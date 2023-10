Czy kontrola dostępu w chmurze danych to oszczędność czasu i środków w Twojej firmie? Odpowiadamy!

W świecie biznesu wszyscy chcemy działać szybciej i obniżać koszty. Choć często mówi się, że nie należy szukać oszczędności na bezpieczeństwie, warto zwrócić uwagę na rozwój technologii i szanse, jakie oferuje. Wprowadzenie zaawansowanej kontroli dostępu w chmurze pozwoli Ci nie tylko wygenerować oszczędności, ale również lepiej zabezpieczyć przedsiębiorstwo.

Jak działa system kontroli dostępu?

Jeszcze jakiś czas temu zupełnym standardem była kontrola dostępu opierająca się na pracownikach, którzy weryfikowali imienne przepustki, wydawali klucze czy ewidencjonowali przepływ osób, np. odnotowując ruch w zeszycie. Wiązało się to oczywiście z wysokimi kosztami i niską skutecznością.

Dziś przywiązanie do takiego modelu nie jest również z pewnością korzystne z perspektywy wizerunkowej. W zamian coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie systemu dostępowego. Składa się na niego kilka elementów.

Czytnik kontroli dostępu, zamontowany np. przy bramce lub drzwiach z elektrozamkiem, pozwala na przejście do wyznaczonych pomieszczeń, budynków czy stref wyłącznie uprawnionym osobom. Aby uzyskać dostęp, należy przyłożyć do niego np. kartę zbliżeniową lub odpowiednio skonfigurowany smartfon.

Jest więc zdecydowanie szybciej, bezpieczniej i taniej, a przy okazji daje to również możliwość budowania wizerunku przedsiębiorstwa inwestującego w nowoczesne technologie i bezpieczeństwo.

Więcej możliwości dzięki integracjom

Oczywiście przyznawanie dostępu uprawnionym osobom – lub wręcz przeciwnie, uniemożliwienie jego uzyskania – to zaledwie punkt wyjścia. W dzisiejszych czasach od systemu kontroli dostępu oczekujemy zdecydowanie większej liczby funkcji i usprawnienia działania firmy w wielu obszarach.

Nowoczesne rozwiązania dają taką możliwość, bazując na integracjach. Wśród nich powszechnie wykorzystywany jest system ewidencjonowania czasu pracy, który pozwala na łatwe, intuicyjne i bardzo precyzyjne określanie indywidualnego czasu pracy konkretnego pracownika. Ale to nie wszystko.

Kontrola dostępu może być również zintegrowana z systemami zarządzania budynkiem, rezerwacją sal czy higieną produkcji. Wybierając platformę z dostępem do otwartego API, możliwości są niemal nieograniczone.

Niższe koszty i wyższe bezpieczeństwo z kontrolą dostępu w chmurze

Wielu przedsiębiorców obawia się, że bezpieczny, wydajny i funkcjonalny system dostępowy oznacza wysokie nakłady, w związku z czym rezygnuje z jego wdrożenia. Zupełnie niesłusznie. Coraz większą popularnością i zaufaniem przedsiębiorców cieszy się zaawansowana kontrola dostępu w chmurze.

W tym przypadku nie musisz posiadać własnej serwerowni: system bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach chmurowych, więc o wysokie koszty początkowe nie trzeba się martwić. Oznacza to również wyższe bezpieczeństwo. Nie musisz samodzielnie dbać o infrastrukturę czy aktualizacje bezpieczeństwa całej platformy.

System idealny dla Twojej firmy

To nie wszystkie korzyści, jakie oferuje nowoczesna kontrola dostępu. Jedną z najważniejszych zalet systemów jest elastyczność. Doświadczony dostawca będzie w stanie dostosować go do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Problemów nie będzie stwarzać również modyfikacja systemu w przyszłości, np. jeżeli będziesz chcieć zintegrować go z nowymi narzędziami czy rozbudować.

Płatność za system kontroli dostępu przyjmuje natomiast postać wygodnej subskrypcji. Koszty są więc transparentne i już na samym początku wiesz, na jakie wydatki będzie musiała się przygotować Twoja firma.