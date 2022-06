Dalsze spadki sprzedaży mieszkań

Z wstępnych, szacunkowych danych portalu mieszkaniowego tabelaofert.pl za II kwartał tego roku wynika, że sprzedaż nowych mieszkań po gwałtownych majowych spadkach w czerwcu zanotowała dalsze spadki, ale ich dynamika znacznie wyhamowała.

W czerwcu 2022 roku na 6 największych rynkach w Polsce: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź oraz Trójmiasto, sprzedano łącznie 2 485 mieszkań, co stanowi spadek o 56,6% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Trzeba jednak pamiętać, że rok temu rynek był w fazie hossy, a deweloperzy notowali zbliżone do rekordów poziomy sprzedaży. Natomiast, jeśli porównamy czerwiec do maja tego roku, to spadek wyniósł już tylko 13,5%. Największe spadki rok do roku zanotowały Warszawa i Łódź, najmniejsze zaś Kraków i Wrocław. Jeśli chodzi o dane miesiąc do miesiąca to największe spadki były w Łodzi, a najmniejsze w stolicy i we Wrocławiu.

Tab.1. Sprzedaż mieszkań w czerwcu 2022 r. w porównaniu do maja i czerwca 2021 r.

Czerwiec 2021 Czerwiec

2022 zmiana r/r Maj

2022 Czerwiec 2022 zmiana m/m Warszawa 2 058 658 -68,1% 722 658 -8,9% Kraków 824 520 -36,9% 617 520 -15,7% Wrocław 810 455 -43,8% 468 455 -2,8% Poznań 560 245 -56,3% 280 245 -12,5% Łódź 500 187 -62,6% 290 187 -35,6% Trójmiasto 968 421 -56,5% 495 421 -15,1% Razem – 6 rynków 5 720 2 485 -56,6% 2 872 2 485 -13,5%

Źródło: Tabelaofert.pl przy współpracy z REDNET Consulting

Biorąc pod uwagę cały kwartał, to po raz pierwszy od wybuchu pandemii sprzedaż mieszkań na 6 największych rynkach w Polsce spadła poniżej 10 tys. lokali i wyniosła 8 876 mieszkań. W ciągu ostatnich 5 lat taka sytuacja miała miejsce tylko raz, w II kwartale 2020 roku w czasie lockdownu, kiedy sprzedano znacznie mniej, bo ok 7,7 tys. lokali. Spadek sprzedaży w II kwartale wyniósł prawie 50% w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku oraz 18,2% w stosunku do pierwszego kwartału bieżącego roku.

Tab.2. Sprzedaż mieszkań w II kwartale 2022 w porównaniu do I i II kwartału 2021 r.

II kw. 2021 II kw. 2022 zmiana r/r I kw. 2022 II kw. 2022 zmiana kw/kw Warszawa 6 051 2 563 -57,7% 3 307 2 563 -22,5% Kraków 3 270 1 646 -49,7% 1 893 1 646 -13,1% Wrocław 2 898 1 413 -51,2% 1 583 1 413 -10,7% Poznań 1 717 971 -43,4% 1 124 971 -13,6% Łódź 1 319 852 -35,4% 1 009 852 -15,6% Trójmiasto 2 427 1 431 -41,0% 1 935 1 431 -26,0% Razem –

6 rynków 17 682 8 876 -49,8% 10 851 8 876 -18,2%

Źródło: Tabelaofert.pl przy współpracy z REDNET Consulting

– Rynek mieszkaniowy przypomina dziś boksera, który przyjął na siebie kilka potężnych ciosów, najcięższy od rynku kredytów hipotecznych. Jest nieco oszołomiony, ale nie został znokautowany i nadal trzyma się na nogach. Spodziewamy się bardzo trudnych wakacji, ale jak przyjrzeć się dokładnie danym sprzedażowym to widać zróżnicowany obraz rynku, np. dobrze sprzedają się mieszkania gotowe lub prawie gotowe, niezależnie od powierzchni i układu funkcjonalnego. Generalnie panuje zasada – im bliżej do odbioru mieszkania tym lepsza sprzedaż – zauważa Robert Chojnacki, założyciel serwisu tabelaofert.pl.

Portal mieszkaniowy tabelaofert.pl opublikował także dane dotyczące cen sprzedanych mieszkań. Wynika z nich, że wraz ze spadkiem sprzedaży wyhamował też wzrost cen.

– Ceny mieszkań sprzedanych publikowane dla okresów miesięcznych należy traktować, jako wartości orientacyjne, pokazujące ogólny trend na rynku. Przy obecnych poziomach sprzedaży zmiany zależą głównie od tego, co się sprzedało. Nie uwzględniają również rabatów, których obecnie zaczęli udzielać deweloperzy. Z naszych danych wynika jeszcze jedno, nastąpił gwałtowny spadek napływu na rynek nowych inwestycji. Deweloperzy wprowadzili na rynek mniej projektów niż ich sprzedali. Jeśli taka sytuacja będzie mieć dalej miejsce to za kilkanaście miesięcy praktycznie nie będzie mieszkań gotowych w ofercie – zaznacza Robert Chojnacki.

Tab.3. Średnie ceny ofertowe mieszkań sprzedanych w maju i czerwcu 2022

maj 2022 czerwiec 2022 zmiana m/m Warszawa 12 939 13 513 4,4% Kraków 10 790 10 834 0,4% Wrocław 10 821 10 057 -7,1% Poznań 8 626 8 963 3,9% Łódź 8 628 8 893 3,1% Trójmiasto 11 039 10 808 -2,1%

Źródło: Tabelaofert.pl przy współpracy z REDNET Consulting

– Obecnie mamy rynek kupujących, którzy bardzo rozważnie i świadomie analizują przedstawiane im przez rynek oferty. Coraz częściej o wyborze klienta decyduje cena całkowita mieszkania, nawet, jeśli proponowany jest atrakcyjny rabat przez dewelopera. Kupujący dokładnie sprawdza, jaka jest ostateczna cena po rabacie i jeśli znajdzie atrakcyjniejsze mieszkanie u konkurencji to poziom rabatu nie ma znaczenia. Im mniejsze lokale o danej liczbie pokoi tym lepiej się sprzedają – podkreśla Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet 24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań deweloperskich.