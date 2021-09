Develia bliżej sprzedaży Sky Tower

Grupa Develia podpisała ze spółką należącą do Funduszu Inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln EUR, która zostanie pomniejszona o wartość nierozliczonych zachęt dla najemców, a transakcja ma być sfinalizowana do końca 2021 r.

– Sprzedaż Sky Tower jest ważnym elementem strategii ogłoszonej na początku 2021 r. Konsekwentnie redukujemy nasze zaangażowanie w segmencie komercyjnym stawiając na rozwój w działalności mieszkaniowej i PRS – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Budynek, który przez lata stał się jedną z wizytówek Wrocławia, trafi do Adventum Group funduszu z dużym doświadczeniem na rynku nieruchomości – dodaje prezes.

Stronami transakcji są Sky Tower, spółka należąca do Develii i Olimp Investment, spółka kontrolowana przez Adventum Group. Przedmiotem sprzedaży będą wszystkie należące do Grupy Develi udziały w prawie własności nieruchomości Sky Tower (79,55%). Pozostałe udziały pozostaną w posiadaniu właścicieli wydzielonych lokali. Cenę sprzedaży ustalono na 84,4 mln EUR i zostanie ona pomniejszona o nierozliczone na dzień zawarcia finalnej transakcji zachęty dla najemców z tytułu umów najmu. Podpisanie ostatecznej umowy jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających.

– Wynegocjowana cena sprzedaży Sky Tower nieznacznie odbiega od wartości księgowej budynku. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu związanego z projektem w wysokości blisko 194 mln zł oraz na dalszy dynamiczny rozwój działalności w segmencie mieszkaniowym, która w naszej ocenie jest najbardziej perspektywiczną – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Sky Tower jest najwyższym budynkiem we Wrocławiu i jednym z najwyższych w Polsce.