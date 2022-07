Dawid Zieliński chce kupić akcje Columbus Energy od Januarego Ciszewskiego

Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A., zamierza nabyć wszystkie akcje Columbusa od jednego z jej większych udziałowców – Januarego Ciszewskiego. Tym samym Prezes Columbus będzie posiadał prawie 50% udziałów w kapitale akcyjnym Spółki.

Na podstawie podpisanej dziś umowy, January Ciszewski – akcjonariusz posiadający obecnie 18,97% akcji Columbus Energy (bezpośrednio oraz pośrednio przez spółkę JR Holding S.A.), przyznał Dawidowi Zielińskiemu (pośrednio przez spółkę Gemstone) opcję nabycia wszystkich akcji Spółki. Nabycie pakietu akcji – łącznie 12 666 184, ma nastąpić do 19 sierpnia br. Po nabyciu akcji Dawid Zieliński będzie dysponował bezpośrednio i poprzez Gemstone blisko 50% akcji w kapitale Spółki. Zapowiedziana transakcja stanowi silny argument, potwierdzający przekonanie Prezesa Columbus Energy do słuszności objętych kierunków rozwoju organizacji.

– Transakcja nabycia przeze mnie znacznego pakietu akcji Columbus Energy jest równoznaczna z tym, że głęboko wierzę w potencjał i przyszłość tej organizacji – twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A. – Powołując Columbus do istnienia lata temu, nie tylko zachęciłem innych inwestorów, takich jak January Ciszewski, do sfinansowania tego start-upu. Nasza wizja firmy, która daje dostęp do energii, nie była nigdy bardziej aktualna niż właśnie teraz, kiedy stoimy jako społeczeństwo przed wyzwaniami rosnących cen energii i ciepła, a możliwe że za chwilę przed wyzwaniem braku swobodnej dostępności do nich. Dzisiaj, po wielu perturbacjach, takich jak pandemia, zmiany legislacyjne czy wojna w Ukrainie – które bezpośrednio i pośrednio wpłynęły na Columbus – jestem przekonany, że utrzymamy pozycję długoterminowego lidera rynku nowoczesnej energetyki. Spółka przechodzi w ręce dwóch osób, które widzą przyszłość firmy na dekady.

Konsolidacja akcjonariatu wokół Dawida Zielińskiego i Piotra Kurczewskiego (drugiego co do ilości udziałów akcjonariusza Columbus Energy) daje Spółce zapewnienie o długoterminowym podejściu do rozwoju i stabilności finansowej.