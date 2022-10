Czy klimatyzacja może służyć do ogrzewania mieszkania?

Klimatyzator to urządzenie najczęściej używane do obniżania temperatury panującej w pomieszczeniach ale ich funkcjonalność nie ogranicza się jedynie do tego. Okazuje się, że klimatyzacja skutecznie może pomóc w ogrzaniu pomieszczeń np. w sezonie przejściowym, gdyż posiada możliwość sterowania temperaturą w bardzo szerokim zakresie. Zatem w zależności od potrzeb można nastawić urządzenie na grzanie lub chłodzenie.

Klimatyzacja w domu – chłodzenie i ogrzewanie w jednym

Aktualnie dostępne unowocześnione klimatyzatory, zwłaszcza popularne rozwiązania typu split, to rozwiązanie idealne dla osób, które szukają sposobu na obniżenie temperatury w mieszkaniu w okresie największych upałów oraz ogrzanie mieszkania w miesiącach zimowych, a tak naprawdę to dowolne sterowanie temperaturą panującą w pomieszczeniach. Taka funkcja może być szczególnie użyteczna w jesiennym sezonie przejściowym, gdy jeszcze system centralnego ogrzewania w domu czy mieszkaniu nie został uruchomiony, wówczas może wręcz go zastąpić ale też stanowić jego uzupełnienie. Uznaje się, że klimatyzator może skutecznie być używany jako źródło ogrzewania w pomieszczeniach mieszkalnych nawet wtedy, gdy na zewnątrz temperatury spadają do zera lub poniżej tej granicy.

Jak działa klimatyzator typu split? Warto wiedzieć, że właściwie każdy jest rewersyjną pompą ciepła, co oznacza że można odwrócić jego działanie. W gorące dni będzie on chłodził, a w zimne – grzał. Włączając opcję grzania jednostka wewnętrzna będzie ocieplać, a zewnętrzna chłodzić. Dodatkowym ułatwieniem ale też usprawnieniem obsługi urządzenia jest możliwość sterowania nim za pomocą pilota. Wystarczy wybrać odpowiednie funkcje i ustawić intensywność pracy urządzenia.

Czy używanie klimatyzatora do ogrzewania mieszkania jest opłacalne?

Z treści napisanej powyżej jasno wynika, że istnieje techniczna możliwość stosowania klimatyzacji jako urządzenia grzewczego, ale czy takie wykorzystanie klimatyzatora opłaca się? W aktualnej sytuacji rynkowej można śmiało stwierdzić, że jest to metoda konkurencyjna w porównaniu do klasycznych grzejników elektrycznych, ale też wielu kotłów grzewczych, czy piecy gazowych. Wpływa na to miedzy innymi fakt, iż nowoczesne klimatyzatory są energooszczędne i bardzo wydajne, dzięki czemu w krótkim czasie mogą skutecznie podnieść temperaturę w danym pomieszczeniu, tak samo dobrze jak przy chłodzeniu.

Bardziej wnikliwi konsumenci planujący zakup klimatyzatora zainteresowani oceną opłacalności korzystania z klimatyzacji do ogrzewania mieszkania powinni wziąć pod uwagę współczynnik COP/SCOP. Określa on ilość wyprodukowanej przez urządzenie energii cieplnej, przy poborze jednostki energii elektrycznej wyrażonej w kWh. Aby prawidłowo zinterpretować ten współczynnik trzeba wiedzieć, że im wyższa wartość COP/SCOP, tym praca klimatyzator bardziej efektywna. Urządzenia z najwyższym współczynnikiem generują nawet kilka razy więcej ciepła zużywając tyle samo energii elektrycznej.

Ogrzewanie klimatyzacją w okresie przejściowym

Jak wspomniano powyżej dobrym pomysłem jest wykorzystanie klimatyzacji w celu ogrzewania domu w sezonie przejściowym, czyli wiosną i jesienią. Jeżeli zainstalowane urządzenie jest energooszczędne i wydajne to takie uzupełniające ogrzewanie będzie ekonomiczne i efektywne oraz wygodne. Niestety bardzo niskie temperatury panujące na zewnątrz negatywnie wpływają na wydajność ogrzewania, a większość zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych przystosowana jest do pracy w temperaturze do -15 stopni Celsjusza.

Podsumowując, klimatyzator może służyć jako ekonomiczne i efektywne źródło ogrzewania jednak ta funkcjonalność jest ograniczona. Ważne jest też to jakie urządzenie wybierzemy, gdyż klimatyzatory mogą mieć różną klasę energooszczędności i wydajności.