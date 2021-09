DHL Express najlepszym miejscem pracy w Europie w 2021r.

Firma awansowała na 1. miejsce w rankingu Najlepszych Miejsc Pracy™ w Europie w porównaniu z pozycją 10., którą zajęła w ubiegłym roku.

Ranking ocenia doświadczenia pracowników w zakresie zaufania, innowacyjności, wartości firmy oraz przywództwa.

DHL Express inwestuje w inicjatywy pracownicze dziesiątki milionów euro rocznie, co przekłada się na satysfakcję i zaangażowanie pracowników.

Pracownicy doceniają działania firmy, służące ciągłemu polepszaniu miejsca pracy.

DHL Express, firma obsługująca międzynarodowe ekspresowe przesyłki lotnicze, została uznana za najlepsze miejsce pracy w Europie w corocznym rankingu Great Place to Work®. Wyróżnienie przyznane przez organizatorów konkursu we współpracy z The Economist Group jest wyrazem uznania dla pokaźnych inwestycji firmy w swoich pracowników. DHL Express, który w zeszłym roku w Europie zajął 10. miejsce w rankingu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy znacząco poprawił swoje zaangażowanie w tworzenie pozytywnego i przyjaznego środowiska pracy.

– Jesteśmy dumni, że starania DHL Express oraz naszych Pracowników, by stworzyć najlepsze miejsce pracy, zostały zauważone i docenione. To była długa i wymagająca podróż, podczas której nieustannie koncentrowaliśmy się na wspólnym budowaniu miejsca pracy, które z jednej strony jest bezpieczne, a z drugiej motywuje, docenia i rozwija nasz zespół. Bardzo cieszy nas wynik na poziomie całej Europy. To ogromny zaszczyt i docenienie ze strony Pracowników, ale także wielka motywacja do tego, żeby osiągnąć równie dobry wynik na poziomie kraju, gdzie w tym roku do badania przystępujemy po raz pierwszy. Mając tak wysokie standardy jak cała Europa oraz wspaniałych Pracowników, którzy tworzą fantastyczne miejsce pracy, wierzymy, że osiągniemy bardzo dobry wynik – powiedział Waldemar Sławiński, dyrektor ds. personalnych, DHL Express Polska. – Nasi Pracownicy to międzynarodowo wykwalifikowani specjaliści, którzy wykonują znakomitą pracę. Dodatkowo, wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem, szczególnie przez ostatnie 1,5 roku. Przez cały czas trwania pandemii wspierali globalny handel i społeczności, w których działamy. Ich motywacja wynika z naszej długotrwałej kultury uznania, która znajduje również odzwierciedlenie w zadowoleniu Pracowników. Stawiamy ludzi w centrum naszego biznesu – dodał Waldemar Sławiński.

DHL Express przywiązuje dużą wagę do doceniania swoich Pracowników, przeznaczając na ten cel dziesiątki milionów euro rocznie na całym świecie. Szczególnym uznaniem cieszą się inicjatywy firmy, takie jak „DHL’s Got Heart”, która pozwala Pracownikom wspierać ważne dla nich cele czy projekt „DHL4her”, skierowany do kobiet i zachęcający je do działania. Kompleksowe programy szkoleniowe „Certified International Specialist” (Certyfikowany Specjalista Międzynarodowy) oraz „Certified International Manager” (Certyfikowany Menedżer Międzynarodowy) wyposażają Pracowników w wiedzę potrzebną do codziennej, doskonałej obsługi klienta oraz uczą bycia liderem i budowania angażującego miejsca pracy. Dzięki podejmowanym działaniom, DHL Express stale poprawia warunki pracy swoich Pracowników i pomaga im się rozwijać – nie tylko zawodowo, ale też prywatnie.

– Widzimy i rozumiemy, jak ważne jest inwestowanie w naszych ludzi. Motto DHL Express, które brzmi „Łączymy ludzi. Poprawiamy jakość życia”, odnosi się zarówno do naszych klientów, jak i Pracowników – skomentował Waldemar Sławiński, dyrektor ds. personalnych, DHL Express Polska. – Kierujemy się zasadą, by nie tylko doceniać zaangażowanie naszego zespołu, ale też zachęcać do włączania się we wspólne projekty i życie firmy. Uznanie jest świetnym motywatorem i jesteśmy dumni z tego, jak ewoluowały nasze inicjatywy i wysiłki w obszarze zarządzania ludźmi. Ten prestiżowy tytuł to kolejne potwierdzenie, że nasi Pracownicy lubią z nami pracować – podsumował Waldemar Sławiński.

Aby zostać uznanym za Najlepsze Miejsce Pracy w Europie™, firmy muszą uczestniczyć w krajowych edycjach konkursu organizowanych przez Great Place to Work®. Wyróżnienie to opiera się na poufnych danych z ankiet, które oceniają doświadczenia pracowników w zakresie zaufania, innowacyjności, wartości firmy i przywództwa. Firmy są również oceniane pod kątem tego, jak dobrze tworzą środowisko pracy For All™, które obejmuje wszystkich pracowników, niezależnie od tego, kim są i czym się zajmują. W tym roku, ze względu na pandemię, położono duży nacisk na dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne zarówno pracodawców, jak i pracowników.