. 7 ATM GRUPA S.A. Dom Maklerski BDM S.A. 8 BIOMAXIMA S.A. Dom Maklerski BDM S.A. 9 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. Dom Maklerski BDM S.A. 10 BIOTON S.A. Noble Securities S.A. 11 BOWIM S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 12 BRAND 24 S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 13 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 14 CREOTECH INSTRUMENTS S.A. Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. 15 DADELO S.A. Trigon Dom Maklerski S.A. 16 DATAWALK S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 17 ELEKTROTIM S.A. Dom Maklerski BDM S.A. 18 ENTER AIR S.A. Dom Maklerski BDM S.A. 19 FERRO S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 20 GRODNO S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 21 IFIRMA S.A. Bank Millennium S.A. 22 IMS S.A. Bank Millennium S.A. 23 K2 HOLDING S.A. Trigon Dom Maklerski S.A. 24 KINO POLSKA TV S.A. Dom Maklerski BDM S.A. 25 MABION S.A. Noble Securities S.A. 26 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. IPOPEMA Securities S.A. 27 MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. Noble Securities S.A. 28 MEDICALGORITHMICS S.A. IPOPEMA Securities S.A. 29 MERCOR S.A. Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. 30 MFO S.A. Trigon Dom Maklerski S.A. 31 MIRACULUM S.A. IPOPEMA Securities S.A. 32 ML SYSTEM S.A. IPOPEMA Securities S.A. 33 MLP GROUP S.A. PKO Bank Polski S.A. 34 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Bank Millennium S.A. 35 NEWAG S.A. Santander Biuro Maklerskie 36 NOVAVIS GROUP S.A. Erste Securities Polska S.A. 37 OPONEO.PL S.A. PKO Bank Polski S.A. 38 PHOTON ENERGY N.V. Noble Securities S.A. 39 PROCHEM S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. 40 QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. 41 RAINBOW TOURS S.A. Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. 42 RELPOL S.A. Dom Maklerski BDM S.A. 43 SCOPE FLUIDICS S.A. IPOPEMA Securities S.A. 44 SECO/WARWICK S.A Erste Securities Polska S.A. 45 SEKO S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 46 SELENA FM S.A. Trigon Dom Maklerski S.A. 47 SKARBIEC HOLDING S.A. Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. 48 SONEL S.A. Noble Securities S.A. 49 STALPROFIL S.A. Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. 50 SUNEX S.A. IPOPEMA Securities S.A. 51 SYGNITY S.A. mBank S.A. 52 TOYA S.A. Noble Securities S.A. 53 UNIBEP S.A. Noble Securities S.A. 54 VIGO PHOTONICS S.A. IPOPEMA Securities S.A. 55 VOTUM S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 56 VOXEL S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 57 XTPL S.A. Erste Securities Polska S.A. 58 ZE PAK S.A. Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. 59 ZUE S.A. Dom Maklerski BDM S.A.

Do programu mogły zostać zgłoszone spółki notowane na Głównym Rynku na dzień 31 maja 2023 r. (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz w języku polskim, lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Do tej liczby nie wlicza się analiz przygotowanych w ramach poprzedniej edycji Programu (spółka, która brała udział w Programie 3.0 i dodatkowo jest analizowana przez podmiot spoza Programu może wziąć udział w aktualnej edycji). Dodatkowymi wymogami były kryteria kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2023 r.) oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20% (na dzień 31 maja 2023 r.).

Od 2019 r. w ramach Programu zostało opublikowanych ponad 2400 raportów. Raporty analityczne przygotowane w ramach poprzednich trzech edycji dostępne są na stronie GPW, na stronach Członków Giełdy, a także dystrybuowane są przez największe agencje krajowe i zagraniczne oraz media branżowe.