Dla 70% Polaków przy zakupie mieszkania decydująca jest cena

Po roku od wybuchu pandemii na rynku mieszkań zauważono zmianę frontu po stronie klientów. Część Polaków w wyniku sytuacji pandemicznej zostało zmuszonych do rezygnacji z kupna własnego „M” – wynika z II edycji badania „Jak Polacy kupują mieszkania?” zrealizowanego na zlecenie Gumtree.pl przez ARC Rynek i Opinie. Wśród tych, którzy zdecydowali się na nabycie mieszkania, co czwarty śpieszył się z realizacją transakcji ze względu na obawy przed wzrostem cen w niedalekiej przyszłości.

Pandemia odcisnęła piętno na wyborach mieszkaniowych Polaków

W czasie, kiedy rynek został naznaczony przez pandemiczną niepewność, a poczucie bezpieczeństwa zostało zaburzone przez liczne obawy, wielu z nas zrewidowało poglądy na kupno nowego mieszkania. Aż 73% Polaków, którzy planowali zakup mieszkania, całkowicie zrezygnowało z zamiaru nabycia nowego „M” właśnie ze względu na pandemię. Wśród powodów wymieniano najczęściej:

niepewną sytuację na rynku pracy (48%),

rosnące ceny mieszkań (47%),

niewystarczający budżet (45%).

Prawie co piąty respondent porzucił swoje plany ze względu na utratę pracy lub obniżenie dochodów. Dla blisko 30% rezygnacja z zakupu miała bezpośredni związek z Covid-19, a 47% wskazało, że na ich decyzje wpłynęło połączenie pandemii oraz innych, niezwiązanych z nią czynników.

Bariery w zakupie mieszkania podkreślały szczególnie osoby, które przez pandemię musiały wstrzymać się z realizacją planu (52% ankietowanych). Spośród nich, prawie 2/3 powstrzymanie od zakupu motywuje lękiem przed pogorszeniem sytuacji finansowej lub utratą pracy. 38% liczy na spadek cen w przyszłości, a co trzeci ankietowany obawia się, że nie dostanie kredytu. Choć w tym trendzie łatwo dopatrzyć się masowej niepewności o przyszłość, warto zwrócić uwagę na rosnącą rozwagę i świadomość Polaków.

Kupić czy poczekać? Prawie 10% żałuje decyzji

Decyzja o zakupie mieszkania lub powstrzymaniu się od niego jest trudna i nierzadko czasochłonna, szczególnie, gdy w grę wchodzą duże zobowiązania finansowe. Jak wynika z badania Gumtree, 10% osób, które porzuciły plany zakupu mieszkania, żałuje swojej decyzji – prawie 3/4 z nich zwraca uwagę na znaczący wzrost cen nieruchomości w ostatnich miesiącach. Wśród tych, którzy zadowoleni są z wycofania się z zakupu mieszkania, ponad połowa (57%) motywuje swój wybór faktem, iż ich sytuacja finansowa w ostatnim czasie nie uległa poprawie.

Wciąż kupujemy, lecz spokojniej i świadomiej

Pandemia nie zahamowała jednak całego popytu – Polacy po prostu zaczęli uważniej analizować rynek nieruchomości. Wyniki badania Gumtree pokazują, że wśród planujących zakup mieszkania 26% osób zdecydowało się sfinalizować transakcję mimo wszystko. Covid-19 sprawił jednak, że cały proces był trudniejszy (dla 62% badanych) ze względu na:

wydłużony czas poszukiwania mieszkania (15%),

zmianę oczekiwań co do standardu, lokalizacji lub powierzchni kupowanej nieruchomości (15%),

mniejszy budżet (13%),

problem z uzyskaniem kredytu (11%).

To jednak nie koniec elegii o trudnościach, z którymi borykają się osoby kupujące mieszkania. Co drugi Polak (51%), który kupił mieszkanie w trakcie pandemii, miał w tym czasie liczne obawy związane z tak dużą inwestycją. Dotyczyły one głównie kwestii finansowych (58%) – obawiano się zaostrzenia warunków przydzielania kredytów przez banki. Co drugi badany bał się, że nie będzie go stać na spłatę rat. Przede wszystkim przeważała jednak niepewność dotycząca zdolności kredytowej (64%). Obawą napawały ponadto wysokie koszty wykończenia mieszkania i remontu, na które wskazała blisko jedna trzecia respondentów, a także obawy związane z finansowaniem wykończenia mieszkania (21%).

Mieszkanie pod home office, spotkanie z inwestorem w wirtualnym świecie. Nowe trendy

Optymizmem napawa wzrastająca zapobiegliwość Polaków – coraz częściej zakup podejmowano ze względów inwestycyjnych, jako zabezpieczenie na przyszłość (15%).

– Polski konsument zmuszony był zmienić dotychczasowe nawyki w rekordowo krótkim czasie – mówi Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl. – Przed pandemią popularnością cieszyły się np. targi mieszkań, które pozwalały „opatrzeć się” z inwestycją i zbliżały obie strony transakcji. Tymczasem w warunkach nowej rzeczywistości inwestor spotyka się z konsumentem prawie wyłącznie online. Dzięki naszym badaniom chcieliśmy wyciągnąć rękę do tych, którzy jeszcze szukają, oraz tych, którzy już znaleźli swoje wymarzone mieszkanie. Dowiedzieliśmy się więcej o potrzebach Polaków i nowych trendach, powstałych w wyniku pandemii, takich jak mieszkania kupowanie mieszkania z uwzględnieniem miejsca do pracy zdalnej – dodaje.

Praktyczni i pragmatyczni: konsumenci w świetle przemian 2020/21 roku

Raport „Jak Polacy kupują mieszkania?” unaocznił szybkie, gwałtowne zmiany zaistniałe na rynku nieruchomości w krótkim czasie, w wyniku pandemii. Skurczył się sektor wynajmu krótkoterminowego, który stracił na znaczeniu wraz z odpływem przyjezdnych do miast – chociażby studentów, studiujących w trybie online. Kontakty z deweloperem również przeniosły się do sieci, zmniejszając rolę kontaktu face to face. Zmiany te w przyszłości mogą także wpłynąć na wydłużenie procesu decyzyjnego podczas zakupu, za sprawą kontaktu zdalnego oraz portali inwestorów (portali dla inwestorów?).

Polski konsument w post-pandemicznym świecie pozostał zdeterminowany, choć świadomy swoich problemów. Pomimo zawirowań na rynku, spokojnie kalkuluje ryzyko, czekając często na bardziej sprzyjającą koniunkturę. Czas pandemii nauczył Polaków także lepszej oceny swoich zdolności finansowych oraz cierpliwości. Badanie ARC Rynek Opinie i Gumtree stanowi dziś wart refleksji drogowskaz nie tylko na rynku mieszkań, ale również przy podejmowaniu decyzji konsumenckich w innych dziedzinach.

Badanie Gumtree.pl zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w marcu i kwietniu 2021 metodą wywiadów online (CAWI) na reprezentatywnej grupie 1014 Polaków w wieku 18-65 lat oraz metodą wywiadów FGI na 3 grupach respondentów.