Direct search – na czym polega i kiedy przynosi efekty?

Direct search to nowoczesna metoda pozyskiwania „określonej” siły roboczej. Odnosi się do rekrutowania pracowników, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Wykorzystując technologię direct search każda firma może sprawniej znaleźć fachowców w konkretnej branży, np. poprzez wysyłanie spersonalizowanych oferty pracy do realnej grupy potencjalnych pracowników (specjalistów). Pozyskiwanie pracowników, którzy wyróżniają się potencjałem gwarantującym rozwój i sukces firmy jest bardzo trudnym zadaniem. Osoby posiadające ogromną wiedze, bogate doświadczenie oraz odznaczające się specyficzną osobowością zazwyczaj mają już dobrą pracę i nie planują zmiany stanowiska. Nie przeglądają żadnych nowych ofert, a nawet jeśli przypadkiem natrafią na ciekawe ogłoszenie o pracę nie są nim zainteresowani. Jeżeli firmie zależy, aby pozyskać takiego pracownika (specjalistę) jedną z opcji jest skorzystanie z nowoczesnej technologii direct search.

Direct search – krok po kroku

Direct search pozwala rekruterom skutecznie wyszukać najlepszych dla firmy kandydatów i zaprosić ich do procesu rekrutacji. W odróżnieniu do klasycznej rekrutacji pracowników, technologia umożliwia dotarcie do konkretnych specjalistów (stanowiska wymagające unikalnych cech od pracownika). Doskonale sprawdza się w przypadku, kiedy firma poszukuje osób na pojedyncze stanowiska np. kierownika działu. Ponadto metoda daje świetne efekty w sytuacji, w której kandydaci o pożądanych cechach nie szukają aktywnie posady. Najczęściej nowoczesna technologia wykorzystywana jest przy poszukiwaniach ekspertów z dziedzin takich jak: finanse, konsulting, czy IT.

Jeżeli firma poszukuje eksperta na nowe stanowisko powinna przede wszystkim zbadać o odpowiednio wyszkolonego, doświadczonego i komunikatywnego rekrutera. Rekruter, który ma za zadanie znaleźć potencjalnego specjalistę musi mieć wiele umiejętności, obszerną wiedzę, znać się na określonej branży i środowisku biznesowym. Ponadto sprawnie działający rekruter nie powinien bać się podejmować żadnych kroków, musi to być osoba otwarta i obyta z obecnymi trendami (sposobami) pozyskiwania „najwartościowszej” siły roboczej.

Wykwalifikowany rekruter po otrzymaniu informacji, iż firma potrzebuje nowego pracownika (specjalistę) powinien rozpocząć swoją prace od profilowania. Dokładne przestudiowanie stanowiska pracy i ustalenie związanych z nim kwestii umożliwia rekruterom wnikliwe sprecyzowanie cech kandydatów (wykształcenie, kompetencje, doświadczenie, cechy osobowości). Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie obecnych grup zawodowych na rynku w celu ustalenia szczegółowej strategii poszukiwań oraz sposobu komunikacji z potencjalnymi pracownikami.

Następnie rekruter powinien zająć się przeszukiwaniem baz kandydatów (własne bazy, bazy kontaktów w branży, serwisy społecznościowe i specjalistyczne, fora) i z nich wyłonić „najlepszych” pracowników. Gotowa lista potencjalnych kandydatów nie oznacza już końca pracy rekrutera, właśnie w tym miejscu zaczyna się najtrudniejszy etap. Rekruter musi wyjątkowo zainteresować każdego kandydata, zazwyczaj nie wystarczająca okazuje się zwykła rozmowa np. telefoniczna. Osoba poszukująca pracownika ma za zadanie przyciągnąć jego uwagę i powinna stać się dla niego partnerem godnym zaufania. Wzbudzenie chęci do zdobycia większej ilości szczegółów odnośnie przedstawianej oferty w efekcie prowadzi do ustalenia terminu spotkania osobistego. Jeśli dojdzie do spotkania pomiędzy rekruterem, a potencjalnym pracownikiem w trakcie, którego kandydat przyjmie ofertę, wówczas możemy mówić o udanym direct search. Obecnie wielu rekruterów znacząco ułatwia sobie swoją codzienną pracę (poszukiwania specjalistów), między innymi poprzez korzystanie z nowoczesnych systemów rekrutacji np. elevatosoftware.