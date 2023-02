Ogromna popularność, a zarazem stosunkowo stabilny kurs sprawiają, że handel bitcoinem jest coraz częściej brany pod uwagę przez profesjonalnych inwestorów. BTC jest kryptowalutą, która stanowi doskonały sposób na rozbudowę oraz dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Jest wartym uwagi uzupełnieniem takich elementów portfela inwestora jak akcje giełdowe, obligacje spółek skarbu państwa czy jednostki udziału w funduszach inwestycyjnych. W dzisiejszym artykule rozważamy, czy zakup bitcoina jest inwestycją doskonałą. Zapraszamy do lektury!

Historia Bitcoina

Sama historia bitcoina ma swój początek w 2008 roku, kiedy Satoshi Nakamoto (nie wiadomo jednak, czy była to jedna osoba, czy grupa osób) wspomniał o tej kryptowalucie w swoim manifeście. BTC zostało natomiast wprowadzone w 2009 r. Wówczas wykopano pierwszego coina i przeprowadzono pionierską transakcję. Warto wspomnieć, że pilotażowa płatność bitcoinem została dokonana 22 maja 2010 roku, kiedy to za 2 pizze zapłacono 10 tys. BTC (wg ówczesnego kursu była to równowartość 40 USD).

Obecnie bitcoin staje się uznanym na arenie międzynarodowej środkiem płatniczym. Pierwszym państwem, które ustanowiło go oficjalną walutą, jest Salwador. Jego zalety i popularność dostrzegają również przedsiębiorcy. Coraz więcej firm umożliwia płacenie bitcoinem w swoich placówkach stacjonarnych oraz sklepach internetowych. W artykule przyjrzymy się bliżej, czy BTC to dobre narzędzie inwestycyjne.

Czy kurs bitcoina będzie rósł także w przyszłości?

Wielu początkujących inwestorów zastanawia się, czy kurs bitcoina będzie rósł także w przyszłości. Sporo wskazuje na to, że wciąż inwestycja w BTC może zaoferować dużą stopę zwrotu. Większość osób, które zdecydowały się na kupno bitcoina przed kilkoma laty, obecnie może się cieszyć zyskiem. Poza okresowymi wahaniami kursu, na przestrzeni dekady wspomniana waluta cyfrowa wykazuje tendencję wzrostową.

Co wpływa na kurs bitcoina?

Nie ulega wątpliwości, że inwestycja w kryptowaluty takie jak BTC stanowi atrakcyjną metodę pomnażania kapitału. Warto jednak wiedzieć, co wpływa na kurs bitcoina.

Prawo popytu i podaży – musimy mieć świadomość, że architektura kryptowaluty zakłada jej ograniczoną ilość, jaką można wykopać. W konsekwencji może to mieć wpływ na większą niedostępność waluty i wzrost jej wartości.

Koszty wydobycia – rosnące ceny energii, wykorzystywanej do zasilania tzw. koparek kryptowalut, również wpływają na opłacalność wydobywania bitcoina. W efekcie wraz ze wzrostem opłat energetycznych może rosnąć kurs BTC.

Trend cenowy – niezależnie od tego, czy mówimy o kryptowalutach, czy akcjach giełdowych, mamy do czynienia z trendami kursowymi. Na wzrosty i spadki mają wpływ nastroje inwestorów oraz sytuacja makroekonomiczna.

Reputacja kryptowaluty – ważnym czynnikiem jest również zaufanie inwestorów oraz użytkowników do danego kryptoaktywa. W przypadku bitcoina mamy do czynienia z dobrą reputacją, która pozytywnie wpływa na perspektywy wzrostu kursu BTC.

Popularność – ostatnim, lecz równie ważnym co pozostałe czynniki aspektem jest powszechne zainteresowanie bitcoinem. Coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na umożliwienie klientom zawierania transakcji z użyciem BTC.

Rozważając perspektywy opłacalności inwestycji w bitcoina, warto również uwzględnić stosunek rządów do BTC oraz wypowiedzi wpływowych osób na temat kryptowalut.

Czy bitcoin może zostać zdetronizowany przez inną kryptowalutę?

Często można spotkać się z głosami wieszczącymi kres BTC. Czy bitcoin może zostać zdetronizowany przez inną kryptowalutę?

Wiele wskazuje na to, że bitcoin będzie stosowany jako środek inwestycyjny i płatniczy przez kolejne dekady. Jego stabilność i popularność pokazują, że najlepsze dopiero przed nim. Oczywiście należy mieć na uwadze, że w przypadku degradacji bitcoina i pojawienia się nowych, atrakcyjniejszych projektów kryptowalutowych, jego kurs może spadać. Trzeba o tym pamiętać, decydując się na inwestycję w kryptowalutę BTC.

Do najpoważniejszych konkurentów bitcoina zalicza się kryptowaluta ethereum. ETH nie jest jednak tylko walutą cyfrową, lecz rozbudowanym projektem opartym o technologię blockchain. Stanowi zdecentralizowaną platformę rozwijaną zgodnie z oprogramowaniem open source. Umożliwia zawieranie smart contractów, czyli inteligentnych kontraktów Peer-to-peer (P2P), a także tworzenie zdecentralizowanych aplikacji DApps.

Jak ważna jest dywersyfikacja podczas inwestowania w kryptowaluty?

Nierzadko inwestorzy – szczególnie początkujący – zapominają, jak ważna jest dywersyfikacja podczas inwestowania w kryptowaluty. Nawet najbardziej stabilna waluta cyfrowa czy stablecoin może odnotować znaczny spadek kursu wywołany np. przez czynniki makroekonomiczne. Właśnie dlatego warto dywersyfikować portfel inwestycyjny, kupując zarówno inne kryptowaluty jak i rozmaite aktywa – akcje czy obligacje skarbu państwa.

Dlaczego kryptowaluty warto przechowywać na giełdzie kryptowalut – niezależnie od ich typu?

Wiesz już, że zakup bitcoina może być dobrą inwestycją, która oczywiście jest obarczona pewnym poziomem ryzyka. Możemy je zmniejszyć, pamiętając o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Jeżeli decydujemy się na inwestowanie w bitcoina, to dobrym miejscem na jego przechowywanie i zakup będzie bezpieczna giełda kryptowalut – niezależnie od ich typu. Na co zwrócić uwagę wybierając giełdę kryptowalutową?

Bezpieczeństwo – dobra platforma powinna wzbudzać zaufanie i gwarantować bezpieczne i szybkie transakcje przez całą dobę.

Bogata oferta – warto zwrócić uwagę, czy giełda kryptowalut oferuje szeroki wybór kryptoaktywów oraz tokenów inwestycyjnych przydatnych do dywersyfikacji.

Wsparcie – nowoczesne serwisy giełdowe oferują zazwyczaj wsparcie klienta w wielu kanałach, tj. telefonicznie, mailowo oraz na Facebooku czy Telegramie.

Pasywny dochód – dużą zaletą profesjonalnych giełd krypto jest też możliwość uzyskiwania dochodu pasywnego poprzez programy afiliacyjne oraz mechanizmy umożliwiające staking tokenów.

Jeżeli szukasz sprawdzonej platformy kryptowalutowej, to giełda kryptowalut Kanga Exchange umożliwi Ci bezpieczne inwestowanie oraz generowanie dochodu pasywnego. Załóż konto i ciesz się możliwością bezpiecznego inwestowania w BTC!