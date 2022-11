Czy elektryk nadal bardziej się opłaca? Porównanie kosztów eksploatacji aut

W 2023 r. czekają nas spore zmiany w cenach energii elektrycznej. W związku z nimi posiadacze samochodów elektrycznych zapłacą rocznie od kilkuset do ponad 1000 zł więcej za ładowanie samochodu niż dotychczas. Eksperci rankoma.pl sprawdzili, czy posiadanie elektryka nadal się opłaca.

Rok 2022 przyniósł wiele złych wieści na rynku energetyki. Przerwane łańcuchy dostaw, napływ uchodźców z Ukrainy oraz rosnące ceny węgla i gazu ziemnego przekładają się na wzrost cen energii elektrycznej.

W lipcu 2022 r. Urząd Regulacji Energetyki informował, że trzech z czterech sprzedawców energii (Enea, Energa i Tauron) wniosło o podwyżkę taryf. Niektórzy odbiorcy otrzymali od dostawców energii druzgocące propozycje cen na kolejny rok np. miasto Piotrków Trybunalski z 338 zł za 1 MWh aż na 3517,8 zł, czyli ponad 1000% więcej.

Na kryzysową sytuację zareagował polski rząd, zamrażając ceny energii elektrycznej na 2023 r. dla gospodarstw domowych. Ustalona cena ma wynieść 693 zł za MWh po przekroczeniu limitu:

2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,

3000 kWh dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Poniżej limitu cena energii pozostanie na poziomie z 2022 r., czyli:

Ceny prądu w 2022 r. (w zł) Enea 0,62 Tauron 0,63 E.on 0,64 PGE 0,67 Energa 0,7

To właśnie limit zużycia energii elektrycznej jest tutaj kluczowy dla kierowców, ponieważ ładowanie samochodu elektrycznego z domowej instalacji może spowodować jego przekroczenie. Jak dotąd statystyczne gospodarstwo domowe mieściło się poniżej 2000 kWh rocznego zużycia.

Średnie zużycie energii elektrycznej przez samochód elektryczny na 100 km to 24,2 kWh Specjaliści rankomat.pl obliczyli je na podstawie średniego zużycia 27 modeli samochodów elektrycznych z raportu ADAC.

Przejeżdżający średnio 8600 km Polak potrzebowałby 2081 kWh na zasilenie samochodu elektrycznego. To już przekracza limit dla zwykłego gospodarstwa domowego.

Średnie zużycie energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego w Polsce wyniosło 1996 kWh (dane z raportu GUS), trudno więc będzie posiadaczom elektryków zmieścić się w limicie. Gdybyśmy do średniego zużycia energii z 2021 r. dodali 2077 kWh za samochód elektryczny, łączne zużycie wyniosłoby 4073 kWh i otrzymalibyśmy rachunek za prąd o następującej wysokości.

A co jeśli kierowca dojeżdża do pracy i każdego dnia w roku pokonuje 50 km? Wówczas roczny przebieg wyniesie 18 250 km, co przełoży się na zużycie 4416,5 kWh.

Z kolei całkowite zużycie energii dla statystycznego gospodarstwa domowego wyniesie 6412,5 kWh, a rachunek będzie wyglądał następująco:

Czy elektryk nadal bardziej się opłaca?

Według raportu Odyssee-Mure z 2019 r. polski kierowca średnio przejeżdża 8607 km rocznie. Z racji tego, że sytuacja na drogach wyglądała inaczej w czasie pandemii w 2020 i 2021 r. posłużymy się teraz danymi z 2019 r. Dla uproszczenia przyjmijmy, że przejedzie 10 000 km rocznie.

Założenia*: