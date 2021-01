Jednym krokiem w nowoczesność. Czy e-sprzedaż można uefektywnić?

Od dłuższego czasu konsekwentnie przenosimy usługi do sieci. Internetowa sprzedaż zyskuje nie tylko coraz więcej zwolenników, ale też jest szansą na rozkręcenie lub uratowanie niejednego biznesu. Biznes on-line ma wiele zalet. Umożliwia m.in. zredukować koszty, przyciągnąć szersze grono klientów, skutecznie zareklamować swoje produkty lub usługi oraz w prosty sposób przeprowadzać badania rynkowe.

Podczas badania Nielsena „Wpływ Covid-19 na zachowania konsumentów” ponad 30 proc. Polaków przyznało, że zwiększyło swoją aktywność w zakresie zakupów online. Obecna sytuacja niesie korzyści nie tylko dla klientów, ale dla oferentów uczestniczących w wymianie handlowej. Rozwój technologii i poszukiwanie usług/produktów on-line stało się tak samo modne, jak korzystanie ze sklepów stacjonarnych. Bezpieczne i skalowalne rozwiązania upraszczają wejście na rynek on-line. Dzisiaj szukamy łatwych w obsłudze stron internetowych, skrzynek subskrypcyjnych i kanałów promocji, takie jak media społecznościowe oraz łatwych w integracji systemów płatności. Takie rozwiązania pozwalają na dostępność biznesu dla klientów z całego kraju a nawet zza granicy i to zaledwie w kilka kliknięć. Szacuje się, że do 2022r. Globalny rynek on-line osiągnie 200 miliardów dolarów. Takie statystyki udowadniają, że udostępnione technologiczne możliwości przełożą się na biznesowe korzyści a każdy mały biznes może zacząć zarabiać.

Wiele mikro i małych przedsiębiorców za powód wstrzymania się od decyzji przeniesienia usług w sieci wskazuje koszty, które musi ponieść w ramach integracji usług ze sklepem czy bramkami płatniczymi. Wielu klientów przedkłada zaufanie przy wyborze sprzedawcy i często dostępność metody płatności jest czynnikiem decydującym o jego wyborze. Jest to szczególnie ważne przy stronach www bez funkcji sklepu czy cieszących się coraz większym powodzeniem transakcji w mediach społecznościowych. Dobrym wyjściem z tej sytuacji jest bramka LoanByLink oferująca m.in. prostą integrację nie tylko z kanałami e-commerce. Dużym powodzeniem cieszy się tzw. generator linku płatności. Decydując się na sprzedaż w mediach społecznościowych wystarczy, że pobierzesz link z panelu partnera i udostępnisz na twojej aukcji „kup z LoanByLink”. Możesz go (link) też wysłać dowolnym komunikatorem. Klient dostaje pożyczkę lub opłaca zamówienie szybkim przelewem, dostaje zakupiony towar, a partner środki. Status płatności widoczny jest w panelu partnera. LoanByLink nie pobiera opłat w ramach integracji i sprzedaży. Taka forma integracji uefektywni sprzedaż w sieci.

Tak naprawdę niezależnie od wybranych form udostępniania usług nadrzędne jest dotarcie do odpowiedniej grupy klientów. Rynek on-line jest pełen nowych rozwiązań i możliwości. Odrobina wiedzy praktycznej, stosowanie się do porad doświadczonych specjalistów oraz wykorzystywanie najnowszych, dopasowanych do naszych potrzeb rozwiązań, to gwarancja prężnego rozwoju internetowej sprzedaży.

Monika Krukowska, Project Manager w Provema