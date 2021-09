ELZAB SA wchodzi na rynek elektromobilności

Podczas odbywającego się w Krakowie 23 września Green Energy Congress spółka poinformowała o poszerzeniu swojej oferty produktowej i wejściu na rosnący rynek ładowarek do pojazdów elektrycznych. Zarówno osobowych, jak i lekkich dostawczych.

– W spółce ELZAB stawiamy przede wszystkim na synergię działań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że należy nie tylko rozwijać dotychczasowe produkty, lecz także nieustannie poszukiwać nowych możliwości. Dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do analizowania zmieniających się trendów, potrzeb i oczekiwań na różnych rynkach oraz reagowania na nie – mówił podczas kongresu prezes zarządu spółki ELZAB Bartosz Panek.

Pomimo rozbudowy oferty o nowe produkty i nowe kierunki rozwoju spółka będzie w dalszym ciągu wzmacniać pozycję jednego z głównych dostawców kas i drukarek fiskalnych oraz nowoczesnych rozwiązań umożliwiających nowoczesne zarządzanie biznesem handlowym i usługowym. Równocześnie zapowiada zwiększenie efektywności prowadzonej działalności. Pomóc w tym mają zawiązywane alianse oraz nowe produkty. Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju ma być właśnie wykorzystanie rosnącego rynku elektromobilności.

– Nie odwzorowujemy. Tworzymy, projektujemy i wdrażamy. Nie tylko oferujemy urządzenia pod własną marką, lecz także jesteśmy otwarci na współpracę z firmami zarządzającymi rynkiem ładowarek. Ponadto dajemy możliwość wyposażenia naszych stacji ładowania w dodatkowe funkcjonalności – podkreśla Bartosz Panek. – Dysponujemy unikalnym zestawem kompetencji: doświadczeniem w projektowaniu urządzeń o złożonej technologii (elektronika, informatyka, mechanika) oraz potencjałem produkcyjnym zdolnym obsłużyć zamówienia kontraktowe i kooperacyjne w krótkich terminach. Ładowarki aut elektrycznych to pierwszy krok w naszej wizji oferty dla elektromobilności.

Oferta spółki obejmuje trzy rodzaje ładowarek: CC Home, CC Wall i CC City. Są one przeznaczone kolejno do użytku domowego, dla firm, obiektów handlowych i na parkingi oraz do zastosowania jako publiczne stacje ładowania.

– Nie ulega wątpliwości, że z miesiąca na miesiąc przybywa stacji ładowania. Nie tylko przy hipermarketach, lecz także na stacjach benzynowych. Te o dużych mocach (100–350 kW) umożliwiają naładowanie najnowszych modeli elektryków na 200 km dalszej jazdy w ciągu 15–25 min (w zależności od mocy ładowania). Nietrudno jednak zauważyć, że Polska nadal jest pełna białych plam i miejsc, gdzie naładowanie pojazdu elektrycznego w miejscu publicznym jest niemożliwe. Kiedy dołożymy do tego rosnące zainteresowanie innymi pojazdami elektrycznymi i przez to wymagającymi ładowania, takimi jak skutery, rowery i hulajnogi, wtedy uświadomimy sobie, że nasza infrastruktura naprawdę pozostaje daleko w tyle za potrzebami Polaków. Wychodząc naprzeciwko tym potrzebom, spółka ELZAB oferuje nowoczesne rozwiązania dla użytkowników pojazdów elektrycznych – podsumowuje B. Panek.

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA to polskie przedsiębiorstwo, które od ponad 50 lat produkuje sprzęt elektroniczny na skalę przemysłową i jest jednym z głównych dostawców kas i drukarek fiskalnych w Polsce. W ciągu ostatnich 28 lat do sklepów trafiło ponad 1,2 mln urządzeń spółki, a marka ELZAB stała się synonimem solidności i jednym z najlepiej identyfikowanych brandów branży. Urządzenia marki ELZAB są produkowane w Zabrzu i pracują w ponad 20 krajach na całym świecie.