Altavia kupuje markę K2 i spółki marketingowe giełdowego Fabrity Holding za ponad 20 mln zł

Altavia Kamikaze z międzynarodowej grupy Altavia kupuje spółki K2 Precise, Agencja K2 (funkcjonującą jako K2 Create) oraz historyczną markę K2. Zamknięta właśnie transakcja ma wartość 21,7 mln zł.

Transakcja, wraz z niedawną zmianą nazwy K2 Holding na Fabrity Holding, kończy trzyletnią przebudowę grupy K2 z „wielobranżowego” holdingu reklamowo-mediowo-softwarowo-technologicznego w szybko rosnący biznes software’owy, skupiony w spółce Fabrity. Sprzedaż spółek marketingowych Grupy Fabrity Holding jest wprost efektem procesu przeglądu opcji strategicznych dla tych podmiotów, który rozpoczął się w sierpniu 2022 roku.

– K2 od ponad 25 lat jest uznaną firmą na polskim rynku marketingowym. K2 było jedną z pierwszych agencji interaktywnych w Polsce, pierwszą agencją, która weszła na giełdę, tu zrealizowano dziesiątki innowacyjnych projektów, tu powstały też nowe biznesy, jak choćby Fabrity, które dziś stanowi o sile naszej grupy giełdowej – mówi Paweł Wujec, prezes Fabrity Holding S.A. –Zależało nam na znalezieniu firmy, która będzie zainteresowana rozwijaniem K2 Create i K2 Precise, umożliwi im wzrost skali, ekspansję zagraniczną. Jesteśmy przekonani że Altavia i Altavia Kamikaze będą takim właśnie partnerem.

– Transakcja to strategiczna inwestycja, która kolejny raz potwierdza zainteresowania Grupy Altavia polskim rynkiem. Grupa Altavia jest obecna w Polsce od 20 lat, wtedy to został otwarty oddział Altavia Polska, sześć lat temu do Grupy dołączyła Agencja Kamikaze (dziś Altavia Kamikaze). Obecna akwizycja zwiększa potencjał Grupy w Polsce oraz rozszerza portfolio oferowanych przez nas usług w szczególności w obszarze mediów, działań performance oraz marketing automation. Łącząc kompetencje Altavia Polska oraz Altavia Kamikaze + K2, jesteśmy gotowi dbać o konsumentów naszych klientów na każdym etapie ścieżki zakupowej. Skala, doświadczenie i możliwości Altavia Kamikaze + K2 będą też wykorzystywane na potrzeby międzynarodowych klientów i innych agencji w ramach Grupy – mówi Raphael Palti, prezes i założyciel Grupy Altavia.

Umowa sprzedaży spółek marketingowych Grupy Fabrity Holding do Grupy Altavia nie zawiera zapisów warunkowych i została już jednorazowo rozliczona gotówkowo. Nowy właściciel spłacił również 500 tys. zł pożyczki do Grupy Fabrity Holding.

– Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do większości transakcji dotyczących biznesów marketingowych, w naszym przypadku nie ma komponentu „earnoutowego”, tj. odroczonej i niepewnej płatności w przyszłości. Cała płatność, poza ewentualnymi korektami związanymi z kapitałem obrotowym, została już przekazana w dniu realizacji transakcji. Jest to istotna zaleta dla Spółki i akcjonariuszy Fabrity Holding – podkreśla Artur Piątek, wiceprezes Fabrity Holding S.A.

– Naszą intencją jest dystrybucja większości środków z transakcji sprzedaży K2 Precise i K2 Create do akcjonariuszy. Fabrity jest firmą rentowną i ma też możliwości finansowania ewentualnych akwizycji w skali, która nas obecnie interesuje. Decyzje o formie i terminach tej dystrybucji zostaną podjęte w najbliższym możliwym czasie i przedstawione akcjonariuszom – dodaje wiceprezes Piątek.

Dywidenda z zysku roku 2022 ma wartość 6 zł na akcję, a łącznie dywidendy za lata 2021-2022 to 12,4 zł na akcję.

Grupa Fabrity Holding posiada kompetencje tworzenia jakościowych, dynamicznie rozwijających się biznesów. Była wśród nich m.in. spółka Oktawave, zajmująca się usługami chmurowymi, sprzedana za 33,7 mln zł w czerwcu 2022 roku do Netii z Grupy Polsat Plus. Poza dynamicznie rosnącym software housem Fabrity w portfolio notowanej na GPW spółki Fabrity Holding pozostaje PerfectBot – czatbot nowej generacji, który obecnie rozpoczyna komercjalizację produktu, opierającego się na rozwiązaniach AI – model językowy OpenAI (ChatGPT).

O spółkach, będących przedmiotem transakcji:

Agencja K2 (marka K2 Create) oferuje projektowanie i prowadzenie kampanii zintegrowanych we wszystkich mediach. Zajmuje się kompleksowym opracowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marek. Do klientów K2 Create należą m.in. Carrefour, Warta czy Netflix.

K2 Precise to spółka specjalizująca się w kampaniach digitalowych. Świadczy usługi martech oraz szereg usług specjalistycznych – od social, programmatic, performance, SEO/SEM, business intelligence po analitykę. Rozwija usługi planowania TV, które koncentrują się na precyzyjnym dotarciu w synergii z kampaniami cyfrowymi. Najbardziej znani klienci K2 Precise to Pracuj.pl, Home.pl, Mann+Hummel, Sarantis, Pfleiderer czy Volkswagen.