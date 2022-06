Czy to początek spowolnienia?

Oprócz rosnącej w wielu miejscach na świecie inflacji pojawia się również kolejny problem. Jest to przewidywana przez coraz większą liczbę analityków recesja. Wielu z nich wskazuje na ten problem w przypadku Niemiec.

Spadek inflacji w Niemczech

Wczoraj analitycy spodziewali się symbolicznego wzrostu inflacji z 7,9% na 8%. Odczyt wyniósł jednak 7,6%. Wydawać by się mogło, że spadek inflacji przy tych poziomach to bardzo dobra wiadomość. Analitycy wskazują jednak, że jest to fragment pewnych negatywnych procesów. Łączone jest to z nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym oraz ogólnym pesymizmem obywateli. Widać to chociażby w ankietach koniunktury, które ostatnio pokazały rekordowo niskie wyniki. Rynki zareagowały dość ostrożnie, wycofując się jednak z euro. Potencjalne problemy głównej lokomotywy strefy euro mogą bowiem spowolnić nadchodzący cykl podwyżek stóp procentowych.

W Szwecji podnoszą stopy procentowe

Szwecja w kwietniu symbolicznie zakończyła epokę zerowych stóp procentowych, podnosząc je symbolicznie do 0,25%. Na dzisiejszym posiedzeniu podniesiono je o kolejne 0,5%. Jest to efekt przygotowywania się na wzrost stóp procentowych u głównego partnera handlowego, jakim jest strefa euro. Z pozostałych ważnych gospodarek dla Szwecji Norwegia jest również w wyraźnym cyklu podnoszenia stóp. Po czterech podwyżkach zaczętych już we wrześniu 2021 stopy wynoszą obecnie 1,25%. Kraj ten zaczął bardzo szybko podnosić stopy procentowe, jednakże robi to mało zdecydowanie. Najciekawsza sytuacja jest jednak w Danii, która czeka na decyzję strefy euro. Silne powiązanie kursu waluty powoduje, że Duńczycy nie mogą realnie prowadzić własnej polityki monetarnej. Na świecie istnieje jakaś sprawiedliwość i Norwedzy podchodzący najbardziej racjonalnie do walki z inflacją z państw skandynawskich mają ją też najniższą.

Kryptowaluty w odwrocie

Po raz kolejny jesteśmy świadkami zejścia ceny głównej kryptowaluty świata, jaką wciąż jest bitcoin poniżej psychologicznej bariery 20 000 dolarów. Jest to ważny poziom, bo na nim rozpoczęła się przed laty najgłośniejsza na razie przecena tej kryptowaluty. Inne aktywa, z wyjątkiem walut mających stałą wartość względem dolara, również znajdują się w odwrocie. Jako powód przeceny wielu analityków wskazuje atrakcyjne rentowności obligacji, gdzie ostatnimi czasy lokuje się dużo kapitału.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych,

14:30 – USA – Raport na temat wydatków Amerykanów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl