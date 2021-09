GLS zdecydowany na inwestycje. Podaje liczby i cele

GLS Poland ma konkretne plany: w ciągu kolejnych trzech lat planuje zainwestować 3-4% przychodów w infrastrukturę, a także w technologię i rozwiązania ekologiczne. – Nasz cel strategiczny jest klarowny: chcemy być liderem pod względem jakości obsługi klientów – mówi Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

GLS stawia na konsekwentny rozwój na polskim rynku. Zapowiada inwestycje w wieloletnim cyklu. – W centrum uwagi są dla nas potrzeby i oczekiwania klientów. To jest podstawa nowej, kompleksowej strategii rozwoju Grupy GLS i co za tym idzie wszystkich planów inwestycyjnych – mówi Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

Rynek kurierski rośnie od dłuższego czasu, a tempo jego wzrostu dyktuje przede wszystkim sektor e-commerce. Pandemia spowodowała skokowy wzrost wolumenu w segmencie B2C, czyli paczek wysyłanych ze sklepów internetowych do konsumentów. Jak obecnie wygląda struktura dostaw w przypadku GLS Poland?

– W ciągu roku udział przesyłek B2C w naszych przychodach osiągnął poziom segmentu B2B. To pokazuje dynamikę rozwoju e-commerce i jest to trwała tendencja. Z badań rynkowych wynika, że segment B2C ma rosnąć co roku nawet do ponad 20 proc. – zauważa Tomek Zwiercan.

Planują wzrost i inwestycje

Szybkie zwiększanie wolumenu przesyłek oznacza większe przychody, ale równocześnie wymaga inwestycji, by zaspokoić rosnący popyt. – Jeśli założymy, że w ciągu trzech lat rynek urośnie o 60 proc., to trzeba odpowiednio zwiększać przepustowość i efektywność sieci operacyjnej, w tym inwestować w infrastrukturę bazową, rozwijać flotę oraz wdrażać narzędzia cyfrowe do dalszej optymalizacji procesów – zaznacza dyrektor zarządzający operatora.

Inwestycje zwiększające potencjał firmy już trwają. Operator systematycznie rozbudowuje infrastrukturę bazową, która tworzy fundament sieci operacyjnej. W 2020 r. otworzył trzy nowe filie, a w tym roku kolejne cztery. Aktualnie GLS Poland ma już 45 tego typu obiektów. To nie koniec inwestycji w tym zakresie. W najbliższych miesiącach firma przedstawi szczegóły projektu nowego centrum regionalnego, które będzie zlokalizowane na Górnym Śląsku. Obiekt może zostać uruchomiony już w przyszłym roku finansowym.

W roku 2020/21 nakłady inwestycyjne GLS Poland wyniosły ponad 19 mln zł. W ciągu kolejnych trzech lat zamierza przeznaczać 3-4% przychodów m.in. na inwestycje

w infrastrukturę, technologię i rozwiązania ekologiczne. Źródłem finansowania będą zyski osiągane przez spółkę w Polsce. – W planach mamy m.in. budowę nowej centralnej sortowni. Zakładamy, że będzie działać już w latach 2023-24. Zamierzamy też sukcesywnie otwierać nowe filie, zarówno własne, jak i partnerskie. W ciągu trzech lat chcemy ich mieć dodatkowo około 20, a więc blisko 50 proc. więcej niż obecnie. To pokazuje skalę planowanych przez nas inwestycji – zapowiada Tomek Zwiercan.

Zaznacza również, że w Polsce firma nie planuje przejęć i koncentruje się wyłącznie

na organicznym wzroście. Jakie cele zakłada pod tym względem? – W segmencie przesyłek krajowych planujemy wzrost na poziomie co najmniej takim, jaki osiągnie cały rynek. Zakładamy natomiast zwiększenie udziału w paczkach międzynarodowych. Kontynentalna sieć, oparta na bliskiej współpracy pomiędzy spółkami krajowymi Grupy GLS, jest naszym atutem. Zapewniamy klientom e-commerce europejski system zwrotów oraz dostęp do międzynarodowej sieci punktów nadania i odbioru – podkreśla dyrektor zarządzający GLS Poland.

W tej chwili przesyłki transgraniczne odpowiadają za ponad 30% przychodów GLS Poland.

W najbliższych latach operator zamierza konsekwentnie rozwijać ten segment, zwiększając jego udział w strukturze przychodów do 35%.

Dodajmy, że międzynarodowa sieć Grupy GLS obejmuje łącznie 41 krajów. Siedzibą firmy jest Amsterdam, a marka GLS należy do brytyjskiego koncernu Royal Mail. Historia firmy GLS w Polsce zaczęła się od Szybkiej Paczki – przedsiębiorstwa, które rozpoczęło działalność w 1998 roku. W ciągu 7 lat GLS stopniowo inwestował w udziały w Szybkiej Paczce, a z początkiem 2005 roku stała się ona stuprocentową spółką GLS działającą pod szyldem General Logistics Systems Poland.

Ekologia na pierwszym planie

Kluczowe znaczenie dla GLS Poland mają również inwestycje w rozwiązania ekologiczne. Już teraz część dalekodystansowych (wahadłowych) tras operatora obsługują pojazdy ciężarowe na skroplony gaz ziemny. W Warszawie, Krakowie, Siedlcach i Wodzisławiu Śląskim operator wprowadził e-vany kurierskie, w stolicy dodatkowo wraz z infrastrukturą do ładowania tego rodzaju pojazdów. Operator planuje, by w 2026 r. samochody elektryczne dostarczały już 4 na 10 paczek w Polsce.

Co warto podkreślić, w ubiegłym roku GLS Poland – jako pierwsza firma w Polsce – wprowadził specjalny rower kurierski jako regularne rozwiązanie. Obsługuje centrum Krakowa, strefę w znacznej mierze wyłączoną z ruchu kołowego.

W tym roku GLS Poland, podobnie jak inne spółki krajowe Grupy GLS w Europie, rozpoczął zamawianie energii z odnawialnych źródeł. Zakres zamówień obejmuje 85% całkowitego zużycia energii elektrycznej GLS Poland. Dodatkowo, rozpoczął się już również montaż instalacji fotowoltaicznych na własnych obiektach firmy.